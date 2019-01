SéTIF : Consolider la dynamique du développement

«C’est une journée qui nous permet de marquer le pas, pour faire le bilan de ce qui a été réalisé et faire que le rapprochement de l’Administration du citoyen ne soit pas un vain mot. Un moment d’autant plus important, qu’il nous permet de rencontrer la famille des collectivités locales et de féliciter les élus locaux. Comme je saisis cette occasion pour appeler tous les élus à redoubler d’ardeur et à œuvrer ensemble dans ce seul parti de la nation et du développement.»



C’est en ces termes que le wali, Nacer Maskri, s’est adressé aux élus locaux de cette vaste wilaya, alors qu’il inaugurait le nouveau siège de la commune de Taya, dans la daïra de Hamam Sokhna. Ces mêmes élus, représentés par les 60 présidents d’APC avec les chefs de daïra et les membres de l’exécutif, se sont retrouvés jeudi autour du wali dans la grande salle de conférences de la wilaya pour écouter, en visioconférence, l’intervention de Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et renouveler ainsi leur volonté à consolider cette dynamique du développement local, de la proximité et de la démocratie participative. Une rencontre à l’issue de laquelle chacun était conscient de la nécessité, aujourd’hui, au moment où la commune se trouve au cœur de toutes les mutations que connaît le pays, de s’investir dès lors dans une stratégie locale tendant à générer des richesses pour ces collectivités de base, valoriser et mieux exploiter les potentialités, dans un contexte marqué de surcroit par la rationalisation de la dépense publique. Autant d’élus locaux d’autant plus fiers du message du Président de la République, à l’endroit duquel ils n’ont pas manqué d’exprimer une fois encore respect et reconnaissance dans cette vaste wilaya qui a connu de réelles avancées ces dernières années et permis, par la réalisation de nombreuses infrastructures administratives, de rapprocher la commune du citoyen. Comment sinon apprécier cet effort d’envergure qui s’est traduit, depuis 1999, par la réalisation et l’extension de quelques-unes des 43 nouveaux sièges d’APC et 18 autres de daïra, dans une dynamique de prise en charge des préoccupations du citoyen qui a également permis l’ouverture de 63 annexes dans les contrées lointaines de cette wilaya. De gros efforts marqués aussi, au titre de la modernisation de toutes ces structures, par l’introduction, à travers monts et montagnes, de la fibre optique. Pour exemple, l’année 2018 a été marquée par la pose de 896 km de fibre optique, qui gagne ainsi les 60 communes et 19 agglomérations de plus de 2000 habitants.

A Sétif, la célébration de cette journée nationale a été marquée au siège de l’APC par une exposition et une cérémonie, à l’issue de laquelle d’anciens présidents d’APC ont été honorés.

F. Zoghbi