Groupe Hôtellerie-Tourisme et Thermalisme : faire bénéficier les clients de services de qualité

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud, a participé, hier à l’hôtel El-Aurassi (Alger), à la clôture de la rencontre d’orientation, de positionnement stratégique et opérationnel et de contractualisation des objectifs de 2019 avec toutes les filiales du groupe HTT.

Cette rencontre, qui a mobilisé des experts nationaux et internationaux spécialisés en management, en stratégie, en finance, en marketing touristique opérationnel et en systèmes d’information et de management, a été sanctionnée par la signature de contrats de performance entre le PDG du groupe Hôtellerie Tourisme Thermalisme (HTT), M. Lazhar Bounafaa, et les DG des nombreuses filiales de son groupe.

Notons que les travaux de cette dernière journée ont été entièrement consacrés au bilan 2018 présenté par le PDG et les DG des filiales et à la contractualisation des objectifs stratégiques et opérationnels de l’année en cours avec les managers des filiales et des directeurs de leurs unités respectives. Il faut savoir que cette manifestation s’assigne principalement deux objectifs : le bilan des activités et des performances de l’année écoulée des filiales du groupe et les perspectives à venir.

S’exprimant à cette occasion, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a indiqué que pour améliorer ce secteur, il est important de faire bénéficier les clients de services de qualité. Et de considérer que les entreprises publiques sont la locomotive du développement du tourisme. M. Abdelkader Benmessaoud affirmera, par ailleurs, que le secteur du tourisme doit jouer pleinement son rôle, car ce dernier est créateur de richesse. Une série d’orientations ont été, d’ailleurs, proposées par ce dernier, telles qu’offrir les moyens humains et matériels pour réhabiliter, à temps, les structures hôtelières, la formation des ressources humaines et le renforcement de la communication. M. Benmessaoud a encouragé la mise en place de nouveaux produits touristiques attractifs. Et de conclure ses déclarations en insistant sur l’application rigoureuse de ces contrats dits de performance afin d’obtenir une gestion plus efficace des structures hôtelières publiques.

De son côté, le PDG du groupe HTT, M. Bounafaa a déclaré qu’il est impératif pour le secteur du tourisme de faire un saut qualitatif dans les modes de gestion. Cette obligation est dictée tant par un contexte touristique qui évolue rapidement que par le développement croissant du secteur privé ainsi que par l’arrivée de chaînes internationales aguerries en management. «Nous sommes contraints de nous mettre à niveau, surtout sur le plan managérial, avec un business plan orienté vers la performance commerciale, économique et financière», s’est-il exclamé, avant d’ajouter : «Nous avons la chance d’avoir des administrateurs de qualité qui sauront relever ce défi», s’est-il réjoui.

Quant à la responsable du partenariat et de la communication auprès de HTT, Mme Cherfi Leïla, elle mettra en exergue le fait que cette rencontre est l’occasion d’évaluer, d’analyser et de rendre plus performant les résultats obtenus en 2018. «L’ensemble de nos 17 filiales vont signer des contrats de performance établissant des objectifs ainsi que des ratios à atteindre», a-t-elle affirmé, avant de faire savoir que cela leur permettra, également, de mesurer la performance des différents responsables de leurs multiples filiales. «Ces contrats viennent d’être signés pour une durée de trois ans, mais chaque année, il y aura des pré-évaluations des objectifs assignés», a-t-elle déclaré, avant de faire savoir, qu’ «il n’y a pas que les chiffres qui comptent, il y a toute une stratégie derrière, qui colle parfaitement avec la démarche prônée par M. le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, concernant la relance globale du secteur du tourisme dans notre pays».

Sami Kaidi