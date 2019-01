Médéa : 1.896 foyers raccordés au gaz à Guelb-EL-Kebir

Au total, 1.896 foyers, situés dans la commune de Guelb-El-Kebir (81 km à l’est de Médéa), ont été raccordés, hier, au réseau de gaz naturel, à la faveur de la mise en service du réseau local de distribution de gaz naturel, qui s’est déroulée en présence du wali. Une subvention de plus d’un milliard de dinars a été injectée pour le raccordement de ce nombre important de foyers, qui vient s’ajouter aux 1.200 foyers de la commune limitrophe d’El-Azzizia, raccordés début janvier courant mettant ainsi un terme à plusieurs années de perturbations dans la distribution de gaz butane et son acheminement au niveau des localités de Beni-Slimane ou des communes voisines de la wilaya de Bouira. L’année 2018 a été marquée, pour rappel, par le raccordement de pas moins de 5.901 foyers, ventilés à travers dix localités de la wilaya de Médéa, à savoir Bouskène, El-Omaria, Mihoub, Sedraya, Khems-Djouamaa, Beni-Slimane, El-Hamdania, Souagui, Tlet-Douairs et Ouled Antar, selon un bilan communiqué par la direction de distribution d’électricité du gaz de Médéa.