La Radieuse hommage posthume à Beddiar et Benferhat, Kechra, Belloumi et Tasfaout honorés

C’est dans une ambiance de fête que l’association Radieuse a rendu un émouvant hommage posthume aux regrettés Tahar Benferhat et Houari Bediar. Le wali de’Oran, Mouloud Cherifi, le président de l’APW, Meliani, et le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Elyes Gherbi, le président de la Radieuse Kada Chafi ont offert des omras aux familles des disparus, ainsi que des cadeaux, des trophées de mérite et des médailles de reconnaissance. Elyes, le fils de Beddiar, et Abdelkader, le fils de Benferhat, venu de Tiaret pour remercier la Radieuse, qui avait rendu visite à l’ancien arrière central de l’équipe nationale, lorsqu’il était malade, étaient tous deux très émus.

L’association Radieuse a aussi honoré le premier joueur du MCO à avoir été sélectionné en équipe nationale en match officiel et le premier capitaine du club oranais à avoir gagné la coupe d’Algérie en 1975 face au MO Constantine, Abdallah Kechra, gravement malade. L’ancien milieu du MCO a reçu une aide financière du wali d’Oran et de l’association Radieuse, ainsi qu’un trophée du mérite, pour sa carrière bien remplie de joueur puis d’entraîneur. D’autres distinctions, des trophées de mérite et des souliers d’or ont été remis à d’autres sportifs qui ont marqué le football algérien, tels que Lakhdar Belloumi, l’un des meilleurs joueurs africains, le meilleur buteur de l’EN de tous les temps (35 buts), Abdelhafid Tasfaout, sous les applaudissements du nombreux public présent. D’autres figures sportives, telles que Hansal, ex-arbitre international, Cherif El-Ouazani, Meziane, Meçabih, Benzerga, Boukessassa, Benchiha, Benmimoun, Belabbès, Foussi et Chaïb, ont été également honorées.