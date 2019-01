Phénomène des sans-abris : Ne pas faire dans la solidarité conjoncturelle

La présidente du Croissant Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabilès, a annoncé, hier la prochaine tenue d’ «une journée d’étude sur la condition sociale des sans-abris», en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale et celui des Affaires religieuses.

Mme Benhabilès, qui s’exprimait au cours d’une cérémonie de remise d’un don de la part du constructeur automobile Renault, a indiqué que son intention n’est pas de «faire dans la solidarité conjoncturelle», et qu’il est urgent, en ces temps où la société est en plein changement de repères, de «déplorer la propagation du phénomène des sans-abris». Un phénomène «qui prend de l’ampleur d’année en année, en dépit des efforts de l’Etat», a-t-elle souligné.

«Depuis quand les Algériens jettent des membres de leur famille, dans la rue ou dans des centres pour personnes âgées?», s’est étonnée Mme Benhabilès, qui trouve que la société algérienne est en train «d’introduire aveuglément une culture étrangère», car ce n’est pas dans la tradition des Algériens d’abandonner l’un des leurs, s’est-elle exclamée.

Mme Benhabilès a annoncé dans ce sillage que la ministre de la Solidarité nationale a accueilli favorablement la demande du CRA quant à l’organisation d’une journée d’étude sur cette problématique. «Ce phénomène implique plusieurs intervenants, dont les départements des Affaires religieuses, la Santé, l’Intérieur et la société civile», a-t-elle dit.

La présidente du CRA a annoncé, à cet effet, la tenue de plusieurs rencontres préalables avec ces différents secteurs. Ces rencontres se sont soldées par la mise en place d’un programme d’action, élaboré par deux commissions, dont la première avait pour objectif de d’abord diagnostiquer, «afin d’identifier la nature de ce problème, les causes et les effets», alors que la deuxième commission a pour mission de «proposer des solutions sur la base des résultats des travaux de terrain».

«Il faut d’abord observer et diagnostiquer ce phénomène, car il est impératif d’intervenir pour faire face à d’autres problématiques liées au phénomène, telles que la violence et l’intolérance», analyse Mme Benhabilès, qui a appelé les familles algériennes «imprégnées des valeurs et traditions authentiques» d’accueillir ces malchanceux se retrouvant dans la rue.

S’agissant des personnes âgées, Mme Benhabilès a dit que bien qu’elles soient accueillies et prises en charge dans les centres d’accueil, «elles sont malheureuses, car elles ont besoin d’affection et de chaleur humaine», et c’est à travers des actions ciblées que le CRA œuvre à la «réappropriation des Algériens de leurs valeurs, dans cette ère de culture matérialiste» a-t-elle souligné.

Dans ce contexte, Mme Benhabilès a expliqué que l’initiative du CRA d’apporter une contribution aux efforts des pouvoirs publics s’inscrit dans sa démarche humanitaire et caritative, car «la société civile doit compléter les efforts de l’Etat et non demeurer un fardeau pour l’Etat».

Tahar Kaidi

-----------------------------------

Renault Algérie remet un don de 30 millions de dinars

C’est au siège du CRA que Mme Saïda Benhabilès, la présidente de cette organisation humanitaire, a reçu, hier, des mains du directeur Renault- Algérie, un chèque d’un montant de 30 millions de dinars. Une somme pour «venir en aide aux 25.000 familles victimes d’intempéries et qui sont dans le besoin le plus urgent de secours dans les Hauts plateaux, les régions montagneuses et les zones frontalières». Accueillant favorablement ce don, Mme Benhabilès a affirmé que «ce chèque servira au renforcement des capacités du Croissant Rouge et arrive à point nommé en ces moments de froid qui frappe plusieurs régions du pays».

En effet, selon elle, il y a actuellement des dizaines de familles victimes d’intempéries et qui sont dans le besoin le plus urgent de secours dans les Hauts plateaux, les régions montagneuses et les zones frontalières. Il s’agit notamment de certaines localités dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, des frontières sud-est à El Oued, ainsi que de la wilaya de Naâma, où un grand nombre de nomades ont besoin d’être pris en charge, en plus des wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou. «L’argent servira à fournir des tentes, des matelas, des denrées alimentaires, chauffages», a-t-elle dit.

Mme Benhabilès a annoncé, par ailleurs, que le CRA s’est adressé aux responsables d’une entreprise pharmaceutique «pour nous fournir des médicaments».

De son côté, le directeur général de Renault-Algérie, André Abboud, a expliqué que ce don s’inscrit dans le cadre du programme «Tadhamoun» qui en est à sa troisième année. «Renault-Algérie, de par son soutien au CRA, en lui versant une partie de nos recettes, espère contribuer à appuyer une grande et noble cause, qu’il faut soutenir», a-t-il signalé, et d’ajouter: «On ne cherche pas spécialement à répondre ponctuellement à une opération donnée, nous sommes dans une logique du moyen terme et dans la durée». M. Abboud a expliqué qu’il y a plusieurs autres volets dans l’activité sociale du groupe automobile, comme le soutien aux étudiants, le programme de solidarité sociale avec le CRA et la sécurité routière.

À la fin de la cérémonie, une convention de partenariat avec Renault- Algérie, «pour la solidarité humanitaire», a été signée, dont l’objectif est l’acquisition d’une ambulance pour la prise en charge des personnes démunies.

T. K.