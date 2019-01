Droits de l’homme au Sahara Occidental occupé : Le Maroc de nouveau accablé

L’ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé, jeudi, l’interdiction par le Maroc des rassemblements en faveur de l'autodétermination ainsi que l’obstruction imposée au travail des ONG dans les territoires occupés du Sahara occidental.

«Les autorités marocaines ont systématiquement empêché les rassemblements en faveur de l'autodétermination, et ont fait obstruction au travail de certaines ONG locales des droits humains ", souligne l’ONG américaine dans son rapport 2019 sur la situation des droits de l’homme dans le monde, présenté jeudi à Berlin. En 2018, les violations commises contre les militants sahraouis ont persisté. Les autorités marocaines ont battu des activistes et des journalistes, en détention ou dans les rues, décrie l’ONG. Le 28 juin, des militants politiques sahraouis ont organisé "une manifestation à El-Ayoun à l'occasion de la visite de l'envoyé de l'ONU. La police a battu au moins sept militants, dont des membres de l'Association sahraouie des victimes de graves violations des droits humains commises par l'Etat marocain (ASVDH)", précise HRW. HRW précise qu’aucune enquête n’a été ouverte sur ces violations Ce rapport, qui couvre l’année 2018, constate que le processus de négociation sous l'égide des Nations Unies entre le Maroc et le Front Polisario en vue de l'autodétermination du Sahara occidental, est "resté bloqué " l’année écoulée malgré les visites dans la région de l’émissaire onusien, Horst Köhler. "Le Maroc propose une certaine autonomie sous sa domination mais rejette un référendum sur l'indépendance", s’indigne l’ONG, dont le siège se trouve à Washington. HRW, qui a documenté les violations dans les territoires occupés, précise que pendant plusieurs semaines en mars et en avril, puis de nouveau entre septembre et novembre, trois prisonniers politiques sahraouis condamnés à la prison à vie et un autre condamné à une peine de 30 ans, tous membres du groupe "Gdeim Izik" ont mené une grève de la faim dans la prison de Kenitra. Les prisonniers sahraouis ont demandé à être transférés dans des prisons plus proches de leurs familles au Sahara occidental, à environ 1.200 kilomètres au sud. "Leur demande n'était pas encore satisfaite au moment de la rédaction du présent document de même qu’une vingtaine de leurs co-accusés", affirme l’ONG. Human Rights Watch rappelle que "les trois hommes ont été condamnés à l'issue de procès inéquitables en 2013 et 2017" pour accusation de responsabilité dans la mort de 11 membres des forces de sécurité lors d'affrontements ayant éclaté après le démantèlement forcé par les autorités d'occupation marocaines d'un vaste camp de manifestants à Gdeim Izik, en 2010. "Les deux tribunaux se sont fondés presque entièrement sur leurs aveux à la police pour les condamner, même si les accusés ont désavoué ces aveux et affirmé les avoir signés sous la torture sans avoir été autorisés à les lire", dénonce encore l’ONG. Le 25 juin, Mohamed Salem Mayara et Mohamed El Joumayi, deux journalistes du site Web Smara News et correspondants de la chaîne de télévision RASD TV, ont été accusés d'avoir jeté des pierres et bloqué une rue. Les accusations ont été portées plusieurs mois après la publication de photos d'un policier brandissant son arme dans la ville de Smara, au Sahara occidental, précise HRW. "La police a arrêté Mayara et El Joumayi le 27 mars à Smara, puis le même policier les a battus dans une camionnette alors qu'ils se rendaient à El-Ayoun", selon l’ONG qui cite les déclarations de leur avocat, Mohamed Aboukhaled. Au moment de la rédaction du présent document, ils étaient toujours en détention tandis que leur procès se poursuivait.



« La répression des mouvements sociaux au Maroc s’est intensifiée en 2018 »



Les autorités marocaines ont fait preuve de plus d'intolérance à l'égard de la contestation publique, en recourant à une répression intensifiée des mouvements sociaux, a dénoncé jeudi l’ONG Human Rights Watch (HRW). "Les autorités marocaines ont réagi en mars à la manifestation dans la ville minière de Jerada par des semaines de répression, faisant usage d'une force excessive ", s’indigne l’ONG américaine dans son rapport mondial sur la situation des droits de l’homme, lancé jeudi à Berlin. HRW rappelle qu’en juin de l’année écoulée, un tribunal de Casablanca a condamné des leaders du Hirak, un mouvement de protestation qui a manifesté régulièrement dans la région du Rif pendant des mois, à des peines allant jusqu’à 20 ans de prison "lors de procès inéquitables". En 2018, Human Rights Watch a documenté plusieurs cas de recours excessif à la force pour disperser des manifestations et à des arrestations de manifestants pacifiques pour des motifs tels que manifestation sans autorisation et agression de policiers. "A partir du 14 mars, les autorités ont répondu à des manifestations socio-économiques dans la ville minière paupérisée de Jerada, dans le nord-est du pays, par une campagne de répression allant bien au-delà d'un effort visant à traduire en justice des manifestants considérés violents", affirme l’ONG. HRW, cite un incident filmé en vidéo, le 14 mars, montrant un véhicule de la police qui a pris d'assaut une manifestation, heurtant Abdelmoula Zaiqer, âgé de 16 ans, et le blessant grièvement. "Des agents de police sont entrés par effraction dans des maisons sans montrer de mandat, ont battu plusieurs hommes lors de leur arrestation et ont cassé portes et fenêtres", selon l’ONG qui cite des activistes locaux et un avocat. Entre le 14 mars et le 31 mai, les autorités ont arrêté et mis en accusation au moins 69 manifestants à Jerada. Human Rights Watch relève que la vague de répression policière en mai 2017 contre le Hirak s’est soldée par l’arrestation de plus de 400 activistes. Lors de leur procès collectif qui a duré plus d’un an, le tribunal de première instance a rejeté les affirmations des accusés selon lesquels leurs aveux avaient été obtenus sous la torture et la contrainte, malgré des rapports médicaux apportant soutien à leurs affirmations.



Graves atteintes à la liberté d’association



HRW constate que les autorités ont continué tout au long de 2018 à restreindre les activités d’autres ONG, notamment la plus grande organisation indépendante de défense des droits humains au Maroc l'AMDH. "Les autorités ont fréquemment empêché la tenue d’événements organisés par des sections locales de l’Association marocaine des droits Humains, en refusant l’accès aux lieux prévus", indique l’ONG. Entre janvier 2017 et juillet 2018, pas moins de 16 événements organisés par l’AMDH ont été annulés dans tout le Maroc, après que les autorités ont soit directement refusé l’accès aux participants, soit fait pression sur l’opérateur de la salle pour annuler l’événement. Le gouvernement marocain a continué d’imposer une interdiction de facto, en vigueur depuis 2015, à l’égard des missions de recherche d'Amnesty International. "Les chercheurs de Human Rights Watch ont pu mener des missions de recherche en 2018 à Jerada et El-Ayoun au Sahara occidental occupé, mais ont été fréquemment suivis par des voitures avec des hommes en civil à bord", dénonce une fois encore l’ONG américaine. Par ailleurs, les restrictions imposées à la presse ont persisté en 2018, selon le rapport. Un tribunal a condamné un journaliste célèbre, critique à l’égard du gouvernement, à trois ans de prison pour un chef d’accusation douteux, alors qu'il purgeait déjà une peine pour "incitation à des manifestations non autorisées". "Les autorités ont engagé des poursuites contre des journalistes et des activistes des médias sociaux pour des délits qui, bien que n’étant pas ostensiblement liés au journalisme, constituaient apparemment des représailles contre leurs prises de positions ", explique l’ONG. Le code pénal marocain maintient les peines de prison pour plusieurs délits d'expression non-violente, dont le fait de causer un préjudice à la monarchie ou encore inciter contre "l’intégrité territoriale" en référence à la revendication marocaine sur le Sahara occidental occupé, précise le rapport.