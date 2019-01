Ligue des Champions africaine, JS SAOURA 1 – Al AHLY DU CAIRE 1 : Toute proche d’un exploit

Grand match que celui fourni par la JS Saoura face au Ahly du Caire, un grand d’Afrique, vendredi soir, au stade du 20-Août 1955 de Béchar, devant une assistance record et un public en or qui a donné de la voix pour pousser les camarades de Natèche à se surpasser, à l’occasion de la 2e journée du groupe D.

Malgré le match nul qui a ponctué les débats, les Sudistes sont à féliciter pour leur excellente prestation devant un géant du football africain, Al Ahly, le club le plus titré du continent. Les protégés de l’émérite Nabil Neghiz se sont montrés à la hauteur des attentes de leurs fans et du public algérien. Ils ont réussi à tenir tête à l’équipe cairote et à la bousculer même. Le coach de la Saoura a fait jouer l’équipe suivante : Natèche, Khoualed, Konate, Talah (Tiboutine 49'), Bekakchi, Merbah, Bouchiba, Hammia, Hammar (Ulimwengu 80'), Benhalima (Zaidi), Yahia Cherif.

De son côté, Al Ahly s’est présenté avec le onze suivant : El Shenawy, Ibrahim, Hany, Ashraf, Maaloul, El Shahat, Karim Nedved, Sobhi, Amr El Soleya, Mohareb (Maher 69'), Soliman (Hamoudi 90').

La JS Saoura a fait sensation, poussée par sa fantastique galerie qui n’a pas cessé de donner de la voix tout au long du match. Talah and Co sont restés bien concentrés et se sont appliqués tactiquement, avec en sus une dépense d’énergie et une présence physique à la hauteur. Ils sont passés à côté d’un réel exploit, puisque ayant ouvert la marque par l’entremise de l’excellent Yahia-Chérif, auteur d’un super joli but de la tête profitant d’un service impeccable de Hammia (58’), ils ont mené au score avant de se faire rejoindre au tableau d’affichage avec le but égalisateur signé par l’attaquant ahlaoui Karim Nedved à cinq minutes seulement de la fin du match (85’). Les Bécharis n’en sont pas restés là puisque ce diable de Yahia-Chérif a réussi à secouer à nouveau les filets du portier international égyptien d’Al Ahly, El Shenawy, au prix d’un geste technique de haute facture, avec un coup de ciseau extraordinaire, dans la dernière minute du temps additionnel (90’+5). Le stade et le camp de la JSS explosent de joie. Hélas, à la vue du drapeau levé de l’arbitre assistant signalant une position de hors-jeu, la déception était grande côté sudiste. Pour dire qu’ils y avaient cru jusqu’au bout et ils n’ont rien lâché. Vraiment dommage !

Pour ce qui est de la rencontre en elle-même, elle a été assez équilibrée et très animée de part et d’autre, avec un rythme de jeu assez élevé et beaucoup d’engagement et d’impact physique. Certes, le résultat nul n’arrange pas les affaires de la Saoura, défaite la semaine dernière lors de la première journée à Dar Es-Salaam face au Simba SC (3-0). Toutefois, pour sa première participation en phase des poules, la JSS, qui manque d’expérience en joutes continentales, ne pourra que grandir, apprendre et gagner en maturité. Un match nul face à Al Ahly est en soi une bonne performance, même à domicile soit-il. Le défenseur sénégalais Youssoupha Konaté de la JSS sera suspendu pour le prochain match en déplacement de son équipe, le 1er février contre les Congolais de l’AS Vita Club, comptant pour la 3e journée, pour cumul de cartons. Bravo à la JSS pour sa prestation qui est à saluer malgré le match nul concédé.

Mohamed-Amine Azzouz