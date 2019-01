Services financiers : Proximité et décentralisation

L’accueil, la proximité et l’amélioration des prestations de service ont été au cœur des priorités du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, en visite d’inspection et de travail, jeudi dernier à Sidi-Bel-Abbès, où il a inauguré le siège de la direction régionale de la BNA, et visité plusieurs structures de proximité des impôts et la maison des Finances, pour s’enquérir du mode de fonctionnement et d’organisation des services en place et s'entretenir avec quelques contribuables sur la prise en charge de leurs attentes.

`Soucieux du rétablissement de la confiance, le ministre a insisté sur la notion de proximité des structures et d’approfondissement du concept de décentralisation des banques pour accompagner l’acte d’investissement. Il a insisté également sur la généralisation de la numérisation du système de fonctionnement et de gestion des organismes financiers.

Le chapitre de la décentralisation s’est taillé la part du lion dans le point de presse qu’il a animé, explicitant les nombreuses décisions et mesures prises en faveur de ce mode de gestion de proximité, de nature à libérer l’initiative, à accorder plus de prérogatives aux agences bancaires et à attribuer de l’efficacité à l’appareil productif pour créer des emplois, générer des richesses et promouvoir la production nationale. Une telle approche répond aux préoccupations formulées localement au vu de la limite des champs d’action des banques rattachées administrativement à Oran ou à Tlemcen, ce qui ralentit relativement le processus de réalisation et démotive parfois les opérateurs, vu la lourdeur des formalités à accomplir et la longue attente des suites à donner.

Les nouvelles structures viennent ainsi renforcer un secteur longtemps resté à la traine au plan de l’équipement, installé dans des anciennes bâtisses datant de l'ère coloniale, abstraction faite de la modernisation de leur fonctionnement, notamment l’introduction de l’outil informatique. Un autre projet de construction des agences de la BEA est en souffrance depuis quelques années. La visite du ministre a revêtu un caractère singulier en rappelant le rôle des institutions de ce secteur dans la dynamisation du développent local et l’exploitation des ressources existantes, grâce à la contribution et à l’aide justement de la banque plus que jamais un partenaire incontournable pour la croissance.

Enfin, une question relative à l’éventuel dégel de quelques projets structurants a été posée, à laquelle M. Raouya a répondu enprécisant que la priorité a été accordée aux secteurs de l’éducation et de la Santé dans un premier temps avant de poursuivre graduellement le processus en fonction des disponibilités financières.



Dégel du projet du CHU



La relance du projet du nouveau CHU a été soumise au ministre des Finances au vu de l’état de délabrement et de dégradation même de l’actuelle structure, dépassée et trop exigüe même pour une meilleure prise en charge des malades venant des régions limitrophes. Une opération déjà inscrite en étude depuis trois ou quatre ans. M. Raouya qui s’est dit sensible à cette préoccupation de la population a promis sa programmation au moment opportun et précise qu’il figure déjà dans le programme du gouvernement.

