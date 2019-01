Utilisation des réseaux sociaux : Guide des bonnes pratiques

Le ministère de l'Education nationale a annoncé, mercredi dernier, la parution d'un guide de bonnes pratiques pour l'utilisation des réseaux sociaux, visant la mise en garde des jeunes et mineurs contre la «mauvaise» utilisation de ces moyens de communication, à l'instar de l'application «Tik Tok».

«À mesure que la popularité de ces médias sociaux grandit, notamment l'application «Tik Tok», les risques liés à leur utilisation augmentent aussi. Les pirates, les spammeurs, les auteurs de virus, les voleurs d'identité et autres criminels suivent également cette tendance», a fait savoir le ministère de l'Education nationale, appelant les internautes à faire preuve de vigilance et de prudence en suivant les bonnes pratiques. «Tik Tok», étant une plateforme médiatique sociale qui, à l'image d’autres plate-formes connues comme Facebook, Twitter et Instagram, constitue un danger surtout pour les mineurs, permet le partage de représentations artistiques (chants, danses, clowneries, imitations, défis...) sous forme de courts extraits vidéo. Organisé autour de quatre chapitres, ce guide est axé sur la protection du compte, de la vie privée, contre les logiciels malveillants, et contre les spams, abus et harcèlement. Pour le ministère de tutelle, la prévention des mineurs et des jeunes utilisateurs contre ces applications passe par un travail de sensibilisation. «Une sensibilisation qui doit les concerner, eux et leurs parents, sur les dangers que pourrait provoquer une mauvaise utilisation des technologies numériques en général et des réseaux sociaux en particulier». Le département de Nouria Benghabrit appelle à définir, à titre d'exemple, un mot de passe fort en combinant lettres, chiffres et signes spéciaux ; un mot de passe différent de celui utilisé sur les comptes des réseaux sociaux. Il préconise, également, la protection des smartphones afin d'empêcher son utilisation par un tiers. Aussi, le guide élaboré par le secteur de l'Education nationale met en avant l'impératif de vérifier régulièrement les paramètres de confidentialité de son profil et effectuer les modifications nécessaires, de ne pas divulguer d'informations personnelles ou professionnelles sur les réseaux sociaux, de ne pas partager de photos, ou d'informations concernant les membres de sa famille, de ses amis ou d'autres personnes sans leur consentement. Vérifier les autorisations requises par les applications avant de les associer à son compte, a également été souligné. En cas de menace, de harcèlement ou de soupçon d'escroquerie ou d'abus, il y a lieu d'en informer immédiatement les services de police ou de gendarmerie, a précisé le guide qui met l'accent sur l'importance pour l'utilisateur d'apprendre à distinguer les messages authentiques des messages de phishing.