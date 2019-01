CS Constantine - TP Mazembe : S’offrir le quintuple champion d’Afrique

Le CS Constantine jouera gros ce soir face aux redoutables Congolais du TP Mazembe, quintuples champions d’Afrique pour le compte de la 2e journée du groupe C. Pourquoi cette rencontre est-elle aussi importante à nos yeux pour les Constantinois ? Eh bien pour la simple raison qu’ils veulent rester sur la dynamique enclenchée dès le premier match de poules en cette Ligue des Champions africaine après la superbe et très précieuse victoire enregistrée en déplacement au stade Olympique de Sousse lors de la 1re journée face au Club Africain de Tunis (1-0).

Si les Sanafir rajoutent une seconde victoire devant le plus redoutable adversaire du groupe C, ils totaliseront 6 points et auront encore à disputer quatre autres rencontres. Lorsqu’on sait qu’avec 9 points, il est possible de se qualifier aux quarts de finale de la LDC, on comprend bien pourquoi les poulains de Denis Lavagne accordent une très grande importance au rendez-vous de ce soir. S’ils réussissent leur coup, ils seront bien partis pour espérer prendre l’une des deux places qualificatives mises en jeu.

L’équipe constantinoise, qui reste sur une série de huit matches sans défaite toutes compétitions confondues, semble bien avoir enclenché le turbo. L’arrivée du nouvelle entraineur français Denis Lavagne, ex-sélectionneur du Cameroun, semble avoir fait beaucoup de bien aux camarades de Belkheir. En disgrâce dans un premier temps avec son club, ce dernier, qui s’est bien rétabli de sa blessure entre-temps et après s’être entendu avec la direction du club pour rester au CSC, est en train de revenir à sa meilleure forme et marque des buts importants pour son équipe. Il se montre optimiste pour le match de ce soir au sujet duquel il affirme : «L’équipe est en forme. Les résultats sont là, en nette amélioration par rapport à notre difficile début de saison. Il nous tient à cœur de continuer sur cette voie du succès parce que rien n’égale la joie et le bonheur que nous procurons à nos merveilleux supporters.

On prépare assidument chaque match. Le groupe est animé d’un excellent état d’esprit. Les joueurs sont en symbiose avec le staff technique avec une bonne ambiance et cette volonté qui nous anime tous pour aller ensemble de l’avant, surtout que tout est mis à notre disposition pour pouvoir évoluer dans les meilleures conditions. Certes, le TP Mazembé est un gros calibre habitué aux consécrations continentales. C’est une équipe solide avec des atouts certains, mais cela ne nous empêchera pas d’y croire et nous foulerons le terrain avec la ferme intention de le battre. Inchallah cela sera bien le cas. On est serein et optimiste, sans verser dans la béatitude.» L’entraîneur, Denis Lavagne, a, pour sa part, fait le nécessaire avec les membres de son staff technique et ceux du staff médical pour veiller à la bonne récupération des joueurs en raison de l’enchaînement des matches ces derniers temps, du fait que le CS Constantine soit engagé dans trois compétitions distinctes; championnat, coupe d’Algérie et Ligue des Champions africaine.

Un joueur important sur l’échiquier du coach des Sanafir manquera hélas à l’appel. Il s’agit du défenseur axial Islam Chahrour, qui vient de contracter hélas une blessure à l’entraînement. La rencontre CS Constantine - TP Mazembe sera dirigée par un trio arbitral marocain sous la conduite de Noureddine El Jaafari. Le directeur de jeu, El Jaafari, sera secondé par ses deux compatriotes Lahcen Azgaou et Mustapha Akerkad. Par ailleurs, les supporters du CSC, fidèles à leur réputation, s’apprêtent à envahir le stade Chahid Hamlaoui pour donner de la voix et apporter leur soutien indéfectible à leur équipe de toujours afin de la voir arracher la victoire.

Enfin, pour rappel, les Congolais du Tout Puissant Mazembe ont gagné leur premier match à Lubumbashi face aux Egyptiens d'Al-Ismaily (2-0). Pour dire que pour leur part aussi, ils ne se sont pas déplacés à Constantine pour faire de la figuration. Débat serré en perspective…

Mohamed-Amine Azzouz