Ressources en eau : Répondre aux besoins des consommateurs

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Son Excellence M. le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Béchar, pour s’enquérir de l’état de mise en œuvre du programme de développement consacré à cette wilaya.

Selon un communiqué du ministère, l’inspection de l’état d’avancement du projet de sécurisation de l’alimentation en eau potable de la wilaya de Bechar à partir du champ captant Boussir-Beni Ounifa a constitué le point marquant de cette visite. Ce projet d’un montant de 9,5 milliards de DA consiste en la réalisation de 10 forages, de 182 km de conduites en acier et PRV, de 4 stations de pompage et de 2 réservoirs. Il permettra de transférer 350 l/s au bénéfice de la population des communes de Bechar, Abadla, Kenadsa, Erg Farradj et Machraa Haouari-Boumediene. Il est à rappeler que 12 entreprises ont été engagées pour la réalisation de ce projet divisé en 9 lots.

Le projet affiche un taux d’avancement des travaux global de 50 %. Les 10 forages sont réalisés, achevés et équipés, les équipements des stations de pompage sont commandés.

Le ministre a exhorté le maître d’ouvrage délégué, l’ANBT, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’effet d’inciter les entreprises présentant des lenteurs à doubler d’effort. Il a en outre insisté sur la nécessité de lancer dans les meilleurs délais les travaux de raccordement en énergie électrique.

Il y a lieu de signaler que Béchar dispose d’un grand barrage en exploitation, en l’occurrence le barrage de Djorf Torba, d’une capacité de 260 millions de m3, affichant un taux de remplissage de 77%. Afin de mettre à l’abri les populations par rapport aux séquences de sécheresse qui peuvent survenir de temps à autre et réduire la dépendance aux eaux de surface, le ministre a chargé l’ANRH, la DMRE et la DREW d’élaborer un programme de réalisation de forages destinés à l’alimentation en eau potable, de sorte à augmenter la couverture des besoins à partir des eaux souterraines. Aussi, compte tenu des extensions urbanistiques, il y a lieu d’augmenter les débits transférés à partir de Béni Ounif pour sécuriser les 5 communes alimentées par le barrage Djorf Torba.

La wilaya est alimentée à raison de 56% par les eaux de surface de Djorf Ettorba et 44% par les eaux souterraines (champs de captage de Mougheul et de Ouakda). Le barrage de Djorf Torba assure l’AEP du chef-lieu de la wilaya, ainsi que de 4 communes (Abadla, Kenadsa, Mechraa et Erg Feradj), soit 74% de la population.

La production d’eau potable de la wilaya s’élève à 75.000 m3/j pour des besoins de 68.000 m3/j. Cette production permet actuellement d’assurer l’alimentation en eau potable au quotidien pour 89% de la population dont 19% en H24.

La situation sera améliorée davantage à la faveur de l’achèvement du programme de développement en cours de réalisation. Ce dernier porte notamment sur la réalisation, la rénovation et l’extension des réseaux d’AEP (90 km), la réalisation de 9 réservoirs et 5 châteaux d’eau de 21.400 m3 à travers la wilaya, le renouvellement de la conduite d’AEP d’Abadla à partir du barrage de Djorf-Torba, le renforcement de l’AEP de Béchar à partir de 4 forages réalisés au niveau de Mougheul et la rénovation de la conduite d’adduction d’eau potable sur 20 km à partir du champ captant Ouakda.

En matière d’assainissement, la wilaya dispose d’un taux de raccordement global appréciable de 99% et d’une seule station d’épuration en exploitation, à savoir la STEP de Tabelbala d’une capacité de 3.020 m3/j. Afin d’améliorer le taux épuratoire de la wilaya, le secteur a engagé la réalisation de stations d’épuration à Taghit et Barrebi, Béni Ounif, Beni Abbes et à Lahmaret à Bechar pour une capacité globale d’épuration de 61.000 m3/j.

M. Necib a procédé au lancement des travaux pour la réalisation de la station d’épuration dans la commune de Bechar d’une capacité de 55.555 m3/j.

En matière de protection contre les inondations, les villes de Bechar, Beni Ounif, Lahmar, Kerzaz, ont bénéficié d’opérations de protection, une autre étant en cours de réalisation et concerne la ville de Beni Ounif.

En outre, différentes sections de l’Oued Bechar ont fait l’objet d’aménagement et de calibrage pour un montant de 700 millions de DA, ce dernier présentant un risque potentiel sur les habitations érigées aux abords.

Le premier responsable du secteur a instruit les responsables du secteur afin d’étudier la possibilité de transformer le système d’épuration de Tabelbala en jardin filtrant pour en améliorer la qualité de traitement et de lancer les études pour examiner la faisabilité de transformer la STEP de Taghit en jardin filtrant pour réduire les désagréments causés à la population. De même qu’il a insisté sur l’accélération du lancement de l’étude de diagnostic et de réhabilitation du réseau d’assainissement de la ville de Bechar.

Sur le plan de l’hydraulique agricole, la superficie agricole utile (SAU) de la wilaya est estimée à plus de 35.000 ha, qui présente toutes les caractéristiques d’une agriculture saharienne. A cela s’ajoute un espace agricole (non oasien) constitué du périmètre d’Abadla et des terres agricoles localisées principalement le long des principaux oueds qui traversent la wilaya. La superficie irriguée est de l’ordre de 23.612 ha.

En matière de grands périmètres, une opération de réhabilitation du périmètre d’irrigation de Abadla d’une superficie de 5.400 ha pour une autorisation de programme de 2 milliards de DA est en cours et affiche un taux d’avancement de 92%, l’achèvement étant prévu le mois d’avril 2019.