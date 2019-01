M. Zaâlane reçoit les ambassadeurs de Singapour et du Brésil : Renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu, hier, en deux audiences distinctes, les ambassadeurs de la République de Singapour et du Brésil, respectivement Mohamed Alami Musa et Eduardo Botelho. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre du renforcement et du développement de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et les deux Républiques de Singapour et du Brésil dans le domaine des Travaux publics et des Transports. Les entretiens entre M. Zaalane et l'ambassadeur de Singapour se sont articulés autour des éléments essentiels de la coopération et du partenariat entre les deux pays ainsi que des moyens permettant leur renforcement. Ils ont examiné, en outre, plusieurs points d'intérêt commun, notamment l'échange d'expériences en matière de gestion de ports et d'aéroports. Les deux parties ont également exprimé leur détermination à poursuivre les efforts en vue de réaliser les aspirations futures au service des intérêts communs, se félicitant de l'excellence des relations de la coopération bilatérale. M. Zaalane et l'ambassadeur de la République du Brésil ont affiché leur satisfaction quant au niveau des bonnes relations unissant les deux pays.