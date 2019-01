Lutte contre l’extrémisme et le terrorisme : L’ambassadeur saoudien salue l’expérience de l’Algérie

L'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini, a salué, hier, l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre les phénomènes de l'extrémisme et du terrorisme, mettant en exergue son rôle dans le renforcement de la solidarité arabe. L'entretien avec le président de l'APN, Mouad Bouchareb a permis d'évoquer «l'approche algérienne dans la résolution des conflits survenant dans son espace géostratégique et de souligner son expérience en matière de lutte contre les phénomènes de l'extrémisme et du terrorisme, tout en mettant l'accent sur son rôle dans le renforcement de la solidarité arabe». Après avoir rappelé la «solidité» des relations fraternelles étroites liant les deux pays et peuples, notamment sur les plans culturel et civilisationnel, les deux responsables ont abordé les perspectives de coopération entre l'APN et le Conseil saoudien de la Choura. Se félicitant de la profondeur des relations complémentaires existant entre les deux pays, le diplomate a relevé l'importance de la convergence de vue entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite, notamment pour ce qui est des principes et des valeurs de la politique extérieure. M. El-Omairini a exprimé son souhait de voir davantage de coordination entre les dirigeants des deux pays et une coopération économique plus soutenue.