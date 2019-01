Algérie - Pays-Bas : L'importance d’une ligne aérienne directe

Lors de l'audience que lui a accordée le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, M. Robert Van Embden, a mis en exergue l'importance de «l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre les deux pays, en vue de créer une dynamique et de faciliter le déplacement des touristes», relevant à ce propos, « l'intérêt accru que portent les touristes néerlandais à la destination Algérie». À cette occasion, l'ambassadeur a mis en valeur les atouts naturels et touristiques dont dispose l'Algérie et qui la distinguent des autres pays. Exposant la stratégie de l'Algérie en matière de développement du tourisme, les perspectives de son développement et les relations existant entre les deux pays, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'«élaborer un mémorandum d'entente dans le domaine du tourisme et d'y inclure plusieurs axes essentiels, à l'effet de promouvoir et relancer les relations bilatérales, notamment dans le tourisme vert, la gestion touristique et hôtelière, la formation, en sus de l'ouverture, par les deux parties, de perspectives de partenariat, ainsi que l'organisation de séjours touristiques».