NOUVELLES DE ANNABA

Plus de 1.300 logements attribués



Pas moins de 1.390 décisions de pré-affectation de logements publics locatifs (LPL) sur un quota de 7.000 unités destinées à la seule commune d’Annaba, ont été remises la semaine dernière, à Annaba, à leurs bénéficiaires.

L’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions en présence des autorités de wilaya. La remise des décisions d’attribution s’est effectuée par étape et par quartier, à la salle omnisports Saïd-Brahimi à la cité du Pont-Blanc, sous la supervision du wali, Toufik Mezhoud, entouré de cadres du secteur de l’habitat. Première du genre depuis l’indépendance du pays au vu des chiffres, l’attribution de 7.000 LPL s’achèvera totalement d’ici quelques jours, après l’examen des derniers recours. Plus de 85 % de ce quota ont été affectés au grand bonheur des bénéficiaires se réjouissant de quitter leurs maisons exigües et/ou constructions illicites. Parmi les bénéficiaires, certaines familles ont déjà emménagé dans leurs nouveaux appartements, tous implantés dans la nouvelle ville de Draa

Errich. D’autres familles qui viennent juste d’être retenues dans la liste des bénéficiaires, après avoir été exclues de l’opération, s’apprêtent à rejoindre également leurs nouveaux demeures dans les jours à venir. Dans une déclaration à la presse, le wali, Toufik Mezhoud, a estimé que la majorité absolue des bénéficiaires de ces quotas méritaient leur logement vu les conditions difficiles dans lesquelles vivaient ces familles. Il a assuré que ces logements ont été attribués par conviction, précisant que les dossiers des postulants ont fait l’objet d’une étude approfondie par la commission de daïra. Le chef de l’Exécutif de wilaya a fait savoir dans ce cadre que seulement

767 unités de type LPL sont prêtes pour accueillir les familles bénéficiaires, avant d’indiquer que d’autres dossiers de postulants au logement social seront examinés ces jours-ci dans la perspective de cibler l’ensemble des habitants de la commune de Annaba.

Plus de 8.000 logements, tous segments confondus, ont été distribués dans la capitale de l’acier durant l’année écoulée. Par ailleurs, le chef de l’Exécutif continue de multiplier ses sorties sur le terrain à l’échelle de la wilaya pour s’enquérir des conditions de vie de la population.



Campagne labours-semailles et concession des terres agricoles

2.263 actes de propriété établis

La campagne labours-semailles bat son plein dans la wilaya de Annaba en dépit des dernières fortes chutes de pluie, qui n’ont pas empêché les agriculteurs de poursuivre le travail et ainsi être en avance par rapport aux échéances. Les services agricoles de la wilaya font état dans ce cadre d’une pluviométrie de 320 mm jusqu’à janvier courant, estimant que ces précipitations sont de bonne augure pour la saison agricole 2018/ 2019. Une superficie de 16.600 hectares a été labourée jusqu’à présent, soit 100% de l’objectif tracé, de l’ordre de 16.600 hectares dont 15.233 hectares de surface ont été emblavés. Une grande partie a été consacrée au blé dur, le reste étant réparti entre le blé tendre et l’orge. Pour ce qui est de la semence, pas moins de 33.807 quintaux de blé sont disponibles au niveau de la CCLS

d’El Hadjar, dont 17.223,50 quintaux ont été livrés aux producteurs, nous a indiqué le chef de bureau de la production au niveau de la direction des services agricoles de la wilaya,

Adnane Messikh. Les fertilisants qui permettent d’améliorer les rendements à l’hectare, sont également disponibles. Une quantité de 18.447,50 quintaux d’engrais de fond et 11.447,50 quintaux d’engrais de couverture ont été livrées à leurs acquéreurs. La wilaya avait réalisé une quantité de 470.810 quintaux de céréales lors de l’exercice 2017/2018 avec un rendement moyen de 30 quintaux à l’hectare et avec un pic de 55 quintaux à l’hectare de blé tendre à El Hadjar.

904 hectares ont été réservés aux légumes alimentaires jusqu’à présent, soit 44% de l’objectif prévu, de l’ordre de 20.032 hectares, contre 1.784 hectares l’année passée, soit une augmentation de 13%. Par ailleurs, un montant de 167.141.020,90 dinars ont été accordés aux 324 céréaliculteurs au titre du crédit RFIG sans

intérêt.

S’agissant des concession de terres agricoles, pas moins de 2.263 actes de propriété ont été établis et notifiés jusqu’à ce jour aux exploitants des terres agricoles publiques dans la wilaya de Annaba, au titre du dispositif relatif à la conversion du droit de jouissance en droit de concession. Ce qui représente 100% de l’opération, qui a enregistré le dépôt de 2.263 dossiers d’agriculteurs structurés dans des exploitations agricoles collectives et individuelles (EACI), a indiqué le directeur de l’Office national des terres agricoles (ONTA), M. Salim Houmri. Il est à relever dans ce cadre que 63 dossiers de postulants à la concession des terres agricoles publiques, n’ont pas été traités pour cause de litiges avec des tierces personnes.



Une caravane de sensibilisation sur l’émigration clandestine



L’importance d’établir un dialogue direct avec les jeunes, afin de cerner leurs préoccupations et trouver des solutions à même de leur redonner espoir pour lutter contre le phénomène de l’émigration clandestine, a été soulignée par le wali, Toufik Mezhoud, qui a donné le coup d’envoi de la caravane de sensibilisation sur les dangers de l’émigration devant sillonner la wilaya d’Annaba.

Le wali a affirmé que ce phénomène, qui a pris une dimension inquiétante, est "l’affaire de plusieurs secteurs". "La mise en lumière des opportunités de travail et des mesures d’accompagnement professionnel, permettra de dresser de nouvelles perspectives pour la prise en charge réelle des jeunes et de leur insertion socioéconomique", a-t-il dit.

Organisée sous le slogan "El Harga, un visa pour la mort", cette caravane qui enregistre la participation des secteurs de la Jeunesse et des Sports, de l’Emploi et de l’Action sociale ainsi que des dispositifs d’aide à l’emploi, veillera à intensifier le dialogue avec les jeunes dans plusieurs quartiers et communes et ce afin de leur faire connaitre les opportunités d’insertion qui s’offrent à eux.

Initiée en coordination avec la Sûreté et la Gendarmerie nationales, la caravane a fait une première escale dans la commune

d’El Bouni pour engager des débats ouverts avec les jeunes de la région de Sidi Salem avant de poursuivre son périple à travers la wilaya.

Transports

La gare maritime en passe d’être achevée

Les travaux de réalisation de la gare maritime au port d’Annaba ont atteint un taux d’avancement de 60 %, a indiqué le président directeur général de l’entreprise portuaire. Lancé en juin 2016, ce projet, une fois opérationnel, va rétablir les relations qui existaient jadis entre le port et la ville. Il va également apporter un plus à l’activité touristique, rebooster ces dernières années avec la mise en service d’une série d’infrastructures d’accueil dont des hôtels de grand standing, à l’exemple de Sheraton implanté en plein centre ville. Avec le réaménagement prévu du Cours de la révolution et la création du futur tramway à la place de la gargoulette, la gare maritime sera sans doute aucun un pôle d’attraction aussi bien pour les habitants que les touristes. Le wali, Toufik Mezhoud, multipliant les visites sur le terrain, n’a pas manqué d’insister à chaque fois sur la nécessité impérative de livrer ce projet dans les meilleurs délais possibles, annonçant le mois de mars prochain comme dernière échéance. Faisant partie des projets structurants dont a bénéficié la wilaya, la gare maritime aura à traiter plus de cent escales par an, soit environ 125.000 passagers/an contre 1.600 à l’heure actuelle, sans parler de la convivialité qu’elle ressuscitera avec les habitants et les visiteurs de la ville de l’antique Hippone.

Un investissement public de 500 milliards de centimes, la gare maritime permettra le traitement simultané des passagers à l’embarquement et au débarquement en une escale, conformément aux normes internationales. Elle va également générer pas moins de 200 emplois directs sans compter ceux indirects liés à son exploitation régulière. À l’heure actuelle, en prévision de sa livraison, le port va enregistrer des travaux d’extension au niveau

notamment du quai situé à l’entrée Est de la ville. On apprend que l’appel d’offres national et international relatif à ce projet a été lancé et l’ouverture des plis est prévue en février prochain. D’une longueur de 1,5 km linéaire, ce quai dont la réception se fera dans 36 mois, est destiné à accueillir et expédier vers l’extérieur près de deux millions de tonnes de minerai de phosphate et dérivés.



Activité portuaire

Progression remarquable des différents indicateurs du trafic en 2018

Le trafic global de marchandises réalisé en 2018 a enregistré une croissance de 6,47% par rapport à 2017, passant ainsi de 4,438 millions de tonnes à 4,725 millions de tonnes à fin décembre 2018, indique un bilan de l’entreprise portuaire. Le volume des importations a atteint 3.051.320 tonnes contre 3.043.240 tonnes au 31 décembre 2018, soit une augmentation de plus de 1%. Celui des exportations a atteint 1.394.972 tonnes contre 1.673.437 tonnes, enregistrant une progression de l’ordre de 278.465 tonnes (soit 19,96%). Les produits exportés sont essentiellement des engrais, produits chimiques et les fruits et légumes, une hausse des exportation grace aux différentes mesures prises par l’Entreprise Portuaire de Annaba, en étroite coordination avec l’administration des douanes du port visant à augmenter et densifier l’activité d’exportation du port d’Annaba, a fait savoir la même source.

Le trafic conteneurs affiche, pour sa part, une amélioration de l’ordre de 10,10% par rapport à l’exercice écoulé, en passant d’un niveau de 162.971 EVP à 179.438, soit une différence positive de 16.467 EVP.

S’agissant du trafic maritime, le nombre d’escales de navire est de 688 sur l’année 2018, qui représente une progression de 1% par rapport à 2017.Sur le plan des rendements portuaires, la durée d’attente moyenne des navires en rade au port est passée de 0,87 jour/navire à 0,55 jour/navire durant l’exercice 2018. Le séjour moyen à quai a connu aussi une amélioration de 11,27%, passant de 3,16 jours/navire à 2,81.

Lutte contre la drogue



Les cadres de la sureté de wilaya relevant de différents services de la police ont animé avant-hier, au campus universitaire d’El Bouni une conférence de sensibilisation contre les dangers de la drogue et la toxicomanie. Ciblant les étudiants, cette conférence clôture la campagne de sensibilisation contre l’usage de la drogue et des stupéfiants qui a été entamée depuis le 8 du mois courant. Durant cette campagne, les cadres de la sureté ont touché plusieurs autres catégories socioprofessionnelles de l’éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse notamment. Ils se sont déplacés également dans les barrages fixes prodiguant des conseils aux automobilistes sur les

dangers de la drogue et leurs conséquences sur la santé physique et morale. Une autre campagne de sensibilisation concernant, cette fois-ci les dangers d’internet, a débuté avant-hier pour se poursuivre jusqu’au 31 du mois courant et elle est animés par des cadres spécialistes dans le domaine. Elle s’adresse surtout aux jeunes et moins jeunes.