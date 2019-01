Grand angle : Revirement ?

Après le coup de tonnerre au Parlement britannique, le doute pèse de tout son poids sur l’opinion britannique et son avenir avec la Maison Europe et Bruxelles et ses directives. A deux mois et demi de la date prévue de sa sortie de l'UE, la responsable du 10th down Street s’en va en quête d’un plan B qui n’existe pas encore. La chambre des Communes a refusé l'accord de divorce par 432 voix, 202 s'étant prononcé pour, malgré une ultime mise en garde, Mme May contre «l'incertitude» que provoquerait ce rejet. Pour le Premier ministre britannique, la sanction infligée par les parlementaires reste lourde de conséquences. Un voyage à Bruxelles pour convaincre ses pairs à lâcher du lest dans certaines clauses de l’accord paraît déjà une mission quasi impossible. L’intensité du bras de fer auquel sera confronté Mme May avec, d’une part, les dirigeants européens et d’autre part, avec les europhiles tant dans son propre camp que dans l’opposition est à la mesure de cette impasse politico-diplomatique. Le Parti conservateur de Mme May et son allié, le petit parti ultra- conservateur nord-irlandais DUP, qui disposent ensemble de la majorité absolue, n'ont aucune envie d'ouvrir la voie à une arrivée au pouvoir du Labour. Pour les observateurs, c'est la plus grande défaite jamais essuyée par l'exécutif au Parlement. La presse britannique n'a pas mâché ses mots pour qualifier ce revers. «Une humiliation complète », titre The Telegraph, tandis que le tabloïd The Daily Mail juge que Theresa May «lutte pour sa survie». Aux États-Unis, le Washington Post estime que le Royaume-Uni se «dirige vers un désastre». Pour son propre avenir politique Theresa May devra d’ici lundi impérativement, trouver une solution de rechange pour pouvoir sauver la face. Dans le cas échéant un retour aux urnes pour un autre référendum parait être la solution la plus plausible. Et les sondages effectués quotidiennement font nettement pointer à l’horizon un revirement… certain.

M. T.