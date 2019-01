Le siège de l’Assemblée populaire nationale a abrité, jeudi dernier, une séance plénière consacrée aux questions orales, présidée par M. Mouad Bouchareb, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, M. Mehdjoub Bedda. Les questions ont été adressées au ministre des Moudjahidine, à la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, à la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et la Condition de la femme, au ministre des Travaux publics et des Transports, et au ministre de la Jeunesse et des Sports.

Poste et télécommunications :

« Les prélèvements sur les comptes clients, unique source de revenu pour Algérie Poste »

La ministre des la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a avancé que les prélèvements sur les comptes clients représentaient pour Algérie Poste l’unique source de revenu et la contrepartie des prestations fournies.

Lors de la plénière de l’Assemblée populaire nationale, la ministre a souligné que “l’entreprise Algérie Poste est substantiellement différente des établissements financiers bancaires”, précisant que la banque emploie les fonds des clients dans divers investissements, alors que le système financier d’Algérie Poste est “un système purement participatif en ce sens que les prélèvements sur les différentes opérations constituent son unique source de revenu”.

Elle a indiqué encore que “les montants prélevés ne constituent pas des taxes et impôts à verser au Trésor public, mais sont plutôt affectés aux investissements de l’entreprise et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement, auquel a été allouée, au titre de cette année, une enveloppe de plus de 37 milliards DA, a-t-elle ajouté.

Selon les chiffres avancés par Mme Faraoun, les charges salariales d’Algérie Poste s’élèvent à 29,6 milliards DA. L’entreprise a consacré, l’année dernière, 2,2 milliards DA à la fibre optique et 920 millions DA à la maintenance et à l’amélioration des flux Internet. Par ailleurs, la ministre a fait savoir que l’entreprise “a inscrit plusieurs projets pour l’année prochaine, notamment l’acquisition de 65 bureaux de poste mobiles pour un montant de 1,9 milliard DA”.

Tous ces fonds proviennent essentiellement du prélèvement sur les différentes prestations postales fournies aux citoyens, a expliqué la ministre faisant état de l’enregistrement quotidien de quelque 3 millions d’opérations de retrait et de versement au niveau national aussi bien à travers les distributeurs automatiques des billets (DAB) que des bureaux de poste. Concernant le prélèvement sur les comptes des personnes aux besoins spécifiques, objet de la question du député, la ministre a soutenu que “le soutien de cette catégorie est indiscutable conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika”, évoquant une réflexion sur la révision du décret régissant ces prélèvements afin d’en exclure certaines catégories de la société, dont les personnes aux besoins spécifiques.

Pour la ministre, l’amendement de ce décret reste tributaire de la mise en place de nouvelles techniques de gestion des réseaux d’Algérie Poste.

Moudjahidine :

« Le ministère des Moudjahidine veille à promouvoir les musées pour préserver la mémoire nationale »

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a déclaré que son département veillait à promouvoir les musées pour préserver la mémoire nationale et transmettre son message aux générations montantes.

A une question d’un député de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Zitouni a souligné que son secteur “veille à promouvoir les musées, en garantissant tous les moyens matériels et humains nécessaires”, précisant que cela s’inscrivait dans le cadre de la responsabilité qui incombe au secteur en matière de préservation de la mémoire nationale.

Dans ce cadre, M. Zitouni a cité les dispositions du décret exécutif n°17-203 daté du 22 juillet 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n°08-170 daté du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de musées régionaux du moudjahid, notamment en ce qui concerne le changement d’appellation d’‘‘annexes du musée du Moudjahid” à “musées de wilayas du Moudjahid”.

Le ministre a cité les dispositions contenues dans ce texte juridique, relatives à “l’enrichissement” des missions de ces musées, notamment en ce qui concerne la collecte du patrimoine culturel et historique du mouvement national et autres, mettant l’accent sur l’impératif de moderniser la gestion de ces musées à travers l’utilisation des nouvelles technologies pour inculquer aux générations montantes les valeurs du 1er Novembre 1954.

Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur le bon fonctionnement du musée d’Ifri-Ouzellaguen sis dans la Wilaya historique de Bejaia, rappelant que ce musée qu’il a qualifié de “monument historique” avait été réhabilité en 2006 avec une enveloppe financière de 100 millions de DA.

La wilaya de Bejaia compte également un musée de wilaya qui a été créé en 2015 et qui comprend plusieurs structures dont des classes pour l’enseignement de l’histoire aux nouvelles générations, a rappelé le ministre, mettant en exergue “la place historique’’ de cette wilaya qui a abrité le congrès de la Soummam.



Travaux publics :

« La réalisation de stations de péage se fait en fonction du nombre d’échangeurs »

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a affirmé que la réalisation des stations de péage au niveau de l’autoroute Est-Ouest se faisait en fonction du nombre d’échangeurs exploités, lesquels relient plusieurs wilayas et régions à cette autoroute, indiquant que la réalisation de nouveaux échangeurs requérait des études techniques et financières “approfondies”.

En réponse aux questions orales posées par des députés, il a précisé que la conception de ces échangeurs et la définition des sites devant les abriter étaient examinées par les wilayas concernées afin de les classer “définitivement”. Il a été décidé, donc, de «réaliser 48 échangeurs au niveau de l’autoroute Est-Ouest», a poursuivi le ministre.

Les autorités concernées sont appelées à respecter une distance minimale entre échangeurs allant de 20 à 30 km avant de définir les sites devant les abriter.

Dans ce contexte, le ministre a promis d’examiner les nouvelles demandes de réalisation d’échangeurs, en fonction du nombre des stations de péage en cours de réalisation, pour éviter tout retard.

Le ministre a fait état, également, “de nombreuses demandes pour la réalisation d’échangeurs, sachant que les structures réalisées jusque-là sont programmées en fonction des stations de péage”, citant “la proposition de réaliser un échangeur reliant la route nationale (RN) 106 à l’autoroute Est-Ouest au niveau de la région “Zouita”, proposition à examiner en concertation avec les autorités locales, en sus des demandes d’autres wilayas”.

Répondant à une autre question portant sur la détérioration de quelques tronçons de la RN 1 dans la wilaya de Tamanrasset (reliant Tamanrasset et le village Arak), dont les travaux de réhabilitation ont été confiés à une entreprise privée en 2014 mais toujours pas entamés, le ministre a fait savoir que son département avait dressé le constat nécessaire et procédé au changement du staff supervisant cette opération au niveau de la direction des Travaux publics de la wilaya.

A cet effet, une enveloppe de 550 milliards de centimes a été consacrée pour la prise en charge de 217 km à travers différents tronçons de la RN 1, outre les tronçons des routes reliant In Guezzam, Tin Zaouatine et Tamanrasset, et In Guezzam et Tamanrasset.

La RN1 constitue un chantier important, précise le ministre ajoutant que 3 entreprises publiques ont entamé la réalisation de plus de 200 km sur cet axe après avoir déterminé les tronçons les plus endommagés, outre la RN 3 d’une longueur de 60 km où plusieurs tronçons d’une longueur globale de 14 km ont été enregistrés.

Le contrat de réalisation de ce projet a été attribué, a expliqué le ministre. A cela s’ajoute la RN 53 où le lancement des travaux de réhabilitation a été autorisé et deux entreprises publiques mobilisées pour sa réalisation.

Au niveau de la wilaya d’Illizi, le taux de réalisation du deuxième tronçon de cette route a atteint 8% tandis que le taux d’avancement des travaux de réalisation de la RN2 a atteint 79%. Les fonds et les affectations financières ont été mobilisés pour la réhabilitation des routes endommagées dans la région alors que le déficit enregistré pour le reste des routes sera pris en charge dans le cadre du Fonds de développement du Sud, inscrit dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a ajouté le ministre. S’agissant du transport aérien vers les wilayas du Sud, le ministre a fait savoir que dans le cadre des opérations d’acquisition de nouveaux avions par Air Algérie pour renouveler sa flotte, conformément aux instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une partie de ces avions sera destinée au remplacement des avions de transport vers les wilayas du Sud.

Les avions de type “ATR” du transport des voyageurs vers les wilayas du Sud seront remplacés en vue d’améliorer les prestations de la compagnie aérienne nationale, a précisé le ministre.

A cette occasion, le ministre a rappelé les principaux chantiers de son secteur, dont le renouvellement de la flotte d’Air Algérie (acquisition de 25 nouveaux avions), ce qui permettra à la compagnie de couvrir de nouvelles lignes vers les pays africains et les longs courriers vers les lignes intérieures et internationales”.

Jeunesse et Sports :

« JM-2021 : les préparatifs ont coûté 48 milliards DA au Trésor public »

La wilaya d’Oran a bénéficié, dans le cadre des préparatifs pour les jeux Méditerranéens de 2021 (JM 2021), d’une enveloppe de 48 milliards DA, et sera totalement prête pour accueillir cet événement sportif méditerranéen, a fait savoir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab.

Répondant à une question de la députée Fatma- Zohra Hamman, sur la possibilité de consacrer «une enveloppe financière supplémentaire» à la wilaya d’Oran, qui devra abriter les JM-2021, M. Hattab a indiqué que «la ville d’Oran a bénéficié jusqu’à présent d’une enveloppe financière de l’ordre de 48 milliards DA».

L’enveloppe supplémentaire demandée par la députée sera consacrée à «l’embellissement de l’environnement, à la création d’espaces verts et à l’éclairage public», alors que le ministre a rappelé que la préoccupation soulevée était du «ressort des autorités locales qui ont injecté 3 milliards DA pour la réalisation de ces opérations».

«Le programme financier cité sera accompagné par un autre programme riche qui répondra à la demande de la député Hamman et qui sera tridimensionnel : sportif, culturel et touristique», a ajouté le ministre, relevant que ce programme fera d’Oran, une ville sportive dans l’espace méditerranéen.

Pour sa part, le député Kamel Bouchoucha a soulevé une autre préoccupation ayant trait au manque d’infrastructures sportives (un grand stade de football et une salle omnisports), et de ressources humaines au niveau de Bejaia, qui est, a-t-il dit, une wilaya «pionnière et deuxième au niveau national en matière de pratique sportive et de résultats obtenus dans l’ensemble des disciplines».

Répondant à cette question, M. Hattab a noté «un manque de cohérence entre les structures sportives et de jeunesse, et les résultats obtenus dans la wilaya de Béjaïa, notamment l’éloignement de ces structures des régions à forte densité de population», rappelant, à cet égard, que la wilaya de Bejaia «a bénéficié, au cours de ces dernières années, d’une enveloppe de 20 milliards DA, ayant permis d’enregistrer 132 projets, dont certains ont été réalisés, d’autres non encore réalisés, des projets en cours de réalisation et d’autres gelés».

Le ministre a tenu à rassurer le député quant à «l’examen de la situation de l’ensemble des projets à l’arrêt qui devront être relancés dès amélioration de la situation financière du pays». «Nous nous attèlerons à réaliser un grand complexe sportif à Béjaïa, cette dernière étant un pôle sportif par excellence, toutes disciplines confondues, et elle sera renforcée, en matière de ressources humaines, par d’autres cadres, sachant que la wilaya avait bénéficié de 514 éducateurs travaillant à temps partiel». A. Z.

Solidarité nationale :

« Augmenter le taux d’emploi des personnes aux besoins spécifiques »

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a affirmé que son secteur s’attelait à l’augmentation des postes d’emploi consacrés au profit des personnes aux besoins spécifiques par les petites et moyennes entreprises (PME). Répondant à la question d’un membre de l’Assemblée populaire nationale, Mme Eddalia a affiché «le vœu de voir augmenter le taux d’emploi des personnes aux besoins spécifiques dans les PME, fixé actuellement dans la proportion de 1% de leur effectif», ajoutant que cette démarche «s’inscrit dans le cadre de la révision de la loi 09-02 du 2 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, en vue de son adaptation à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, notamment les articles 26 et 27 portant sur le droit de la personne handicapée à la réinsertion dans le monde du travail». La ministre a rappelé, dans ce sens, les dispositions du décret exécutif 124-14 du 30 juillet 2014 portant modalités de mise en œuvre des engagements qui incombent aux employeurs à travers la consécration d’au moins 1% des postes d’emploi au profit des personnes handicapées ou le versement d’une contribution financière au Fonds de la Solidarité nationale et les modalités d’octroi d’une subvention au profit des employeurs pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail au profit des personnes handicapées. À ce propos, Mme Eddalia a indiqué que le secteur œuvrait en coordination avec les différents autres secteurs, pour le recrutement des personnes handicapées, à travers la désignation «d’un point de contact» au niveau de chaque département ministériel et l’évaluation des stratégies et politiques qui garantissent les droits des personnes handicapées, mettant en avant le rôle du Conseil national des personnes handicapées dans la coordination et la concertation au sujet des questions relatives à la préservation et à la promotion de l’intégration socioprofessionnelle de cette catégorie. Elle a ajouté, dans ce contexte, que le ministère de la Solidarité nationale a alloué une enveloppe de 213.100.000 DA pour couvrir les frais de transport des personnes handicapées, à la faveur de la conclusion de 54 conventions avec des transporteurs publics, dont 47 conventions conclues en 2018 avec des entreprises publiques de transport urbain et suburbain, à travers les différentes wilayas. L’intérêt et l’attention accordés à de cette catégorie s’inscrivent en droit ligne «des orientations et instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui accorde une grande importance à la protection des personnes aux besoins spécifiques, à travers la politique sociale visant leur insertion socioprofessionnelle», a-t-elle assuré. S’agissant du partenariat entre le secteur de la Solidarité nationale et les associations activant dans le domaine de l’action sociale et humanitaire, Mme Eddalia a affirmé que son département «contribue au soutien de ces associations pour une prise en charge optimale de cette frange de la société».

