NAHD : Le Nasria négocie avec Charef

Le Nasr Hussein Day s'apprête à connaître un changement au niveau de sa barre technique. Mohamed Lacet ayant annoncé en marge du match USMA - NAHD (défaite 4-1) son départ après le match de coupe d'Afrique, un nouvel entraîneur devrait être nommé sous peu. Cherif El Ouezzani et Charef sont les deux noms qui circulent.

Le match retour des 16es de finale de la coupe de la CAF entre le NAHD et le Ahly Benghazi devrait être le dernier pour l'entraîneur Mohamed Lacet qui a annoncé, mardi, qu'il quittait son poste à la fin de la cuisante défaite face à l'USMA. Le technicien, qui a déclaré «assumer l'entière responsabilité de cette défaite», a expliqué qu'il ne pouvait «plus assurer ses fonctions sereinement avec toutes les pressions qu’il subit au quotidien et qu’il préfère s'en aller. «Ma démission prendra effet après le match de coupe de la CAF», a déclaré le technicien qui a pris le relais après la démission de Bilel Dziri en automne dernier. Mohamed Lacet laissera derrière lui un bilan plus ou moins positif avec entre autres une qualification pour les seizièmes de finale de la coupe de la CAF.

Depuis jeudi, plusieurs noms de potentiels successeurs ont été cités. Les deux noms qui sont revenus avec insistance sont ceux de Si Tahar Cherif El Ouezzani, qui occupe actuellement le poste de directeur sportif du MCO, et de Boualem Charef, qui se trouve libre de tout contrat depuis son départ de la FAF.

A en croire les informations qui ont filtré sur ce dossier, la direction Sang et Or négocie activement avec l'ancien coach de l'USMH. Selon toujours nos informations, le NAHD ne fait pas de Charef une priorité absolue, mais il n'en demeure pas moins qu'il compte bien tenter le coup jusqu'au bout.

En définitive, deux noms sont actuellement en négociations. Le successeur de Lacet devrait être connu dans les prochaines heures. Probablement après le match de coupe de la CAF entre le NAHD et le Ahly Benghazi qui vient d'être reporté à dimanche après l'incapacité du club libyen à se déplacer à Alger jeudi car bloqué à Tunis à cause d’une grève générale.

Amar B.