Dans la LUCARNE : Belmadi veut des «guerriers»

La CAN connaît désormais son pays organisateur. La donne va certainement changer du fait que le pays organisateur va revoir à la hausse ses ambitions. C'est-à-dire que les desseins des uns et des autres vont certainement changer d’ici là. C’est vrai que notre sélectionneur national avait dit qu’il aurait aimé voir l’Afrique du sud organiser la CAN 2019 prévue à la moitié du mois de juin prochain. Toujours est-il, tout a été rectifié par la suite, surtout que la presse en général et plus particulièrement les réseaux sociaux amplifient exagérément toute information pouvant prêter à équivoque. Ceci dit, les verts, qui se sont qualifiés avant la dernière journée contre la Gambie, font figure «d’outsiders» à qui on doit faire très attention. Car, le football africain est en perpétuel changement. C’est vrai que notre pays n’a pas remporté de CAN depuis celle d’Alger en 1990, on n’a plus réussi à monter sur la plus haute marche du podium. C'est-à-dire celle du vainqueur. Ceci dit, la dernière sortie des locaux n’a fait que susciter les discussions les plus «byzantines». Car, on a tendance à dire une chose et son contraire par aussi bien les spécialistes que par ceux qui ne sont pas initiés. C’est vrai que tous les observateurs ont compris que l’Algérie possède de très « bonnes pépites », mais…Ces derniers temps, il faut dire qu’on n’a pas oublié tous ceux qui disent que notre football «s’est asséché» comme une « femme stérile » pour une raison ou une autre. Ce débat entre « pros et joueurs du cru » existe bel et bien et il n’est pas prêt de s’estomper ou s’arrêter d’une façon définitive. C’est vrai que Belamdi avait donné son opinion sur la question. Il s’est fait une idée sur la question et il n’est pas prêt pour changer sauf si un joueur de talent « tape » vraiment dans l’œil de tous ceux qui suivent le football algérien. C’est ce qu’on appelle les « branchés ». Cette équipe tellement galvaudée, à ses yeux, ne tient plus la route pour lui. En dépit du fait que le sélectionneur national n’a pas tellement d’expérience sur le football africain et l’Afrique, ses difficultés et aussi comment se comporte les prétendants et les «équipes considérées comme des comparses ou des faire valoir. Certes, il n’était que l’entraîneur du Qatar, un pays asiatique qui vient de passer un 6 à 0 à la Corée du Nord, mais connait aussi un bout sur le football africain du fait qu’il était dans un passé récent joueur international. Il a côtoyé des joueurs africains. Il a mesuré leurs forces et leur puissance physique. Il a connu un bout aussi sur leur façon de jouer, d’utiliser leur «physique» pour intimider leurs adversaires. Il sait aussi le rôle que peut jouer les arbitres dans la victoire finale. Rien ne sera facile dans des compétitions africaines et de surcroît une coupe d’Afrique. Elle est si convoitée que tout le monde voudrait l’emporter. Devant une telle problématique, il faudra bien garder la «tête sur les épaules». Là, il faudra penser aux meilleurs éléments qui sont à même d’amener notre sélection nationale à bon port. Tout le monde sait qu’entre un match amical et un match de coupe d’Afrique, il y a une grande différence. Rien ne sera acquis pour les équipes participantes à ce rendez-vous africain. C’est pour cette raison qu’il vient d’annoncer que «seuls les joueurs capables d’affronter les équipe africaines seront convoqués pour représenter l’Algérie à cette CAN» qui aura lieu en Egypte. C'est-à-dire que l’EN ne sera pas la « maison du salut ». Seuls ceux qui auront les capacités à tous les niveaux peuvent faire partie des convoqués. Un très bon résultat, et pourquoi pas mettre une deuxième étoile, n’est nullement une vue de l’esprit.

Hamid Gharbi