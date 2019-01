Sétif : Nouveaux sièges pour 43 communes depuis 1999

En se rendant hier dans la localité rurale de Taya, où il procédé à l’inauguration du nouveau siège de cette commune, la wali de Sétif, Nacer Maskri, mesurait bien, à travers ce geste symboliquement fort, les efforts d’envergure consentis par l’État à l’effet de rapprocher l’Administration du citoyen, et, partant, s’inscrire de plain-pied dans une gestion optimale du territoire qui sont autant d’objectifs à être fixés par le programme du Président de la République.

Bien au-delà de cette infrastructure dotée de tous les équipements nécessaires, y compris son service biométrique et une cinquantaine de bureaux, avec une salle de conférences et une salle de délibérations, qui auront nécessité une enveloppe de 8 milliards de centimes, l’impact était d’autant plus perceptible chez tous ces élus et citoyens d’une telle contrée qui sont venus fêter l’événement et rompre ainsi avec bien des pratiques qui les contraignaient à se déplacer vers la commune mère, pour y accomplir bien de leurs formalités.

Des acquis d’autant plus importants, selon cet ancien président d’APC, Saad Hellel Amer Bentouati, qui a présidé aux destinées de la commune mère d’Oum Laâdjoul, de 1971 à 1975, et qui, sous le poids de ses 92 ans aujourd’hui, ne cache pas l’envergure de ces avancées : «Avant, c’était autre chose. Il fallait se lever tôt pour aller retirer un document d’état civil. Les bureaux étaient exigus, pas en nombre suffisant et tout se faisait à la main. Aujourd’hui, vous pouvez déposer et retirer votre passeport de votre commune, il n’y a pas autant de papiers qui vous sont aussi demandés, donc il y a moins de tracas et beaucoup de progrès ont été réalisés.» Nacer Maskri, le wali de Sétif, estime, pour sa part : «Cette journée, initiée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, sous le haut patronage du Président de la République, est doublement importante en ce sens qu’elle nous permet de marquer le pas pour faire un bilan de tout ce qui a été réalisé, mais aussi de rencontrer les anciens et nouveaux élus. C’est une journée qui nous permet de réunir toute la famille des collectivités locales.» Dans ce contexte, il est utile de souligner que «43 sièges de commune et quelques extensions, ainsi que 18 sièges de daïra ont été réalisés dans cette wilaya depuis 1999», nous indique Yacine Kouadri, le directeur de l’administration locale (DAL). «Autant de nouvelles structures et de mécanismes de facilitation qui se sont traduits par la délivrance de 444. 346 passeports biométriques, et, depuis 2011, avec pas moins de 465.030 CNI également biométriques», ajoute Bousba Fateh, le directeur de la réglementation et de l’administration générale (DRAG).

F. Zoghbi