Des crises continuent de peser sur la stabilité de la région méditerranéenne

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a réitéré, hier, dans le cadre de sa coprésidence de la 15e Conférence ministérielle du Dialogue 5+5, qui se déroule à La Valette (Malte), les positions de l’Algérie à l’égard de certains conflits et crises qui continuent de peser sur la sécurité et la stabilité de la région méditerranéenne.

C’est dans ce cadre qu’il a réitéré qu’en Libye, «l’Algérie a toujours considéré que la multiplication des agendas et des interventions étrangères minimisent les chances de faire aboutir le processus de règlement juste et durable de cette crise sous l’égide des Nations unies que conduit le Représentant spécial du Secrétaire général, Ghassane Salame». «Nous n’insisterons jamais assez sur la nécessité d’un agenda unique pour la Libye et l’impératif de faire cesser les ingérences étrangères qui continuent de constituer le véritable obstacle à l’aboutissement du processus de paix dans ce pays voisin et ami», a souligné M. Messahel. Il a ajouté que l’Algérie reste convaincue que «la solution à la crise libyenne ne peut provenir que du peuple libyen lui-même, en dehors de toute immixtion étrangère, à travers un dialogue inclusif afin d’aboutir à des solutions consensuelles durables qui seraient acceptables par l’ensemble des parties libyennes». Le chef de la diplomatie algérienne a salué «les récentes mesures prises par les Libyens pour la coordination sécuritaire, qui constituent un pas positif vers l’unification des institutions de l’Etat libyen» et exprimé ses «encouragements aux frères libyens pour persévérer sur cette voie de dialogue, seule à même de permettre le retour de la stabilité en Libye sœur». Sur la situation au Sahel, le MAE a réitéré l’engagement «indéfectible» de l’Algérie en faveur du parachèvement de la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali, à travers l’aide multiforme qu’elle ne cesse de lui fournir ainsi qu’à d’autres pays de la région du Sahel. Il a également souligné la nécessité d’une implication «plus soutenue» de la communauté internationale et des partenaires européens, en particulier, dans les efforts visant à «consolider la paix et la sécurité dans la région du Sahel». Le ministre a également mis un accent sur «l’importance de l’appropriation des processus politiques par les parties au conflit dans leurs pays en vue de solutions efficaces et durables». Concernant la situation en Syrie, M. Messahel a rappelé que «l’Algérie a toujours été en faveur d’une solution politique, basée sur le dialogue et la réconciliation, seule à même de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriales de la Syrie et l’unité de son peuple, dont la volonté souveraine à décider librement de son propre devenir doit être respectée». Il a dans le même temps réitéré le soutien de l’Algérie «aux efforts de l'émissaire onusien et au processus d’Astana pour parvenir à une solution pacifique qui découlera d’un dialogue constructif entre les différents acteurs syriens ainsi que son soutien au peuple syrien frère dans sa lutte contre le terrorisme et dans sa quête de stabilité et de préservation de la souveraineté de son pays». Abordant la question de la lutte antiterroriste, le MAE a indiqué qu'«en dépit des reculs et des défaites infligés au terrorisme ces derniers temps, il constitue toujours une menace globale face à laquelle aucun pays n'est à l'abri, notamment en raison de sa grande capacité de mobilité, de mutation, d'adaptation et d'innovation notamment dans ses modus operandi». Il s’est félicité, dans ce cadre, du travail accompli par le GCTF enrichissant chaque fois l'éventail des instruments que requiert une conduite efficace de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme.

«Ces situations conflictuelles viennent rappeler celles déjà existantes et dont la non-résolution continue d'entraver la construction de l'espace méditerranéen et de maintenir une atmosphère de tension et d’insécurité dans la région», a déclaré M. Messahel. Il a évoqué, dans ce cadre, la question palestinienne qui «nécessite une conjugaison des efforts en vue de sortir de la situation de blocage actuel du processus de paix, et mettre fin ainsi aux souffrances quotidiennes du peuple palestinien», en exprimant «le soutien de l’Algérie au droit inaliénable du peuple palestinien à établir son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale».



Prendre en charge les préoccupations sécuritaires



M. Messahel, en sa qualité de coprésident de la 15e Conférence des ministres des Affaires étrangères (MAE) du Dialogue 5+5, a rappelé que «la sécurité en région méditerranéenne, en tant qu’espace commun entre les pays des deux rives, est indivisible et interdépendante», et mis en exergue, par conséquent, «l’importance d’une coopération régionale sur ce qu’il y a lieu d’entreprendre en termes d’approches et d’actions pour mieux prendre en charge les préoccupations, notamment au plan sécuritaire de notre région». «L'aggravation de la crise migratoire en Méditerranée nous interpelle à plus d’un titre et exige une prise en charge solidaire et efficace de ce phénomène à travers une approche globale, que mon pays a toujours prônée, qui allie à la fois les impératifs de sécurité, de développement et de respect de la dignité humaine», a poursuivi le MAE. M. Messahel a ajouté que «l’Algérie, qui est devenue ces derniers temps un pays de destination, déploie d’importants efforts, et sur ses fonds propres, pour sécuriser ses propres frontières et lutter contre la migration illégale». Il a également averti que «l’Algérie, qui a mobilisé d’importants moyens pour faire face aux flux de migrants irréguliers, ne saurait tolérer, et en aucune manière, qu’il soit porté atteinte à sa sécurité par des groupes de pseudo-migrants impliqués dans ce qui se passe dans certains pays de la région». Sur cette même question, le chef de la diplomatie algérienne a estimé que «le Sommet de Malte sur la migration entre l'Afrique et l'Europe, même s’il a permis de prendre conscience de la gravité de ce phénomène et de l'urgence d’y faire face, n’a pas prévu d’engager une vraie dynamique qui serait à même d’apporter des réponses appropriées, efficaces et durables pour traiter la question de la migration irrégulière». Et de conclure en réitérant «la conviction de l’Algérie que les efforts concertés et solidaires devraient être orientés vers le traitement durable des causes profondes du phénomène migratoire, à travers la résolution des crises, le développement des partenariats et la promotion de la mobilité entre les deux rives voisines de la Méditerranée occidentale».



La rive sud aspire légitimement au développement



Dans son allocution, M. Messahel a souligné que «la présente situation en mer Méditerranée conforte malheureusement toujours l’idée d'une mer ligne de fracture, en raison des tensions et crises qui y persistent, aggravées par les disparités entre une rive nord riche et prospère et une rive sud qui aspire légitimement au développement, à travers notamment l’appui de ses partenaires du Nord». Cette situation a engendré, a ajouté le ministre, «d’autres facteurs d’instabilité dans la région qui fait face à une crise migratoire sans précédent, au terrorisme et au crime organisé qui prennent malheureusement de nouvelles formes toujours plus complexes». «Les évolutions enregistrées ces dernières années en Méditerranée ont, une nouvelle fois, attesté de la pertinence et de la viabilité de l’approche et de la perception de l’Algérie sur ce que devrait être l'architecture de paix, de sécurité et de développement de cette partie particulièrement sensible du monde», a souligné le MAE. M. Messahel a rappelé, à ce propos, «l’attachement de l'Algérie à sa politique de non-ingérence dans les affaires internes des autres pays en plaidant toujours en faveur du dialogue et de la concertation comme approches idoines et durables de règlement des conflits en dehors de toute ingérence étrangère et en favorisant l’appropriation des processus de sortie de crise par les pays concernés». Il a souligné, à cet égard, que l’Algérie, de par sa conviction de l’indivisibilité de la sécurité et du développement dans la région, adopte «une politique méditerranéenne axée principalement sur le bon voisinage et la contribution constructive visant l’instauration d’un espace de paix, de sécurité et de stabilité ainsi que de prospérité partagée dans notre région».



Approfondir davantage la démocratie



Lors de son intervention, M. Messahel a indiqué que «l’espace 5+5 est un cadre de dialogue et d’échange qui a fait ses preuves et est d’une grande utilité pour un partage franc des expériences et des préoccupations dans la région méditerranéenne, et au-delà, et permet de réfléchir ensemble sur des stratégies de réponse efficaces et adaptées face aux défis communs». Le ministre a relevé que «les profondes mutations que vit le monde continuent d’impacter directement la paix, la sécurité et le développement dans la région», ajoutant que «ce constat interpelle les pays de la région et les invite, plus que jamais, en tant que pays riverains, à intensifier le dialogue pour que le bassin méditerranéen retrouve sa vocation de lac de paix et de prospérité partagée». Dans ce cadre, M. Messahel a salué «l’initiative du Président Emmanuel Macron pour la tenue à Marseille le 24 juin 2019 du Sommet des deux rives» qui «ne manquera pas, ajoute le ministre, d’imprimer une nouvelle dynamique à notre Dialogue grâce à l’association de la société civile et à la dimension concrète qui sera conférée à notre Dialogue à travers les différents chantiers de coopération qui y seront lancés à cette occasion». Dans le même ordre d’idées, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que l’Algérie, qui accueillera, en prévision de ce Sommet, un Forum sur les énergies visant à sortir avec des recommandations en vue d’une transition énergétique dans la région, «n’épargnera aucun effort pour que les objectifs du Sommet soient atteints».



Un dialogue franc et approfondi



Intervenant lors d'une conférence de presse, M. Messahel a précisé que la rencontre a été une occasion pour «un dialogue franc et approfondi sur les questions régionales d’intérêt commun», ajoutant qu'elle a permis également aux ministres «de procéder à un échange riche et fructueux sur les menaces communes de sécurité liées au terrorisme, au crime organisé transfrontalier et à la déradicalisation, ainsi que sur la question de la migration irrégulière dans la région». M. Messahel a souligné qu' «une convergence de vues s’est dégagée sur une approche consensuelle qui insère la dimension sécurité/développement visant à promouvoir des liens de partenariat mutuellement bénéfiques pour les deux rives de la Méditerranée, favorisant ainsi la création des conditions pérennes d’un développement durable inclusif». Le ministre a aussi indiqué que «cette approche devra prendre en compte les enjeux liés aux changements climatiques en termes d’opportunité à saisir pour l’émergence des économies diversifiées créatrices d’emplois, notamment pour la jeunesse».

M. Messahel s’entretient avec son homologue maltais Carmelo Abela diversification de la coopération

Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel s’est entretenu, hier, avec son homologue maltais Carmelo Abela, en marge de sa participation à la 15e conférence des ministres des Affaires étrangères du Dialogue 5+5, en sa qualité de coprésident à cette réunion. Au cours de cet entretien, qui a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement, les deux ministres se sont «félicités» de la qualité des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays qui connaissent une "dynamique" depuis la tenue de la deuxième session de la commission mixte en décembre 2018 à Malte. Ils ont réaffirmé «leur engagement à travailler ensemble pour le raffermissement et la diversification de la coopération bilatérale, à travers l’exploration de nouveaux domaines porteurs, notamment celui du tourisme». Dans ce cadre, les deux ministres ont également abordé les questions liées à la liaison aérienne entre les deux pays. Par ailleurs, les deux ministres ont procédé à un échange de vues sur des questions d’intérêt commun, notamment les sujets inscrits à l’ordre du jour de la 15e conférence des ministres des Affaires étrangères du Dialogue des 5+5 qu’ils coprésident.

S’agissant de la Déclaration ministérielle, M. Messahel a relevé qu’elle témoigne de «la ferme volonté des pays de la région et des partenaires présents de répondre de manière solidaire et efficace aux défis communs de nature sécuritaire, économique, écologique et humaine dans le Bassin de la Méditerranée occidentale afin de le transformer en espace de sécurité, de stabilité et de prospérité partagée». Il a rappelé en outre «les nombreuses actions et initiatives de coopération thématiques et sectorielles lancées durant la coprésidence algérienne, comme en témoigne l’organisation de conférences ministérielles dans les domaines des finances et investissements et du développement durable et l’économie bleue et des directeurs généraux des Instituts diplomatiques ainsi que du 3e Forum MedThink en Méditerranée occidentale». Il a aussi rappelé que «l’Algérie s’est proposée d’accueillir durant l’année 2019, la 3e conférence des ministres de la Culture 5+5, ainsi que l’organisation de la 1re réunion des Conseils économiques et sociaux du Dialogue 5+5».

Il a appelé au renforcement du Dialogue 5+5 que dicte la conjoncture régionale, précisant que «ce Dialogue a démontré sa pertinence et sa viabilité en tant que cadre souple et informel en vue d’une synergie et un rapprochement des perceptions et positions autour d’un agenda positif de paix, de sécurité et de développement, ainsi que de rapprochement des peuples face aux évolutions des défis communs en Méditerranée occidentale».



Promotion des valeurs nationales



Le ministre a souligné les «efforts» de l'Algérie en direction de la jeunesse, notant le rôle de celle-ci dans la dynamique de développement économique et social du pays. En sa qualité de coprésident de la 15e Conférence des ministres des Affaires étrangères (MAE) du Dialogue 5+5, le chef de la diplomatie algérienne a pris part à une rencontre dédiée à la thématique Young Mediterranean Voice» (la voix des jeunes en Méditerranée) et dont il a considéré la tenue «d’autant plus importante que l’Algérie accorde une place privilégiée au rôle de la jeunesse dans la dynamique de développement économique et social engagée sous la conduite du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et renforcée à la faveur des dernières réformes qu’il a initiées à différents niveaux». Des réformes, a-t-il poursuivi, qui ont été «couronnées par une profonde révision de la Constitution dans le but d’approfondir davantage la démocratie en Algérie, à travers une participation dans la vie politique et économique plus active de la société civile et de la jeunesse en particulier». Dans ce cadre, M. Messahel a rappelé la création d’un Conseil supérieur de la jeunesse à la faveur de la dernière révision de la Loi fondamentale, avec pour mandat de formuler des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu'à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif». De même qu'à «contribuer à la promotion au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l'esprit civique et de la solidarité sociale, a-t-il ajouté, rappelant qu'il «sera constitué de 172 membres, dont 96 représentants de la jeunesse, avec une parité homme et femme». «La création de cette instance est venue attester de la détermination de l’Algérie de placer la jeunesse au cœur des mutations profondes que connaît l’évolution de la société algérienne qui aspire légitimement à traduire dans la réalité le concept de la démocratie participative qui fait partie désormais du paysage politique de l’Algérie», a encore indiqué le MAE. Poursuivant ce même objectif, «un avant-projet de Loi organique est en cours d’élaboration en vue d’assurer une plus grande participation de la société civile dans le développement du pays, à travers un appui et un accompagnement plus conséquents de l’Etat au mouvement associatif», a-t-il noté. Le MAE a, dans le même ordre d’idées, souligné que «l’Algérie mène une politique nationale ambitieuse et volontariste de la jeunesse, dotée de mesures d’accompagnement des jeunes et visant le renforcement de la coordination intersectorielle et les moyens nécessaires dédiés à la jeunesse». En relation avec ces mesures, il a rappelé notamment «la promotion de l'emploi qui a constitué depuis les années 2000, un des axes de priorité majeure dans le Programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et l'introduction de mesures visant à encourager la création d'activités par les jeunes porteurs de projets», citant les dispositifs de l'Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes (ANSEJ) et de la Caisse Nationale d'Assurance Chômage (CNAC). Ceci, en plus de «la politique gouvernementale de la garantie de l’enseignement et de la scolarisation ainsi que les efforts consentis en matière de formation universitaire avec un nombre avoisinant les 2 millions d’étudiants et un demi-million de places pédagogiques dans le domaine de la formation professionnelle chaque année». A titre illustratif, a-t-il argumenté, il y a eu la création, depuis le lancement de ces deux dispositifs, de 512.472 micro-entreprises (dont 10% par des femmes), induisant plus d’un million de postes d'emploi ainsi que le financement, en 2018, de près de 30.000 projets. Dans ce même sillage, M. Messahel a mis en exergue «la coopération dédiée à la jeunesse développée par l’Algérie avec l’Union européenne et ses Etats membres ainsi que sa participation au programme européen inter-universitaire «Erasmus Plus» visant à renforcer la coopération et à offrir les possibilités de rencontre, de dialogue et de rapprochement entre les étudiants et les jeunes chercheurs des deux rives de la Méditerranée». Le MAE a clôturé son intervention en soulignant que «le gouvernement algérien, conscient de l’importance de cette thématique, entend approfondir son action d’appui et d’accompagnement en faveur des jeunes et de la société civile, en vue de promouvoir davantage leur implication dans la vie politique et économique du pays et soustraire ainsi la jeunesse de la tentation de la radicalisation et de l’extrémisme, ainsi que des dangers de la migration irrégulière».

La 15e Conférence des ministres des Affaires étrangères (MAE) du Dialogue 5+5 «intervient une année après la 14e Conférence qui s’est tenue à Alger, en janvier 2018, et qui a permis de renforcer le Dialogue 5+5 et la concertation régionale sur les questions d’intérêt commun, notamment celles en rapport avec les grands enjeux et défis auxquels la région continue de faire face, tout comme elle a contribué à impulser la dynamique d’élargissement des segments thématiques et sectoriels du Dialogue 5+5». La Conférence ministérielle a été tenue sur le thème «œuvrer ensemble pour un avenir durable en Méditerranée occidentale», ce qui reflète la volonté collective de faire du Dialogue 5+5 un «espace de coopération régionale capable de s’adapter aux nouveaux défis et de se saisir d’un sujet d’actualité et d’intérêt commun». Un sujet qui a trait à cette thématique transnationale «aux multiples enjeux, en termes de création d’emplois et d’insertion des jeunes, de rapprochement du niveau de développement des économies de la région, de facteur de migration irrégulière ainsi que des obligations nationales d’adaptation et d’atténuation nées de l’Accord de Paris sur les changements climatiques». Dans ce cadre, M. Messahel a souligné que «l’Algérie est parfaitement consciente des enjeux et retombées de cette thématique qui constitue une priorité majeure dans le Programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lequel prévoit un développement économique et social inclusif, à la faveur des politiques sectorielles volontaristes liées à l'emploi, notamment des jeunes». De même qu'il prévoit, a ajouté le MAE «la réalisation effective et en cours des Objectifs du Développement durable (ODD) d’ici 2030 de l’ONU, qui rejoignent, d’ailleurs, la vision de l’Afrique contenue dans l’Agenda de l’Union africaine, à l’horizon 2063».