Notre forum de la mémoire rend hommage à Didouche Mourad : une icône du nationalisme libérateur

Avant sa mort, il disait : «Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires pour les générations futures», 64 ans après son décès le forum d’El Moudjahid en collaboration de l’association Machaâl Echahid lui rend hommage et rappelle la symbolique du nationalisme que véhicule la personne de Didouche Mourad en présence du frère du martyr.

M Lahcène Zeghidi, professeur à l’université d’Alger et spécialiste de l’histoire du mouvement national, invité pour animer une conférence sur la vie et le parcours de ce martyr et figure emblématique de la guerre de Libération, a mis en avant la pensée révolutionnaire de Didouche Mourad, sa maturité précoce, puisqu’il a rejoint les rangs du Mouvement national algérien dans les années 1940, alors qu’il n’avait que 16 ans, «il fait parti de ces grands esprits qui ont pensé et compris ce qui était nécessaire. C’est lui qui a créé la troupe de scouts «El-Amal», ainsi que l’équipe sportive «As-Sarie-El-Riadhi» en 1946. Il a été un des membres à l’origine de la création de l’Organisation spéciale (OS), et l’un des piliers du Groupe des 22», a souligné le conférencier avant de poursuivre : «Quelques années après, il devint l’un des artisans de la Révolution algérienne. Didouche Mourad était l’un des plus éminents concepteurs de la Proclamation du 1er-Novembre-1954, ce qui a permis après le déclenchement de la Révolution, de jeter les bases de son organisation politico-militaire. Il est l’auteur de la célèbre citation : «Nous ne sommes pas éternels. Une génération viendra après nous qui portera le flambeau de la Révolution».

M. Zeghidi a rappelé comment Didouche Mourad utilisait le sport comme moyen d'attirer les jeunes pour les inciter à rejoindre les rangs de la Révolution. Il a précisé que Didouche Mourad était connu pour sa passion du sport et ses activités de scout. Très tôt membre du mouvement des Scouts Musulmans Algériens (S.M.A.), véritable école du nationalisme ; il est l’un des fondateurs du RAMA, club omnisports de la Redoute (aujourd’hui El Mouradia), ce qui lui a permis de mieux se rapprocher des jeunes des quartiers notamment à El Mouradia (Alger).

Au cours de son exposé, le professeur Mohamed Lahcène Zeghidi a également mis en exergue, l’esprit visionnaire des artisans de Novembre. A ce propos, il dira, que le chahid, avait répondu à un moudjahid, qui le 2 novembre 1954, lui demandait si la révolution allait triompher. Didouche Mourad, lui avait dit, «Nous mènerons durant 4 ans une guerre sans merci, pour faire disparaître cette conviction qui veut faire de l’Algérie un territoire français (Algérie française) et puis nous lutterons 4 autres années, et nous aurons notre indépendance ! »

L’historien a expliqué que le temps avait donné raison au défunt moudjahid, puisque 4 ans après le déclenchement de la Révolution, le GPRA, a été créé et un grand nombre de pays ont reconnu le gouvernement algérien. Le 18 janvier 1955, alors qu’il n’a pas encore bouclé sa vingt-huitième année, Didouche Mourad tombe au champ d’honneur au cours de la bataille du douar Souadek, à Condé-Smendou, près de Constantine. Il est ainsi le premier chef de zone à mourir au combat, les armes à la main.



Une pièce de théâtre sur la vie et le parcours de Didouche Mourad



Dans son intervention, Sadek Bakhouche, scénariste, et autre invité du Forum, a qualifié Mourad d’«organisateur hors pair». Il a mis aussi l’accent sur la nécessité d’écrire l’histoire du pays dans ses moindres détails et d’immortaliser le parcours des personnalités et des valeureux martyrs. «Il est urgent pour nous de retirer la poussière des années qui s’est accumulée sur les noms de nos glorieux chouhada», s’est il exclamé. «Le travail culturel doit s’inspirer de l’histoire et doit s’adresser a la nouvelle génération, il faut en effet réussir à expliquer à un jeune d’aujourd’hui comment, à 28 ans, à peine, Didouche Mourad et d’autres martyrs ont pu accomplir ce qu’ils ont réalisé, comment ces très jeunes chouhada ont réussi a être leader de leur temps ! », dira M. Bakhouche qui annonce qu’il est actuellement dans un projet avec l’APC d’Alger Centre pour la mise en scène d’une pièce de théâtre sur la vie du martyr Didouche Mourad. Le rôle de ce grand héros sera interprété par un jeune élève de 16 ans. «Pour qu’un travail artistique sur la vie nos héros de la Révolution puisse réussir, il faut, contrairement à un travail historique, aller dans le moindre détail, savoir comment cette personne s’est construite, comment a été incrusté en elle cette fibre patriotique, quel a été le rôle des parents...».

Dans ce sens Bakhouche a regretté l’absence et le manque d’ouvrages, de films-documentaires relatant la vie et le parcours des nombreux symboles de notre Révolution, tels que justement, Didouche Mourad, Zighoud Youcef... et tant d’autres. Des héros qui demeurent, des années après leur disparition, un repère identitaire et un exemple de résistance et de dévouement. Les participants au forum de la mémoire ont mis en relief le rôle de la société, l’école, les médias et le secteur de la culture dans la sauvegarde de la mémoire collective.

Farida Larbi