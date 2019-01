Célébration de la journée nationale de la commune : Les élus, appelés à s’affranchir de la gestion bureaucratique

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, s’est longuement exprimé, jeudi à Alger, à propos des communes. Lors d'une conférence de presse, en marge de la célébration de la Journée nationale de la commune, il a réfuté l'existence de communes pauvres en Algérie, signalant que «toutes les communes bénéficient des aides financières de l'État».



Cela dit, et pour ce qui est des élus locaux récemment limogés, le ministre fera remarquer que «le travail de chaque responsable fait l'objet de suivi et de contrôle rigoureux», notant que «les responsables sont contrôlés par le premier magistrat du pays, et celui qui ne remplit pas convenablement sa mission n'aura pas sa place dans les institutions de l'État». M. Bedoui, qui rappelle que le nombre d'Assemblées élues ayant connu un blocage était «minime», mettra en exergue le fait que les communes qui connaissaient pareilles situations ont été «prises en charge». Concernant le projet des nouvelles wilayas déléguées, devant être soumis prochainement au Président de la République, le ministre assure que l’on est à présent à la phase de «parachèvement de son élaboration». Selon lui, «l'élaboration du nouveau découpage administratif au niveau des Hauts Plateaux arrive à sa phase finale», avant son application sur le terrain. Le ministre de l’Intérieur, tout en affirmant que le nouveau découpage administratif, qui est en cours d'élaboration par le secteur, «demeure l'un des engagements pris par le Président de la République», s’est félicité du progrès «considérable» enregistré en matière d'organisation administrative au niveau des wilayas des Hauts Plateaux qui touche à sa fin, en prévision de son application sur le terrain. Poursuivant ses propos, M. Bedoui a mis l’accent sur le fait que le ministère est «à pied d'œuvre pour accompagner les wilayas déléguées dans le grand Sud, afin de les ériger, à l'avenir, en wilayas à part entière». Révélant ensuite que ce projet «sera soumis au Parlement, pour examen», il a précisé que l’objectif de cette organisation administrative est en fait de «rapprocher l'Administration du citoyen».

Par ailleurs, et au cours de cette Journée nationale de la commune, Noureddine Bedoui a mis en avant le fait que «les élus locaux sont appelés à s'affranchir de la gestion administrative bureaucratique et à sortir des Assemblées élues et des administrations, pour aller à la rencontre des citoyens, échanger avec eux et les associer aux actions qui les concernent, notamment en ce qui concerne les structures publiques de proximité». Les P/APC doivent, insiste le ministre, «être plus proches du citoyen, à le défendre, à le respecter et à lui ouvrir leurs portes pour une relation qui dépasse le cadre conjoncturel». Pour sa part, «le gouvernement ne ménage aucun effort pour le soutien des élus, à travers la consolidation des dotations aux plans communaux de développement qui dépassent, depuis quelques années, les 100 milliards DA/an, ainsi qu'aux grands plans sectoriels permettant de faire face au développement croissant des villes», signale le ministre de l’Intérieur, rappelant, dans ce cadre, «la décision du Président de la République relative à la réactivation des Fonds de développement des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, en accompagnement de la stratégie de réorganisation des territoires à travers les wilayas déléguées et les nouvelles circonscriptions administratives».

Lors de cette journée, placée sous le thème «La commune au cœur des mutations», organisée sous le haut patronage du Président de la République, et qui s’est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, du wali d'Alger, M. Abdelkader Zoukh, ainsi que des élus locaux et de membres du Parlement, les présidents d’APC de la wilaya d'Alger ont tenu à rendre hommage au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour le parrainage de cette célébration. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a remis des distinctions à des familles de victimes du devoir national et à nombre de présidents et de fonctionnaires d'APC. Cette rencontre, marquée notamment par la signature d’une convention entre le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et l'Agence nationale des déchets, a vu l'attribution d'un prix de 100 millions de dinars à trois communes pionnières en matière d'énergies renouvelables. Il s’agit, en l’occurrence, des communes d’Ouargla, de Laghouat et de Theniet El-Had.

Soraya Guemmouri



Catastrophes naturelles

Les dégâts, estimés à 53 milliards DA en 2018



Les dégâts causés par les catastrophes naturelles, survenues en 2018 dans les différentes régions du pays, s'élèvent à «53 milliards DA», a révélé le délégué national aux risques majeurs, au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

M. Tahar Melizi, qui s’exprimait, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la commune, au siège de la wilaya d'Alger, a en effet indiqué que durant l’année qui vient de s’écouler, « ces catastrophes naturelles ont fait 23 morts et des dégâts de l'ordre de 53 milliards DA». Et de préciser qu’en dépit des mesures initiées et de la mobilisation de tous les moyens humains et matériels nécessaires, « ces catastrophes ont révélé un déficit en matière de prévision et de gestion de ces phénomènes». M. Melizi, et tout en rappelant les nombreuses mesures prises par notre pays pour faire face à ces dangers, notamment le «renforcement du cadre législatif et les projets de développement», insiste cependant sur l’impérieuse nécessité de «rattraper le retard en matière de gestion de catastrophes, à travers le parachèvement du cadre juridique, le renforcement des institutions concernées, la formation des responsables et la sensibilisation des citoyens». Ainsi, il sera question, à la prochaine étape, dans la gestion des risques, «d'actualiser la stratégie nationale en la matière, de parachever les plan sectoriels, mais aussi d'élaborer de stratégies locales, avec un travail sérieux de la part des responsables en charge de la mise en œuvre de cette stratégie». Enfin, estimant que «la majorité des textes de loi relatifs à la lutte contre les risques majeurs sont dépassés», celui-ci a plaidé pour «l'adaptation de ces lois et au renforcement des capacités des collectivités locales en la matière».

S. G.





M. Mohamed Boufaden, P/APC de Sehaïlia (MASCARA) à l’écoute des citoyens



S'il est un président d'APC qui sort de l'ordinaire et qui ne ressemble guère aux autres, c'est sans conteste celui de Sehaïlia, à 27 km du chef-lieu de wilaya, réélu pour un septième mandat consécutif en raflant treize sièges sur les quinze que compte l'Assemblée communale, et ce depuis 1984, date à laquelle cette commune rurale de la daïra de Tighennif a été élevée au rang de commune. La population de cette localité rurale tient beaucoup à son maire et ne veut pas le laisser partir, en dépit de son état de santé. Mohamed Boufaden, c'est de lui dont il s'agit, fait partie des maires dans cette région qui se battent pour le bien-être de sa population. Exerçant sous la bannière du RND, connu pour sa probité morale et son amour du travail bien fait, cet homme fait la fierté de cette commune. «Notre ambition est seulement de reconnaître, à sa juste valeur, le mérite de Hadj Mohamed», nous dit Belaïd. En effet, c'est grâce à son dévouement pour la commune, que cet homme a su gagner la confiance de ses électeurs en plus de 32 ans. Bâtisseur très engagé auprès de la population, M. Boufaden a réalisé, au cours de ces dernières années, à la tête de la mairie, un bilan plus que positif, et ce malgré les faibles moyens dont dispose cette collectivité pour faire face à ses charges. Pour y parvenir, le maire, depuis son élection à nos jours, a réussi à injecter une partie des fonds dans la réalisation de plusieurs infrastructures, projets et activités de développement. Ainsi, dès sa prise de fonctions, il a décidé de prendre le taureau par les cornes en s'investissant dans la modernisation en équipant toutes les structures sociales et éducatives. Sous sa houlette, diverses infrastructures ont vu le jour, pour lutter contre l'insalubrité, et l'enlèvement des ordures se fait d'une manière régulière, ainsi que l'aménagement des rues de l'entrée jusqu'à la sortie de la commune, qui connaît un essor urbanistique considérable, avec des magasins, des cafés et l'éclairage public. «Je suis né et j'ai grandi ici à Sehaïlia, nous dit un sexagénaire. Je n'ai jamais passé plus de deux jours en dehors de cette commune, je n'ai jamais vu un maire plus dévoué que notre maire pour le développement de la commune qui n'était qu'un pâté de maisons rurales éparses, un douar, et vous voyez par vous-même comment cette petite localité est devenue aujourd'hui.» «En plus de 33 ans, il a fait des choses qui n'ont été jamais faites auparavant», nous confie un autre octogénaire.

M. Boufaden, cadre paramédical, avant de se lancer dans sa nouvelle expérience de maire, abonde dans le même sens que lui : «Au début, on croyait que l'électrification relevait de l’action du gouvernement. C'est après que nous avons compris que l'initiative venait du maire. Nous étions parmi ces jeunes qui, à l'époque, l’avaient plébiscité pour qu'il devienne notre élu communal.

Il n'était pas du tout intéressé par la politique, et il nous disait qu'il n'avait pas besoin de faire de la politique pour contribuer au développement de la commune. Mais nous sommes arrivés à le convaincre, et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Je crois que si toutes les régions avaient des leaders comme lui, nos communes se développeraient mieux.» Et M. D., jeune fonctionnaire, d'ajouter : «Je ne suis pas du même bord politique que M. Boufaden, mais je reconnais que c'est un vrai bosseur et un homme dévoué et engagé pour le développement de sa commune.» À l'actif du maire, le doyen des maires, peut-être de toute l'Algérie, il faudrait ajouter les réalisations dans la communes qui plaident en sa faveur ; l'aménagement des écoles primaires, la dotation en cantines scolaires, le transport pour les élèves habitant loin.

L’autre réalisation non moins importante est le renforcement des capacités des associations sportives et la création d’espaces de détente et de loisirs. Loin d'être exhaustif, nous tenons à souligner ces quelques réalisations que nous avons énumérées ne couvrant que la longue période de ces trois décennies. M. Boufaden dit qu'une année avant la tenue des élections locales, et ce depuis 1984, les citoyens l'interpellent pour se porter candidat, un honneur et une lourde responsabilité, nous confie-t-il. Il est tout de même très rare de voir un président d'APC rester aussi longtemps à tête de sa commune et gérer les affaires de la commune. «S'ils a été élu, c'est pour gérer notre commune, près des citoyens, loin des promesses chimériques de certains candidats qui nous ont fait miroiter monts et merveilles.

C'est un exemple que nos maires et élus de l'APW et l'APN doivent suivre. El-Hadj Mohamed, 68 ans, que tous les citoyens de sa commune estiment pour son engagement et sa disponibilité, est persuadé que tout ce qu'il fait pour le bien-être de ses concitoyens relève, d'abord et avant tout, de sa mission. Il s'est distingué par une présence continue aux côtés des habitants de sa commune, par la célérité avec laquelle il répond aux doléances des plus nécessiteux.

A. Ghomchi