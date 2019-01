Ligue 2 (18e J) : L’USM El-Harrach quitte la zone rouge

L'USM El-Harrach, auteur d'une précieuse victoire en déplacement face au MC El-Eulma (2-1), en match comptant pour la 18e journée du Championnat de Ligue 2 de football, disputé vendredi, est sortie de la zone de relégation, alors que le MC El-Eulma a raté l'occasion de prendre le fauteuil de leader. Pour leur première victoire à l'extérieur, grâce aux buts d’Abdat (57') et de Kherbach (65' sp), les Harrachis avec 17 points quittent la zone de relégation, profitant de la défaite à domicile de l'ASM Oran devant la JSM Béjaia (1-2). De son côté, le MC El-Eulma, qui enregistre une deuxième défaite de suite après celle de la semaine dernière contre la JSM Skikda, occupe la 3e place du classement avec 31 points. À la faveur de sa victoire, la JSM Béjaia (24 pts) remonte à la 8e place et rejoint l'ES Mostaganem, accrochée à domicile par le NC Magra (1-1), qui préserve sa deuxième place au classement avec 32 points. La dernière rencontre disputée ce vendredi a vu l'USM Annaba s'imposer devant l'USM Blida (1-0). Avec cette nouvelle défaite, la 11e, les Blidéens filent tout droit vers la relégation.

La 18e journée de la Ligue 2 se poursuivra aujourd’hui avec quatre matchs au programme, dont la confrontation mettant aux prises le leader l'ASO Chlef (33 pts) au RC Kouba (15e - 12 pts), une équipe au besoin pressant de points. De son côté, le WA Tlemcen (4e - 28 pts), nettement battu samedi dernier par la JSM Béjaïa (4-0) et éjecté du podium d'accession, livrera un difficile derby devant son voisin, le MC Saïda (12e - 19 pts) qui flirte déjà avec la zone de relégation. Les deux équipes aux objectifs diamétralement opposés chercheront avant tout le résultat au détriment du spectacle dans un match qui clôturera la 18e journée car fixé samedi à 17h45. L'US Biskra (4e - 28 pts) se déplacera chez l'Amel Boussaâda (10e - 21 pts) dans un match programmé à huis clos qui pourrait constituer une aubaine pour les Biskris, lesquels pourraient également tirer profit de la fatigue de l'ABS après son match de Coupe livré mardi face à l'ES Sétif (défaite 1-0) et qui fait suite à sa lourde défaite at home devant le NC Magra (3-0).

Le RC Relizane (6e - 27 pts), qui garde toujours l'espoir de faire partie des trois promus à la fin de l'exercice 2018-2019, accueillera la JSM Skikda (9e - 22 pts), auteur d'un excellent début lors de la phase retour (6 pts en 2 matches). Ce match sera d'une importance capitale pour les équipes connues