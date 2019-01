MCA 1 - CRB 1 : Sur deux beaux buts !

Le derby du centre entre le MCAlger et le CRB n’a pas tenu ses promesses. On avait été conviés à une empoignade quasi-insipide. Les deux équipes ne sont pas parvenues à distiller du beau jeu.

Certes, le match fut quelque peu serré pour les raisons que l’on sait du fait que les belouizdadis voulaient absolument l’emporter eu égard à leur place de lanterne rouge, mais... Le MCA, pour sa part, voulait enchaîner par un troisième succès d’affilée. Les mouloudéens ont très mal négocié le premier half avec une meilleure organisation belouizdadie qui avait mieux occupé le milieu de terrain que leur vis-à-vis du jour. D’ailleurs, les rouge et blanc eurent plusieurs occasions nettes de scorer, mais sans parvenir à scorer. Il manquera toujours le dernier geste. Côté mouloudia, Dieng ratait des passes faciles du fait qu’il voulait passer presque machinalement par le milieu, même s’il sait qu’il était bien fourni par ses adversaires. Ce qui avait aussi permis aux belouizdadis de récupérer rapidement le ballon. L’arbitre de la rencontre avait brillé par le fait qu’il sifflait toutes les simulations des joueurs du CRB. Toujours est-il, les banlieusards avaient fait montre d’un bon visage avec une grande volonté. Certainement, ils ne voulaient pas « mourir ». En seconde mi-temps, sur une très belle échappée sur le côté gauche, Haddocuhe, centre impeccablement sur la tête de Souibah qui fait mouche (50’). Depuis cette réalisation, les mouloudéens, au lieu de chercher à ajouter le deuxième but, reviendront en arrière surtout qu’ils sont devenus plus menaçants qu’ils ne l’étaient au cours du premier half. Les belouizdadis, après avoir accusé le coup, reviennent curieusement dans le math surtout que l’arbitre leur accordait toutes les « tombées » de leurs joueurs. Et ce qui devait arriver arriva lorsque Chetal, qui venait de rentrer, d’un maître tir des 20 mètres, ne laisse aucune chance à Chaâl. Les mouloudéens leur avaient laissé le champ libre. Ce qui leur avait facilité la tâche. Il faut mettre en exergue le fait que Bourdim, le stratège du MCA, est passé à côté de son sujet. Il ratait tout ce qu’il entreprenait. De plus, au lieu d’alimenter ses camarades en « bons ballons », il revenait sans cesse en arrière. Ce qui n’est pas la tâche d’un « chef d’orchestre ». Il a vraiment déçu tous les présents. Toujours est-il, il s’agit d’un partage des points équitable. Pour le CRB, un point pris était mieux qu’une défaite. Ce qui est bien, c’est que l’équipe a retrouvé sa hargne pour se donner les moyens de s’en sortir. Tout reste possible pour elle. Des joueurs du MCA ont vraiment déçu par leur comportement donnant presque l’impression qu’ils étaient vraiment

limités.

Hamid G.