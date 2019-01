Constantine : 2.500 bénéficiaires de logements sociaux

La daïra de Constantine a publié hier la liste des bénéficiaires de 2.500 logements sociaux de type LSL (logement social locatif), détenteurs de décisions de préaffectation, et ce au niveau des 10 circonscriptions urbaines de la commune du chef-lieu. Ces derniers, de même que le complexe culturel Ahmed Bey-Zénith accueilleront à partir d’aujourd’hui les recours des citoyens. À ce sujet, le wali Abdessamie Saïdoun a déclaré «comme nous en avions pris l’engagement avec les citoyens, cette liste a été rendue publique, et il y’en aura une autre dans deux mois», et d’ajouter « la prochaine liste sera la dernière. Elle est actuellement en cours d’élaboration et comprendra, outre les bénéficiaires d’attestations de décisions de préaffectation, les citoyens ayant en leurpossession des bons de relogement, délivrés à une certaine époque. Je rassure aussi les dépositaires de recours quant à la prise en charge de leurs doléances, pour peu que la vérification du fichier national s’avère positive». Concernant l’opération de relogement des bénéficiaires de la première liste, publiée en mai dernier, le wali a affirmé que celle-ci débutera d’ici un mois et demi, notamment en direction du pôle urbain de Massinissa et d’AïnNahas (commune du Khroub), ainsi que de Hamma Bouziane, les travaux d’aménagement étant en cours de finalisation. Pour rappel, les sites qui devront accueillir les bénéficiaires de logements sociaux au niveau de la wilaya de Constantine sont la nouvelle ville Ali Mendjeli (4.000 unités à l’extension Ouest et 4.000 autres à l’extension Sud), Massinissa (4.000 unités), Aïn Abid (4.000) et Aïn Nahas (1.200).

Issam B.