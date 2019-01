Promouvoir la destination Algérie : L’apport du marketing

Les participants à la dixième édition des Journées internationales du marketing touristique, organisées, hier, à l'hôtel El-Aurassi (Alger), sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, par la société RH international communication, ont débattu des enjeux et défis de la destination Algérie dans la compétition mondiale, devenue de plus en plus difficile mais aussi moderne et qualitative. Aujourd'hui, pour tirer son épingle du jeu touristique, l'Algérie n'a pas trop de choix. Elle doit absolument se mettre au diapason des nouvelles techniques, solutions et pratiques pour commercialiser d'une façon efficace la destination Algérie. Une destination qui recèle des potentialités touristiques énormes, vu l'étendue de sa superficie mais surtout sa diversité culturelle et cultuelle ainsi que la richesse de ses régions en matière de traditions. Les conférences programmées durant les 48 heures ont exposé quelques tendances de consommation ainsi que les meilleures innovations en matière de communication-marketing.

Pour Rachid Hassas, directeur général de RH Communication, le développement du tourisme et la promotion de la destination Algérie ne sont pas uniquement le rôle et l'affaire des pouvoirs publics à travers le ministère du Tourisme. C'est, selon lui, l'affaire de tous. «Pour développer le secteur en Algérie, tout le monde doit participer à cet élan pour remettre le tourisme national sur rails», a-t-il considéré lors de l’ouverture des journées techniques. Il ajoutera à cette occasion que les journées du marketing viennent «renforcer» la stratégie du gouvernement pour promouvoir la destination touristique de l'Algérie et «mettre en avant» les produits de l'artisanat. Rachid Hassas a assuré que ce rendez-vous constitue pour les professionnels du secteur de l'hôtellerie, du marketing, les agences de voyages et les compagnies aériennes une belle occasion pour rester à «l'affût» des «meilleures» pratiques dans les industries afin d’amorcer la nouvelle année avec «force». De son côté, Zoubir Mohamed Sofiane, directeur général au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, précisera que ces journées se tiennent à la veille de la tenue des 3es Assises du tourisme, dans le cadre de la politique d'accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement en 2008 qui s'articule autour du schéma directeur d'aménagement touristique. Selon le représentant du ministre du Tourisme, le secteur touristique «commence» à se hisser dans l'échiquier de l'économie nationale suite aux efforts consentis par les pouvoirs publics et le privé pour son développement. «Le tourisme est actuellement le troisième secteur économique dans le monde et le cinquième en Algérie qui se développe de plus en plus ces derniers temps», a-t-il confié en ajoutant que, dans leur stratégie pour développer le secteur dans notre pays, les pouvoirs publics visent aussi bien le marché domestique que celui à l'international.

En termes de chiffres, l'Algérie a enregistré une fréquentation de plus de 18% de touristes étrangers et compte 400 nouveaux projets et 450 nouvelles agences de voyage. Il y a eu également l'organisation de plusieurs «Eductours» avec des étrangers. Zoubir Mohamed Sofiane notera qu'aujourd'hui, «on ne parle pas de la destination Algérie mais des destinations Algérie, du fait que notre pays dispose d’une multitude de régions touristiques».

Pour revenir à cette rencontre, il faut relever que l'après- midi de la première journée a été consacrée à la manière de créer une marque média pour développer le tourisme, en citant l'exemple de «MyChicAfrica», un média continental développé par le groupe «AccorHotels».

La stratégie de positionnement de l'hôtel Holiday Inn dans un environnement hôtelier algérien en pleine mutation, est l’autre thème présenté par HervéPeyre, DG de cet établissement situé à Chéraga.

La deuxième journée a été ponctuée par la présentation du rôle du transport dans le développement d'une destination touristique, par une étude comparative (Algérie, Maroc, Tunisie) des facteurs de promotion du tourisme, ainsi que le comportement d'audience des médias algériens et du tourisme.

Mohamed Mendaci