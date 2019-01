Conférence sur les expériences de réconciliation : Une délégation du Conseil de la Nation à Rabat

Une délégation du Conseil de la Nation prend part, depuis hier à Rabat, à une conférence internationale sur «Les expériences de réconciliation nationale aboutissant à la réalisation de la stabilité politique, la paix sociale et l'édification de la paix» et à «La réunion constitutive du réseau parlementaire de la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe». L'ordre du jour de cette rencontre internationale, à laquelle prendra part le sénateur Abdelhak Kazitani en tant que représentant du Conseil de la Nation, comprend plusieurs thématiques, dont «La réconciliation nationale du point de vue de la justice transitionnelle», «Les expériences de la réconciliation: résultats et défis», «Le rôle des parlementaires dans le renforcement du processus de réconciliation» et «Le rôle des institutions nationales dans les processus de réconciliation et les garanties de non-répétition». A cette occasion, il sera procédé à l'annonce de la création du réseau parlementaire de la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe et à l'approbation de son Acte constitutif, et ce, en activation du contenu de la déclaration finale du forum parlementaire économique arabo-africain «pour la construction d'un modèle complémentaire de coopération régionale», organisé en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La réunion constitutive du réseau parlementaire de la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe est organisée par la Ligue des Conseils de la Choura et des Conseils similaires au niveau de l'Afrique et du monde arabe, en collaboration avec la Chambre marocaine des conseillers et en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (HCDH).