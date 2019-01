Union pour la Méditerranée : Une délégation de l’APN à Strasbourg

Une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN) prend part, depuis hier à Strasbourg , à la réunion de la commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits de l'Homme de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UPM). L'APN sera représentée à cette réunion par les députés Abdallah Kheyat et Houda Talha, en leur qualité de membres permanents de l'AP-UPM. Par ailleurs, une délégation de l'APN prendra part à la 8e réunion de Haut niveau des Parlements des Etats membres du «Dialogue 5+5» à la Valette. L'Assemblée sera représentée par Abdelmadjid Danouni et Amar Moussa, en leur qualité de membres permanents de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée.