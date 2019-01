Commerce : Attention à la triche !

Les premières conclusions de l’enquête sur le café ont révélé que sur les 299 interventions effectuées, 61 infractions ont été constatées ayant abouti à 37 poursuites judiciaires, a déclaré, jeudi, à la radio le directeur de la qualité et de la consommation au ministère du Commerce, Sami Kolli. Il a indiqué que le défaut d’étiquetage sur le produit occupe, avec 37 cas, la première place des infractions, suivi du non-respect de l’autocontrôle et du défaut d’hygiène. «Pour ce qui est du café moulu, qui est censé ne pas contenir de sucre, nous avons relevé quatre produits non conformes sur 35 échantillons», a-t-il déploré, révélant des poursuites judiciaires à l’encontre des fabricants. Concernant le café torréfié au sucre, sur les 22 échantillons prélevés, cinq non-conformités ont été enregistrées.

Il a aussi dressé le bilan d’activité de l’année 2018. «Nous avons constaté que le défaut d’hygiène reste la première infraction qui occupe 48,4% des interventions effectuées, soit 37.330 constatations d’infractions », a-t-il indiqué, suivi de la tromperie ou tentative de tromperie sur les produits avec 10.594 cas.

L’intervenant évoque le défaut d’étiquetage, qui était auparavant en deuxième position mais aujourd’hui, il occupe l’avant-dernière place en matière d’infractions enregistrées durant l’année précédente. «Ce qui démontre que les operateurs économiques respectent davantage les dispositions du décret 13-3078 relatif à l’information du consommateur», s’est-il félicité.

Pour ce qui est du contrôle analytique au niveau des laboratoires, au titre de l’exercice 2018, M. Kolli a fait savoir que sur 17.911 prélèvements effectués, dont 8.798 physicochimiques, plus de 1.000 se sont avérés non conformes pour diverses raisons liées notamment au non-respect de la composition ou de l’emballage, et salué à ce propos le travail réalisé par les 25 laboratoires du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage. En matière de microbiologie, il dira que 8.576 prélèvements ont été effectués durant la même période, aboutissant à 1.034 non- conformités, précisant au passage que 30.864 fermetures et cessation d’activités ont été décidées.

Interrogé sur les produits qui ont été retirés du marché, tels le jus ‘‘Amila’’ et l’eau minérale ‘‘Texenna’’, le directeur de la qualité et de la consommation au ministère du Commerce a assuré que les usines de deux marques restent fermées jusqu’à vérification totale que les produits en question ne constituent pas de danger sur la santé des consommateurs.

L’enquête est toujours en cours pour « Amila » et « Texenna »

«Pour l’eau minérale Texenna c’est un accident de process. Ils n’ont pas contrôlé comme il faut les filtres», a-t-il expliqué, précisant qu’une équipe de la direction du commerce est sur place, à l’usine, pour accompagner l’opérateur. «Concernant le jus Amila, il y a eu le constat d’infractions liées à l’emballage et à l’étiquetage du produit nécessaires pour mettre en garde le consommateur», a-t-il ajouté, en précisant que ce produit n’est pas destiné aux enfants.

Cependant, il existe, selon ‘‘L’invité de la rédaction’’ de la Chaîne 3, d’autres fabricants qui sont «sous la loupe» et dont les produits ont été prélevés pour analyses. «Les vérifications sont toujours en cours et nous avons eu recours à des laboratoires scientifiques », a-t-il révélé.

M. Kolli a indiqué à ce propos que l’Algérie dispose aujourd’hui de 260 laboratoires prestataires de service, dont 4 ou 5 disposent d’équipements «trés performants» en matière d’analyses fines.

Le contrôle de la qualité et de la sécurité des produits est assuré par les 10.000 agents relevant du ministère du Commerce, outre ceux issus des brigades mixtes des ministères de la Santé et de l’Agriculture ainsi que des Douanes.

Kamélia Hadjib