Diversification de l’économie : L’Algérie s’attelle à exporter son électricité

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a déclaré, jeudi dernier à Aïn Témouchent, que «l’Algérie s’attelle à exporter son électricité et à prépare ce projet, inscrit dans le cadre de la diversification de l’économie nationale».

Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Aïn Témouchent, le ministre a souligné que «l’Algérie a décidé d’exporter son électricité et œuvre à renforcer les lignes électriques de 400 kilovolts». En visitant la centrale électrique de phase combinée de la SPA «Sharika Kahraba Terga» (SKT), dans la commune d’Ouled Boudjemâa, le ministre a souligné qu’«en plus de l’extension des lignes électriques d’une capacité actuelle de 400 kilovolts, nous envisageons la pose d’un câble sous-marin et son extension vers l’Europe.

Il n’existe aucun obstacle pour le faire et aucune raison pour Sonelgaz de ne pas exporter son électricité». Mustapha Guitouni a rappelé que la SPA «SKT» exporte actuellement de l’électricité en petites quantités vers plusieurs pays. «Il est nécessaire de préparer un réseau puissant et mettre en place dans les pays clients les plateformes prêtes à recevoir l’électricité algérienne», a-t-il ajouté. Sur le même site, le ministre a invité les responsables de la SPA «SKT» à former les ingénieurs, appelés à être recrutés pour les besoins des futures centrales en cours de réalisation à Oran, Mostaganem et Nâama. Ces techniciens doivent être opérationnels à la mise en service de ces futurs projets, a-t-il estimé. Dans la commune de M’saïd, le ministre a procédé à la mise en service et au raccordement au réseau de distribution du gaz naturel de 1.712 foyers. 464 familles du village de Houaoura relevant de la commune de Bouzadjar et 1.248 autres de la commune de M’saïd bénéficient désormais de cette source d’énergie. Le groupement d’habitat rural, composé de 104 foyers, dans la commune de Sidi Boumediène, a bénéficié de deux opérations de raccordement aux réseaux d’électricité et du gaz de ville, lancées par le ministre. En visitant la zone industrielle en cours de réalisation à Tamazoura, s’étendant sur une surface globale de 164,6 ha, Mustapha Guitouni a rassuré les autorités locales et les investisseurs quant à la prise en charge des besoins énergétiques de cette zone industrielle dans le cadre de la politique de l’Etat à encourager l’investissement productif. Cette zone industrielle dispose actuellement d’une centrale mobile d’énergie électrique de 40 mégavolts-ampères. Le ministre a préconisé l’installation d’une deuxième centrale. Dans cette collectivité locale, le ministre a visité l’école primaire Belaziz-Miloud, raccordée à l’énergie renouvelable. Il a appelé les responsables de la Société de distribution de l’électricité et du gaz à prendre en charge à l’avenir le raccordement des établissements scolaires des zones rurales et leur donner la priorité afin qu’ils puissent disposer de chauffage. Dans la commune d’Aïn Témouchent, le ministre a inauguré un transformateur électrique de 10/60 kilovolts pour renforcer le chef-lieu de wilaya en énergie électrique. Mustapha Guitouni a affirmé que la wilaya d’Aïn Témouchent est sécurisée en besoins électriques. Elle n’exploite actuellement que 30% de ses moyens en énergie électrique, ce qui devra rassurer les investisseurs locaux. Il est prévu que les capacités de la wilaya en énergie électrique passera à l’horizon en 2023 à 860 kilovolts-ampères selon les explications fournies à la délégation ministérielle.



Le gazoduc El-Aricha-Béni Saf est d’une grande importance



Le ministre a affirmé que «le projet d’extension du gazoduc El Aricha-Béni Saf revêt une grande importance et permettra d’augmenter les capacités d’exportation du gaz». Lors de sa visite à la station de compression Med-Gaz, sise à la localité de Sidi Djelloul (commune de Sidi Safi), le ministre a précisé que «le projet d’extension du gazoduc 48 pouces en cours de réalisation entre El Aricha (wilaya de Naâma) et Béni Saf (Ain Témouchent) revêt une grande importance, d’autant qu’il est réalisé sur une longueur de 197 km avec une technique garantissant une meilleure flexibilité entre les deux gazoducs devant être reliés». Le ministre a également mis l’accent sur la nécessité de «réceptionner le projet dans les délais fixés, eu égard de l’importance qu’il revêt pour notre pays car devant assurer davantage de flexibilité pour le gazoduc, tant pour celui traversant le Maroc ou celui acheminé via la mer vers l’Espagne». Ce projet, dont la réalisation est confiée à deux entreprises nationales, à savoir Cosider et l’entreprise nationale Transcanal, a enregistré un taux d’avancement de 6% et sa réception est prévue avant septembre 2020, selon les explications présentées au ministre.

Dans ce cadre, le volume des exportations du gaz acheminé à partir de la station de compression Med-Gaz vers l’Espagne s’élève à 7,3 milliards de m3 durant l’année dernière à travers le gazoduc maritime liant la ville de Béni Saf (Ain Témouchent) à Almeria (Espagne), une ligne qui a été réalisée en 2011. S’agissant du partenariat algéro-espagnol en matière d’exportation du gaz, le ministre a indiqué que les deux parties respectaient «les clauses du cahier des charges et les contrats sont renouvelés le plus normalement possible sans qu’il y ait aucun problème à signaler sur ce point». Le ministre de l’Energie a clos sa visite de travail et d’inspection à Ain Temouchent par une réunion, au siège de la wilaya, avec les responsables locaux et des représentants de la société civile, au cours de laquelle il a mis en avant les efforts consentis par l’Etat en matière de raccordement de l’électricité à travers l’ensemble du territoire algérien. Il a rappelé, à ce propos, que le taux de couverture avait atteint 99% en 2018 pour l’électricité, de même pour le gaz naturel dont le taux de raccordement est passé de 30% en 2000 à plus de 60% actuellement. «Notre pays enregistre une croissance constante et un développement notable dans tous les domaines. On ne peut qu’être optimiste quant à l’avenir du pays», a ajouté le ministre.