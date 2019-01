Partenariat agricole avec les états-Unis d’amérique : Signature de 4 mémorandums d’entente

Quatre mémorandums d’entente ont été signés, mercredi dernier à Sacramento (Californie), entre le consortium américain Robert International Agriculture Development (RIDA), et des opérateurs économiques algériens, pour la mise en place de projets de partenariat dans des domaines agricoles, a indiqué hier le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, dans un communiqué.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, qui avait effectué une visite de travail du 13 au 18 janvier aux Etats-Unis, pour présenter les différents programmes de développement agricole initiés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre du Plan National de Développement Agricole (PNDA), «a assisté à la cérémonie de signature de ces quatre mémorandums d’entente entre les deux parties pour la mise en place de projets de partenariat dans les domaines de la transformation de la pomme de terre et de production laitière», selon le communiqué.

Le ministre s'est entretenu, par ailleurs, le même jour avec la secrétaire du département de l'Alimentation et de l'Agriculture de Californie, Karen Ross, sur les moyens de raffermir davantage la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’agriculture. Lors de son intervention en cette occasion, M. Bouazghi, a insisté sur la nécessité de développer davantage les relations économiques entre les deux pays dans une perspective de partenariat gagnant-gagnant. Après avoir présenté l’évolution qu’a connue l’agriculture algérienne depuis les années 2000 et les opportunités d’investissement et de partenariat qui existent dans le domaine de l’agriculture, M. Bouazghi a estimé que la Californie dispose, de compétences et d’une expertise uniques dans le domaine agricole tout en considérant que cela lui permettait de contribuer au renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique. La secrétaire du département de l'Alimentation et de l'Agriculture de Californie, Karen Ross, a dit de son côté que «la Californie est une grande puissance agricole, et se singularise par des innovations technologiques, un des facteurs déterminants de la croissance et du dynamisme du secteur agricole américain», ajoute le communiqué.

Elle a également souligné que la Californie, pour faire face à de nombreux défis liés notamment à la sécheresse et à la rareté de l'eau, a beaucoup investi dans la recherche et l'innovation. Au terme de cet entretien, les deux parties ont convenu d'œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale et au développement d’un partenariat diversifié, mutuellement bénéfique et durable, en mettant à profit la qualité des relations politiques et commerciales qu'entretiennent les deux pays.



Rencontre d’opérateurs



Une rencontre a regroupé à Sacramento 25 opérateurs économiques algériens activant dans le domaine agricole avec leurs homologues américains, a précisé un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, tenue en présence du ministre, la partie algérienne a exposé les potentialités et les opportunités de coopération et de partenariat qui portent aussi bien sur les activités relevant de la sphère de production que sur celles qui se trouvent en son amont et en aval. A cette occasion, M. Bouazghi a affirmé que cette rencontre entre les opérateurs algériens et américains s'inscrivait dans le cadre de la stratégie du secteur, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour renforcer la sécurité alimentaire de l'Algérie et contribuer à sa croissance économique. Il a précisé que «les résultats probants obtenus sont, à l'heure actuelle, renforcés et consolidés en encourageant les investissements productifs nationaux et étrangers afin de satisfaire la totalité des besoins nationaux et de conquérir des marches à l'export». Le ministre a, en outre, tenu à souligner que les Etats-Unis «ont organisé leur transition vers une agriculture performante et hautement productive, qui en fait aujourd'hui une puissance agricole de premier plan». Il a estimé que «le savoir-faire et la technologie américains méritent d'être au centre des échanges entre les deux pays pour donner lieu à des partenariats féconds et mutuellement avantageux, notamment dans les filières stratégiques». M. Bouazghi a aussi avancé que les opérateurs économiques bénéficieront de l’accompagnement et de l’aide nécessaire à la réalisation de leurs projets. Pour sa part, l'ambassadeur d'Algérie aux Etats-Unis, Madjid Bouguerra, a indiqué, dans son intervention, que les échanges d'information permettront sans doute aux opérateurs des deux pays d’identifier les opportunités de partenariat qui pourront se traduire en projets concrets.



Objectif : sécurité alimentaire



Le ministre a plaidé pour des partenariats gagnant-gagnant qui répondent au besoin de la diversification des exportations. Le ministre qui s’exprimait lors d’une rencontre à Sacramento, en Californie, qui a rassemblé des entreprises des deux pays, a expliqué que le gouvernement algérien encouragera, accompagnera, et apportera les facilités nécessaires pour que les partenariats dans l’agriculture répondent à l’objectif de sécurité alimentaire et de diversification des exportations. Au cours de cette rencontre, M. Bouazghi a présenté la stratégie algérienne de développement économique décidée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et qui fait de l’agriculture un levier important de cette nouvelle approche. Accompagné du président du Forum des chefs d’entreprises, Ali Haddad, et de l’ambassadeur d’Algérie à Washington, Madjid Bouguerra, le ministre conduit une mission d’étude dans l’Etat de Californie destinée à promouvoir des opérations de partenariat dans l’élevage, la production laitière et céréalière et l’agroalimentaire. La réunion d’affaires tenue à Sacramento a regroupé des opérateurs algériens et une vingtaine d’hommes d’affaires américains des Etats de Californie et de l’Utah, représentant notamment un grand consortium agricole déjà en discussion avec des partenaires algériens sur des projets en Algérie. De leur côté, le président du FCE et l’ambassadeur Madjid Bouguerra ont encouragé les hommes d’affaires américains à s’engager avec leurs partenaires algériens dans des projets en mesure d’ouvrir des perspectives prometteuses au renforcement et à la diversification des relations économiques et commerciales entre l’Algérie et les Etats-Unis. La deuxième journée de la mission a été, par ailleurs, consacrée à des visites de grandes fermes de production agricole et laitière susceptibles d’offrir un modèle de développement pour l’agriculture en Algérie.