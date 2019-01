Distinction : Anice Badri, élu meilleur joueur maghrébin 2018

L'attaquant de l'Espérance Tunis et du Tunisie Anice Badri a été élu meilleur joueur maghrébin de l'année 2018, devant Hakim Ziyech et Riyad Mahrez. Anice Badri a récolté 47% des suffrages devant le Marocain Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam / Maroc) 15%. L'Algérien Riyad Mahrez (Manchester City ) 12% complète le podium. Le meilleur footballeur algérien de l'année 2018 Baghdad Bounedjah (Al Sadd / Algérie) occupe la cinquième place ( 6%) devant son compatriote Youcef Atal (Courtrai / Nice / Algérie) : 4%. L'international tunisien succède au défenseur marocain de la Juventus Mehdi Benatia vainqueur de l'édition 2017. Auteur d'une excellente saison, Badri a été décisif lors de la Ligue des champions en finissant meilleur buteur (8 buts-16 matchs) et inscrivant des buts dans les demi-finales et finale. «Je suis très heureux de ce titre. Cela me fait énormément plaisir eu égard au pedigree des joueurs qui ont été nommés pour cette élection. Finir devant eux, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je remercie toutes les personnes qui ont voté, et qui se sont mobilisées pour moi. C'est mon Ballon d'Or à moi. Ce trophée, c'est une fierté qui clôt cette saison en forme de consécration», a déclaré Badri au magazine France football.

Le classement du joueur maghrébin 2018 :

1. Anice Badri (Espérance Tunis / Tunisie) : 47%

2. Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam / Maroc) : 15%

3. Riyad Mahrez (Manchester City / Algérie) 12%

4. Wahbi Khazri (Rennes / Saint-Etienne / Tunisie) : 10% 5. Baghdad Bounedjah (Al Sadd / Algérie) : 6%

6. Youcef Atal (Courtrai / Nice / Algérie) : 4%

7. Achraf Hakimi (Real Madrid / Borussia Dortmund / Maroc) : 3%

8. Mehdi Benatia (Juventus Turin / Maroc) : 2%

9. Naïm Sliti (Dijon / Tunisie) : 1%

Le palmarès :

2013 : Islam Slimani (Algérie)

2014 : Yacine Brahimi (Algérie) 2015 : Riyad Mahrez (Algérie) 2016 : Riyad Mahrez (Algérie)

2017 : Mehdi Benatia (Maroc) 2018 : Anice Badri (Tunisie) .