Coupe de la CAF (1/4-16es de finale), Aujourd’hui, 17h45, au stade du 5-Juillet, NAHD - Ahli de Benghazi : tout reste possible

Les Nahdistes renoueront aujourd’hui avec la compétition africaine pour le compte des 16es de finale-bis (CAF) face aux Libyens du Ahli de Benghazi (match retour).

A l’aller, à Monastir (Tunisie), les libyens ont emporté la manch sur le fil sur le score de 1à0. Les husseindéens avaient bien résisté en réussissant une prestation de très bonne facture. Ils ont été surpris dans les ultimes instants. Un but de retard reste tout à fait surmontable. Cette rencontre devait se jouer samedi à la même heure et au même stade avant qu’elle ne soit décalée à aujourd’hui en raison d’une grêve à l’Aéroport de Tunis. Ceci dit, les « sang et or » sont déterminés à réussir un résultat élogieux pour passer à la phase de poules. Il est certain que rien ne sera facile, mais, l’avantage du terrain aura cette fois-ci son importance. Les Gasmi, Khacef et autres Allati vont tout faire pour remonter leur handicap. C’est vrai qu’il est un « résultats piège », mais il ne faudra pas encaisser au 5 Juillet. Ce sera auquel cas des plus compromettants. Là, Gaya, le gardien du NAHD, aura fort à faire aujourd’hui face à cette bonne équipe llibyenne qui ne viendra pas en victime expiatoire. Son rôle sera décisif pour maintenir sa « cage inviolée »C’est pour cette raison que les husseindéens doivent s’en méfier en marquant sans encaisser. Toujours est-il, on reste confiants pour les voir passer au prochain tour. Ce serait une très bonne chose pour le football algérien. Lorsqu’on sait qu’ils sont capablees de très bonnes productions au « temple » du football algérien, on ne peut que « croiser les doigts » pour leur souhaiter qu’ils gagnent et accéder à la phase de poules/ Ils doivent faire plaisir à leurs fans qui viendront en nombre suffisant. C’est la moindre des choses. Car, ce n’est pas toujours qu’on se triouve proche d’un grand exploit.

H. G.