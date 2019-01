Rapprochement citoyens-services sanitaires : L’expérience algérienne est «pionnière»

Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Francois Bla Nguessa, a souligné hier à Tissemsilt, que «l’Algérie capitalise une expérience pionnière en Afrique en matière de rapprochement des citoyens des services sanitaires».

Dans une déclaration à l’APS, en marge de la visite de la délégation de l’OMS de l’établissement public hospitalier (EPH) de Bordj Bounâama, le Dr Nguessa a ajouté que «l’Algérie a réussi à assurer une couverture sanitaire dans ses régions intérieures par le biais de conventions de jumelage entre les hôpitaux du Nord et ceux des Hauts Plateaux et du Sud», estimant dans ce contexte, que l’Algérie compte une expérience pilote en Afrique en ce qui concerne le rapprochement des citoyens des prestations sanitaires». «Nous comptons mettre en œuvre l’expérience algérienne en matière de jumelage entre hôpitaux dans d’autres pays membres de l’OMS car, cette expérience est très réussie en assurant les prestations sanitaires de qualité au profit des malades», a indiqué le Dr Nguessa. Il a ajouté que son organisation «enregistre avec intérêt le succès de l’expérience algérienne dans la gestion des ressources humaines au niveau des établissements sanitaires».

«L’Algérie est un pays pionnier dans ce domaine», a-t-il dit. Par ailleurs, le même responsable a affirmé que la visite de la délégation de l’OMS à l’EPH de Bordj Bounâama a permis de s’enquérir de près de l’efficacité et de la performance de l’opération de jumelage avec l’EHU Bachir Mentouri de Kouba (Alger). Dans ce contexte, il a annoncé que la délégation de l’OMS en Algérie poursuivra, cette année, ses visites aux différents EPH des wilayas des Hauts Plateaux et Sud du pays pour s’enquérir de visu des opérations de jumelage inter-hôpitaux, programmées par le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. A noter que la délégation de l’OMS, qui comprend quatre représentants d’Afrique et d’Europe, a visité l’EPH de Bordj Bounâama où elle a rencontré l’équipe médicale et paramédicale de l’EHU de Kouba qui a assuré, au début de l’année en cours, plusieurs interventions chirurgicales dans plusieurs spécialités comme l’ORL, la gynécologie obstétrique et la chirurgie générale.

La délégation de l’OMS s’est également enquis de la gestion par informatique des ressources humaines de cet établissement hospitalier de la wilaya de Tissemsilt. Cette délégation a été accompagnée des directeurs des services de la santé et des ressources humaines relevant du ministère de tutelle, rappelle-t-on.