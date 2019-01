Mégaprojet d'exploitation de phosphate à Tébessa : la formation professionnelle gisement de la ressource humaine

«Pas moins de 280.000 places pédagogiques sont prévues pour la seconde session la formation professionnelle de cette année, dont la rentrée est prévue le 24 février.» C’est ce qu’a indiqué, hier, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

M. Mohamed Mebarki, qui s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, a indiqué que la stratégie de son département repose sur deux axes essentiels. «Le premier est la recherche de l’adéquation de la formation avec les exigences de l’emploi pour faciliter aux jeunes qualifiés leur insertion dans le monde du travail et le deuxième consiste en l’adaptation de la formation des spécialités ouvertes aux besoins de l’économie nationale», a-t-il expliqué en révélant à cette occasion l’élargissement de la nomenclature des spécialités en introduisant de nouvelles filières qui exigent des qualifications. «Cette nouvelle nomenclature comporte des spécialités extrêmement importantes dans le développement de l’économie du pays, et surtout très demandées dans le monde du travail», a souligné l’Invité de la rédaction de la Chaîne 3.

Relevant l’importance de cette nouvelle nomenclature de spécialités ouvertes par le secteur de la formation professionnelle, le ministre a cité à titre d’exemple l’automatisme industriel, le monde du numérique, le traitement de l’eau qui est un sujet très important. Il citera, également, l’économie verte et l’énergie solaire qui, selon ses termes, sont des domaines économiques qui demandent des qualifications qui se développent. Pour rendre le secteur de la formation professionnelle plus intéressant, Mebarki assure que le ministère propose des formations dans des créneaux «très demandés» et précisé que les résultats sont de ce fait «probants». «Nous formons annuellement quelque 230.000 diplômés pour les deux sessions de l’année, ce qui est à mon avis un chiffre acceptable», s’est-il félicité en assurant que les échos qui proviennent des agences de l’emploi sont «encourageants» et prouvent que les diplômés de la formation professionnelle trouvent «facilement» du travail et «parviennent» à monter leur propre activité.

Soulignant l’engouement des jeunes pour la formation professionnelle, le ministre a fait état de «plus en plus» de demandes enregistrées ces dernières années par son secteur. «Il y a un très grand engouement des jeunes pour la formation professionnelle», a-t-il soutenu non sans signaler que beaucoup de bacheliers et même des licenciés reviennent vers la formation professionnelle pour préparer des diplômes de technicien supérieur en vue de trouver facilement du travail.

Sur un autre registre, Mebarki a affirmé que la stratégie nationale de formation professionnelle repose sur la recherche «permanente» de l’adaptation des formations avec les spécialités ouvertes au développement économique du pays et aux besoins de ressources humaines exprimées par des opérateurs économiques et annoncé à ce propos l’organisation aujourd’hui, en collaboration avec le ministère de l’Industrie et des Mines et le ministère de l’Energie et d’autres partenaires, d’une journée d’étude portant sur le futur mégaprojet économique intégré pour l’exploitation de phosphate, implanté dans la wilaya de Tébessa. «Il est question de préparer cette ressource humaine qualifiée et cet encadrement, moyens nécessaires au bon fonctionnement de ce type de projet économique», a-t-il expliqué. Et d’ajouter «l’un des objectifs de cette réunion est de lancer ce processus d’adaptation de la formation professionnelle aux besoins exigés par ce mégaprojet». Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels précisera que ce mégaprojet a nécessité un volume d’investissement de 6 milliards de dollars et devra entrer en exploitation en 2022. Ce méga-complexe va créer 3.000 postes de travail directs.

Mebarki a indiqué dans ce contexte que son département s'emploie actuellement à former la ressource humaine et la main-d'œuvre qualifiées pour répondre aux besoins de ce mégaprojet projet. «Nous disposons déjà d’une filière mines et carrière qui comprend une dizaine de spécialités répertoriées dans la nomenclature nationale des spécialités», a-t-il souligné, assurant que son département dispose aussi de programmes pédagogiques, de manuels et des équipements nécessaires à la formation dans la filière mines et carrières.

Kamélia Hadjib