Oran : Attribution de 4.507 logements et lancement de 2.420 autres

l Plus de 235.000 unités attribuées

« l’année 2018 a été celle du logement. »

Une enveloppe financière de 370 milliards de cts a été dégagée pour la réalisation des travaux d’aménagement extérieurs au niveau des grands projets de cités d’habitation lancés, et pour lesquels l’Etat a adopté une nouvelle stratégie, a indiqué le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, en marge d’une cérémonie d'attribution de 4.507 logements, organisée à la salle de conférence de la mosquée

Ibn Badis. Lors d’une allocution prononcée à l’occasion, le ministre a expliqué que cette nouvelle stratégie va permettre la réception d’un grand nombre de logements en cours de réalisation et leur distribution durant l’année 2019. Pour M. Temmar, si l’année 2018 a été «l’année du logement» avec la distribution de plus de 235.000 logements, 2019 « le sera encore davantage», a-t-il souligné. A ce propos, il a fait savoir que l’année en cours sera marquée par la diversification des formules du logement pour répondre notamment aux besoins des citoyens aux revenus faibles et moyens. «Il ne faut pas hésiter à construire du F2 au F5, selon le désir et les capacités de chacun», a-t-il précisé. Dans son intervention, le premier responsable du secteur a mis l’accent sur la nécessité de doter les nouvelles cités d’équipements publics et d’infrastructures de base et d’accompagnement dans les nouveaux pôles urbains, en particulier les écoles, des établissements de santé, de sûreté, de sports, notamment les airs de jeu, les stades de proximité et les annexes de service. « Il y a une pression sur le logement, mais il faut respecter la qualité et il faut augmenter le contrôle de la qualité des logements, entre autres l’aspect esthétique», a-t-il indiqué.

Au nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana dans la commune de Misserghine, le ministre de l’Habitat a procédé à la pose de la première pierre d’un programme de construction de 2.000 logements, formule location vente et 420 d’autres de type LPA. En outre, il a donné des directives aux responsables locaux pour doubler les efforts et accélérer le rythme des travaux de réalisation du programme AADL en cours afin qu’il soit livré en 2019. A la salle de conférence de la mosquée Ahmed-Benbadis, le ministre a présidé une cérémonie d’attribution de 4.507 logements, dont 4.107 location-vente et 400 logements promotionnels aidés. Il est à signaler qu’Oran a enregistré en 2018, la distribution de plus de 20.000 logements. Sur un programme totalisant 172.337 logements, pas moins de 99.259 ont été livrés et prés de 71.000 unités sont en cours de réalisation dont une bonne partie est en voie de réception, selon les chiffres dévoilés par le premier responsable de l’Exécutif. Une opération d’une grande ampleur a débuté avec la remise des clés de plus de 6.000 logements à leurs bénéficiaires. Le wali a précisé que grâce aux directives du Président de la République M. Abdelazziz Bouteflika ayant permis la levée du gel sur un nombre de projets de travaux d’aménagement extérieur, la wilaya a pu réceptionner ces logements qui étaient livrés dans des cités non encore aménagées. Selon le même responsable, 80% des familles détentrices des pré-affectations ont déjà rejoint leurs nouveaux logements ; 1.500 autres familles vont quitter leurs habitations précaires en ce début d’année.

Amel Saher

Aïn Témouchent

Différentes formules au programme

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a présidé, mercredi à Ain Témouchent, une cérémonie d'attribution de 2.057 logements de différentes formules. «Je suis dans cette wilaya pour partager avec les citoyens et citoyennes d'Ain Témouchent, la joie de plus de 2.000 familles ayant bénéficié de logements, grâce au programme du Président de la République, qui concerne tous les coins du pays», a indiqué M. Temmar. «Nous espérons maintenir la même cadence en matière de distribution des logements, afin d'alléger au maximum l'ampleur de la crise de logement, avec ces différentes formules, à savoir le logement public, rural et promotionnel», a-t-il soutenu. « Une enveloppe budgétaire considérable a été affectée pour l'achèvement de tous les logements, en terme d'aménagement», a révélé M. Temmar qui a ajouté : «Nous accompagnerons la wilaya, au cours de l'année 2019, avec cette dynamique qui connaîtra d'autres étapes dans la distribution des logements». Supervisée par le ministre, l'opération de distribution des 2.057 unités, a porté sur 1.287 unités de type LPL (Logement public locatif), ayant bénéficié aux communes de Hammam Bou Hadjar,

El Amria et de Hassi El Ghella ; 420 logements de type LPA (Logement promotionnel aidé), au profit des communes d'Ain Témouchent, de Sidi Ben Adda, Béni Saf et d'Ain Tolba, ainsi que de 350 aides pour la construction de logements ruraux, dans toutes les communes de la wilaya. Le wali d'Ain Témouchent, Mme Ouinaz Labiba a rassuré que « l'opération de distribution des logements se poursuivra en 2019 et concernera 938 unités de type LPL et 1.104 de type AADL, au cours du 1er trimestre de la cette année».

S'adressant aux demandeurs de logement de type LPL, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, a souligné que « le travail est en cours pour assainir la liste des bénéficiaires du quota des 250 LPL, au profit de la commune d'Ain Témouchent, avant le 31 janvier. A ce titre, le ministre a fait état d'un programme supplémentaire au profit de la wilaya, englobant 1.000 aides supplémentaires pour le logement rural, 500 unités de type LPA, en sus des programmes en cours de réalisation dans la wilaya.

Nécessité de créer une dynamique au sein des nouvelles cités



Le ministre a insisté sur la nécessité de «créer une dynamique à l’intérieur des nouvelles cités d’habitation». En posant la première pierre d’un projet de réalisation de 400 logements du programme de location/vente (AADL) dans la ville de Ain Témouchent, le ministre a souligné que «les nouvelles cités d’habitation doivent être vivantes par l’exploitation optimale de ses locaux et en répondant aux besoins de ses résidents». M. Temmar a donné des instructions aux responsables de l’OPGI pour réserver des locaux à des agences commerciales de certains organismes, tels que Sonelgaz, Algérie Télécom et Algérie Poste, afin de créer une dynamique dans ces nouvelles cités. Le ministre a également instruit les responsables du bureau d’études chargé du suivi du projet de 400 logements AADL d’élaborer un plan de ce site et son achèvement dans un délai de 15 jours. Il a insisté sur «l’achèvement durant le premier trimestre de l’année en cours du lancement de tout le programme de la formule AADL» appelant les responsables de ce programme «à lancer la réalisation d’un quota de 1.325 logements inscrits au titre du programme de location/vente au profit de la wilaya avant la fin du premier trimestre de l’année en cours». En s’entretenant avec une entreprise de réalisation du projet de 400 logements location/vente AADL, le ministre a insisté sur la révision du délai de livraison et le réduire ainsi de 30 à 18 mois. Ce projet de réalisation de 400 logements AADL s’étend sur une surface globale de plus de 10.000 m2, t composé de 200 logements de type F3 et 200 de type F4, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

La wilaya d’Ain Témouchent a bénéficié lors du programme de 2013, d’un quota de 1.000 logements AADL qui ont été livrés aux bénéficiaires. En 2018, la wilaya a été destinataire d’un programme de 1.600 logements dont 400 logements ont été lancés lors de cette visite. Le ministre a insisté sur le lancement des travaux de réalisation des 1.200 logements restants au titre de ce programme avant la fin du premier trimestre de l’année en cours en plus d’un quota de 125 logements inscrits au titre de cette formule pour l’exercice 2019.