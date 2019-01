Annaba : Numérisation de l’état civil

La numérisation de l'état-civil de la commune d'Annaba a permis d'avoir «des acquis historiques» en matière de qualité des prestations offertes au citoyen et de relever les défis permettant au premier noyau de l'Etat qu'est la commune de «recouvrer sa confiance» et de confirmer sa volonté de s'orienter vers la bonne gouvernance, a affirmé le président de l'APC d'Annaba, Farid Merabet.

«Des efforts colossaux ont été consentis pour moderniser l'état-civil, réhabiliter le service public et le rendre plus proche du citoyen», a précisé Merabet, soulignant que «plus de 232 millions de DA ont été mobilisés par la commune depuis 2012 pour remporter le challenge de numérisation des services de l'état-civil».

Pour l'édile, cet acquis permet «un gain de temps, une amélioration palpable par le citoyen de la qualité du service et une réalisation en matière de qualification des ressources humaines sur le chemin de l'efficience dans la gestion et de la valorisation du rôle de la commune dans la vie socioéconomique locale».



Plus d’un million d’actes de naissance électroniques délivrés en 2018



Selon les services de l'état-civil de la commune d'Annaba, plus de 850.000 actes d'état-civil ont été numérisés depuis le lancement de l'opération en 2012. L'année 2018 a connu à elle seule la délivrance de plus d'un million d'actes de naissances électroniques. Les mêmes services ont également ouvert un guichet pour l'obtention du passeport et de la carte d'identité biométriques. «Cet acquis, à savoir le passage vers l'administration électronique, ouvre devant les services municipaux et les élus des perspectives prometteuses», a ajouté M. Merabet, estimant que l'utilisation des technologies modernes contribue à «lutter contre la bureaucratie et à libérer les initiatives locales vers une prise en charge permanente et efficace des préoccupations liées à la vie quotidienne locale».

Pour le président de l'APC d'Annaba, la commune, en tant que chef-lieu de wilaya et pôle régional, fait face à de multiples défis de développement qui exigent la libération des initiatives et l'encouragement des partenariats à même de favoriser le lancement de projets d'équipement modernes des services, générateurs de revenus, et valoriser les potentialités de cette collectivité locale.

«La bonne gouvernance locale concerne en premier la commune, appelée en permanence à anticiper dans son accompagnement et prise en charge des préoccupations du citoyen», a ajouté cet édile, estimant que les avancées récentes en matière de recouvrements financiers et leur réaffectation représentent «un indicateur positif pour la commune d'Annaba».

Les revenus de l'exploitation des biens de la commune d'Annaba ont ainsi cru d'environ 200 millions de DA en 2012, à 1,8 milliard de DA durant l'exercice 2018, a indiqué le même responsable local qui a mis l'accent sur l'importance du travail de proximité pour changer les mentalités et impliquer tous les partenaires à la démarche de mobilisation et d'exploitation des ressources au service de la promotion de la vie locale.

La commune d'Annaba, qui s'étend sur une superficie de 51 km2 habitée par 260.000 habitants, attire chaque jour plus d'un million de personnes, du fait de son statut de chef-lieu de wilaya et pôle d'attraction touristique et commercial, selon les données des services municipaux de cette collectivité locale.