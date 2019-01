Mégaprojet intégré de l’exploitation du phosphate : Disponibilité de la formation pour accompagner les métiers du projet

Une journée d'étude sur les besoins en ressources qualifiées pour le mégaprojet intégré de l'exploitation du phosphate et du gaz naturel a été organisée, jeudi, à l'Institut national de la formation et de l'enseignement professionnels d'Alger. L'objectif d'une telle rencontre est de permettre au secteur de la Formation professionnelle de s'organiser, pour apporter concrètement sa contribution à la préparation du capital humain, qui doit prendre en charge les différentes activités induites par ce projet.

Présidant cette rencontre, Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, a insisté sur la qualification de la ressource humaine qui est, selon lui, la réussite de tout projet et développement de toute économie. «La formation de la ressource humaine qualifiée est un enjeu important de la réussite de cette activité industrielle, car, plus que les matières premières, ce sont les matières grises et les capacités des travailleurs à maîtriser l'outil de production, et à en tirer le meilleur rendement, qui fondent les économies performantes, d'aujourd'hui et de demain», a-t-il d’emblée déclaré. S'exprimant, à propos de cette rencontre, il dit qu'«il s'agit de pouvoir adapter la carte de la formation professionnelle, en intégrant, dans les plans de formation, les cursus répondant aux besoins en qualifications, au niveau local, dans le domaine de l'exploitation des phosphates». «Elle exige une collaboration étroite entre les institutions de formation et les entreprises économiques, pour cibler au plus juste ces besoins, s'assurer de l'encadrement pédagogique compétent, et se doter des équipements technico-pédagogiques adéquats, pour les ateliers des établissements», dit-il. Il ajoute que cette journée qui marque le lancement de ce processus de mise en adéquation des formations avec les besoins en qualifications nécessaires à ce projet constitue un préalable indispensable à l'élaboration des plans de formation, et à la mise en place de moyens humains et matériels nécessaires. Le ministre rappelle cependant que ce mégaprojet économique intégré va fournir plus de 14.000 emplois pour les chantiers de réalisation et 3.000 emplois directs pendant la phase d'exploitation, sans compter les milliers d'emplois indirects qui seront générés. Il souligne, par la même occasion, que la connaissance des besoins en compétences permet au réseau d'ingénierie pédagogique d'adapter les contenus des programmes, et de définir les modes de formation de manière à prendre en charge les différentes catégories sociales, en quête de formation et d'emploi, notamment dans les cinq wilayas proches du lieu du projet. Le ministre rappelle, dans ce contexte, les efforts consentis par l'État dans le secteur de la formation, à travers «un investissement important au service du développement économique, et qui se traduit par un réseau composé de 1.295 structures de formation et d'enseignement professionnels, accueillant un flux annuel d'environ 650.000 apprenants dans 23 branches d'activités et 478 spécialités». Selon lui, «la branche mines et carrières n'est pas en reste, puisque nous lui avons réservé 10 spécialités exclusivement en apprentissage, réparties selon les niveaux suivants : CAP (02) ; CMP (01) ; BT (04) et BTS (03)». Aujourd'hui, le secteur forme déjà 516 jeunes par apprentissage dans les spécialités minières.

Sur un autre registre, celui du partenariat avec le secteur économique, M. Mebarki précise que le partenariat «dans notre politique nationale est ancré en tant que principe de qualité de gestion des établissements de formation, et de management des plans de formation des wilayas, pour sa mise en œuvre».

M. Mebarki a réitéré la disponibilité de son secteur à mobiliser les moyens dont dispose son département, pour répondre, aux côtés des autres intervenants, aux besoins en formation exprimés, pour la réalisation de ce projet stratégique pour l'Algérie, et à collaborer au développement de cette zone d'activité, dans l'intérêt de l'emploi des jeunes et de l'économie de notre pays.

Mohamed Mendaci



80% du financement assuré par des banques chinoises



Le financement du mégaprojet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate, à l'est du pays, estimé à 6 milliards de dollars, sera assuré à hauteur de 80% par des banques chinoises, a indiqué, jeudi à Alger, le conseiller auprès du groupe Sonatrach, Ferhat Ounoughi. Intervenant, lors d'une journée d'étude sur les besoins en ressources humaines qualifiées pour ce mégaprojet, M. Ounoughi a expliqué que les partenaires, actuellement en négociation pour lancer leur société mixte, comptent recourir aux banques chinoises, pour avoir les 80% du financement nécessaire, alors que les 20% restants seront assurés par leurs fonds propres. Selon le mémorandum d'entente signé entre les partenaires du projet, en novembre dernier à Tébessa, la société Asmidal (filiale du groupe Sonatrach) détient 34% de ce complexe intégré d’exploitation et de transformation du phosphate, contre 17% pour le groupe Manadjim El- Djazaïr (Manal), soit un total de 51% pour la partie algérienne. La partie chinoise, qui détient les 49% restants du projet, comprend le groupe Citic, le Fonds de la Route de la soie (créé par la Chine en décembre 2014), le Fonds sino-africain pour le développement, ainsi qu'un technologue à intégrer, qui sera choisi prochainement par les partenaires, a fait savoir M. Ounoughi. «Les négociations pour la création de la société mixte sont à un stade très avancé», a souligné ce conseiller auprès du groupe Sonatrach, chargé par le gouvernement de mener ces négociations au nom de la partie algérienne. De son côté, le PDG du groupe Manal, Tahar-Chérif Zerarka, a expliqué à la presse que cette société mixte devrait voir le jour durant le premier trimestre 2019, après l'accomplissement de toutes les procédures légales nécessaires, notamment celles liées au Conseil des participations de l'État (CPE). Cette joint-venture s'attellera, durant les six mois qui suivront sa création, à la mobilisation des fonds nécessaires et au choix d'un opérateur EPC (Engineering, Procurement and Construction/ Ingénierie, Approvisionnement et Construction).

Les travaux, qui seront lancés courant 2019, devraient prendre 42 mois, a avancé M. Zerarka, en soulignant la «complexité» du projet qui nécessitera, par ailleurs, des infrastructures connexes (extension du port d'Annaba, stations de dessalement de l'eau de mer, lignes ferroviaires... ), dont le coût global est estimé à 790 milliards de dinars. Le mégaprojet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate et du gaz naturel s'étend sur 5 wilayas de l'est du pays : Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf, Skikda et Annaba, avec des effets indirects sur les wilayas voisines (Guelma, Jijel, Constantine, Oum El-Bouaghi, Khenchela et El-Oued). Il est réparti sur 4 sites-clés : les gisements de Bled El-Hadba/Bir El-Ater (Tébessa), la plateforme d’Oued Kebrit (Souk Ahras), celle de Hadjar Essoud (Skikda) et le port d'Annaba. Ce complexe aura des retombées considérables sur le développement d'activités économiques en générant, notamment, 13.500 emplois pour les besoins de chantiers de réalisation et 2.900 emplois directs pour la phase d'exploitation, selon l'étude du projet réalisée par trois bureaux spécialisés (allemand, français et indien).

Un groupe de travail composé de représentants des ministères, respectivement de l'Industrie et des Mines, et de la Formation et de l'Enseignement professionnels, a été installé, afin de recenser l'ensemble des besoins en matière de qualification pour ce mégaprojet et d'élaborer des plans de formation pour satisfaire ses besoins en ressources humaines. L'Algérie est actuellement le 9e producteur mondial de phosphate, avec 0,4 million de tonnes produites en 2017. Elle possède un potentiel considérable, avec des réserves importantes classées 3e au monde, après le Maroc et la Chine, et estimées à 2.200 millions de tonnes.