Dans la lucarne : Déjà le doute s’installe

Notre championnat national de Ligue vient tout juste d’entamer Sa troisième journée de Ligue1 qu’on entend, çà et là, des personnes, tapis dans l’ombre, parler de combine. On ne le répètera jamais assez que pour parler ou porter une telle accusation, il faudra fournir des preuves irréfutables et ce pour ne pas être confondu en retour. Il est facile d’accuser. Fournir des preuves pour étayer ce que l’on veut est malaisé . Tout le monde est innocent jusqu’à preuve du contraire. On sait que les combines et autres arrangement de matches est légion dans tous les championnats du monde. Il n’y a qu’à prendre en considération les « matches truqués » pour en avoir le cœur net qui existent eu Europe, en Asie et aussi dans d’autres continents. Il y’a quelques années, la « Juve » a été rétrogradée en division inférieure pour cette raison. Là, on avait eu des preuves tangibles pour agir. Cela n’est pas l’apanage d’un pays donné. Si la vigilance n’est pas bien présente, ce genre de dépassement peut surgir le plus normalement du monde, surtout que des informations font état de la présence d’une « grande chaîne » de dirigeants qui « trafiquent » les résultats de matches à travers le monde. Ceci dit, le match MCA-CRB qui s’est joué ce jeudi, au stade du 5 Juillet, devant plus de 40000 spectateurs n’a pas échappé à la « critique » et aux doutes. Certains supporters des deux camps avaient estimé qu’il y avait quelque chose de « louche », selon leurs avis, puisque le déroulement du match n‘a pas eu lieu comme il devait être. Une équipe qui mène au score puis, se recroqueville derrière pour des raisons inhabituelles pour ceux qui connaissent le jeu moulouéen porté sur l’offensive. Des joueurs qui reviennent trop derrière. Le CRB dès qu’il a égalisé s’est contenté de « gérer ». Tout cela avait fait « jaser » les uns et les autres. Dans tout cela, on ne peut rien faire contre les « allégations » et autres appréciations de certains qui dépassent tout ce qui est logique et raisonnable. Dans un derby, pourtant, il n’échappe à personne qu’il est « serré » et que la décision ne tient qu’à un « petit détail ». C’est devenue même une phrase galvaudée que touy le monde e use et en abuse. Toutefois, il faudra reconnaître que ce phénomène de « matches arrangés » existe bel et bien, mais sans preuves vous ne pouvez rien faire pour annuler le résultat d’un match ou tout simplement le faire à rejouer à une date ultérieure. Ce n’est pas suivant l’avis d’une « poignée » de supporters que les structures, qui sont à la tête de notre football, vont agir suivant des informations colportées par des gens qui sont loin des rouages du football. Il faudra se mettre à l’idée que jusqu’à la fin du présent exercice dont le « baisser de rideau » est prévu vers la fin du mois de mai prochain, on entendra parler énormément de « matches arrangés » comme cela a déjà été vécue les saisons précédentes. C’est vrai que jusqu’ici, on n’a pas refait un match ou sanctionné une équipe, mais…. C’est vrai, il y’a des présidents de clubs qui ont accusé ouvertement des clubs avec preuves comme quoi, ils ont voulu arranger des matches, mais il n’eut aucune suivant palpable qui puisse servir d’exemple pour tout le monde afin de garder et préserver l’éthique sportive de notre football. C’est cela le but recherché par tous !

Hamid Gharbi