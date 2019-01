première grande opération engagée dans la pétrochimie : Sonatrach et Total lancent le projet de polypropylène d’Arzew

Il s’agit d’un investissement lourd d’un montant de 1, 4 milliard de dollars, duquel il est attendu la création de 1.600 postes d’emploi directs et indirects.

De notre envoyé spécial à Oran :

Karim Aoudia



Après l’exploration du phosphate de Tébessa, le Groupe Sonatrach se lance, en partenariat avec la compagnie Total, dans un autre projet d’envergure portant sur la réalisation d’un complexe de production de polypropylène dans la zone industrielle d’Arzew. Par-delà le fait incontestable que la compagnie nationale des hydrocarbures est la locomotive du développement, le projet constitue un investissement lourd d’un montant de 1,4 milliard de dollars et son impact en termes de création d’emploi est considérable sachant que près de 1.600 postes directs et indirects sont escomptés. C’est aussi la première grande opération engagée dans le domaine de la pétrochimie qui aura à influer, comme le promet le Pdg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, sur le développement de plusieurs filiales industrielles dans le pays.

C’est en ces termes qu’il s’est félicité de l’aboutissement de ce nouveau partenariat avec Total, lequel s’est matérialisé par la signature, jeudi dernier, d’un accord portant statuts d’une société conjointe (JV) dénommée Sonatrach-Total, entreprise polymères (Step), devant se doter sous peu d’un conseil d’administration avant de s’engager dans la réalisation et l’exploitation du complexe de déshydrogénation du propane et production du polypropylène (PDH-PP). La cérémonie de signature s’est déroulée à l’hôtel le Méridien d’Oran, en présence du wali, Mouloud Chérifi, des responsables de Sonatrach et de Total, notamment son représentant en Algérie, Jean-Pascal Clémençon et du PDG de la BNA, Achour Abboud. Un hommage particulier a été d’ailleurs rendu par M. Ould Kaddour à cette banque, la seule à répondre favorablement au financement de ce projet. «C’est tant mieux, sinon nous aurions été obligés de solliciter une banque étrangère», a-t-il dit. La banque est en effet un acteur majeur dans le montage financier du projet où elle contribue à hauteur de 70%, soit 1,3 milliard de dollars, et ce par le biais d’un emprunt remboursable sur une période d’une douzaine d’années. Les deux partenaires Sonatrach et Total couvrent, quant à eux, les 30% restants, par la mobilisation de leurs capitaux propres. La règle 51/49 appliquée pour les IDE est respectée et figure parmi les clauses de l’accord signé. Le complexe de polypropylène, premier du genre en Algérie, permettra d’assurer une couverture totale des besoins du pays actuellement importés.



Promouvoir son exportation



Une fois mis en service après un délai de construction de 36 mois, il devra assurer une capacité de production de 550.000 tonnes/an de polypropylène, utilisant une charge de 650.000 tonnes/an par an de propane provenant des installations de séparation de GPL d’Arzew, comprenant une usine de déshydrogénation de propane (PDH), une unité de production de polypropylène et une autre unité logistique à la pointe de la technologie. Quant aux emplois qui seront créés, ils se scindent en deux catégories : 1.000 postes directs sont prévus alors que 600 autres à caractère indirect sont envisagés, notamment dans le transport de personnel et de marchandises, manutention, maintenance, surveillance et gardiennage, hygiène, catering, emballage, télécommunications… L’autre impact important escompté de ce projet est de se substituer à l’importation du polypropylène représentant une facture payée en devises. Il est d’ailleurs rappelé à cet effet que l’Algérie a importé 78.000 tonnes de ce produit en 2017 pour un montant de 100 millions de dollars alors que durant la période s’étalant de 2018 à 2023, il est attendu l’importation de 650.000 tonnes pour un coût de 650 millions de dollars. De pays importateur de polypropylène, l’Algérie passera à une position d’exportateur de cette matière très demandée sur le marché international. En effet, outre l’ambition du couvrir les besoins nationaux dans les domaines de l’industrie pharmaceutique, du transport, des fibres et textiles, de l’hydraulique et du bâtiment, de l’automobile, de la construction navale et de la transformation du plastique, la demande en polypropylène ira croissant tant dans les pays africains qu’en Europe et en Turquie. C’est d’ailleurs au sein de ce pays que la Sonatrach envisage d’installer un autre complexe de production de cette matière de base très demandée, quasiment par l’ensemble des PME industrielles. Selon les prévisions du Pdg Ould Kaddour, l’accord avec la Turquie devra intervenir au courant du mois de février.



M. Ould Kaddour : « Notre pays est attractif, et les étrangers le savent. »



A l’issue de la cérémonie de signature, le Pdg de Sonatrach a animé une conférence de presse dans laquelle il a notamment mis en relief l’importance que revêt la transformation des produits énergétiques, nettement rentables, selon lui, pour le pays que leur commercialisation à l’état brut. Il par ailleurs qualifié de «spéculations» les avis de ceux qui se font passer pour des spécialistes du domaine, plus précisément ceux qui prêchent le déclin des gisements pétroliers. «Ceux qui affirment que nos gisements pétroliers sont épuisés sont très loin de la vérité», indique-t-il. Pour preuve, a-t-il argumenté, «nous n’avons pas un système de mesure des puits de pétrole, nous ne savons pas combien nous produisons exactement, ni combien nous consommons, ou à combien sont estimées nos réserves». «Nul ne peut répondre à ces questions», a-t-il affirmé, catégorique. Il assure aussi que les ressources de l’Algérie ne sont exploitées qu’à hauteur de 30% et qu’en matière de perspectives d’investissement dans le domaine pétro-gazier, «d’excellentes nouvelles sont à venir». Des perspectives en rapport y compris avec l’exploitation du gaz du schiste, rappelant que l’Algérie dispose du 3e gisement mondial concernant cette ressource. Ce qui est, a-t-il affirmé, au centre d’une vif intérêt manifesté par plusieurs compagnies internationales, à l’instar de British Petroleum, Total, Exxon Mobil ou Chevron. «Le pays est très attractif, les groupes étrangers le savent très bien. Désormais, c’est à nous de trouver les formes nécessaires de ce partenariat», a-t-il expliqué. «Des discussions et des négociations sont menées à long terme. Une avancée positive est remarquée. Toutefois, nous ne sommes pas encore arrivés à un accord. Nous avançons certainement mais avec beaucoup de précautions pour pouvoir aboutir à des partenariats gagnant-gagnant», a-t-il ajouté.

Concernant la restructuration du personnel de Sonatrach, il fera savoir que c’est là un dossier qui s’inscrit parmi les priorités de cette année 2019. «Actuellement 3.000 responsables en ressources humaines sont mobilisés pour les besoins de cette réorganisation», a-t-il précisé. «Il y a nécessité d’opérer une véritable révolution dans le système actuel des ressources humaines. En 2019, nous aboutirons à des solutions innovatrices pour l’amélioration de la situation socioprofessionnelle de nos travailleurs, protéger nos personnels, les motiver et les garder », a conclu M. Ould Kaddour.

