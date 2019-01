E-commune à Alger : Dépôt des premiers dossiers

Les citoyens de la commune d'Alger Centre ont eu accès, dès hier, au guichet unique, lancé officiellement en concrétisation du projet de la commune électronique (E-commune). Des fonctionnaires qualifiés ont été mobilisés pour réceptionner les différents dossiers des citoyens au niveau du guichet unique, avant de les transmettre électroniquement aux services concernés, a précisé à l'APS le chargé de l'administration électronique au niveau de la commune, Kadi Abdelhamid. Le guichet unique est une concrétisation de la commune électronique lancée officiellement, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la commune qui coïncide avec le 18 janvier de chaque année, organisée sous le slogan «La commune au cœur des mutations», a-t-il ajouté. Soulignant que les préparatifs à cette prestation ont commencé depuis 8 mois avant les essais des opérations administratives et le traitement des dysfonctionnements, il a indiqué que le guichet unique fonctionnant avec deux agents formés sera renforcé par deux autres afin de «faciliter» l'accueil et éviter les longues attentes. Les citoyens pourront suivre le traitement de leurs dossiers via le site web qui sera lancé dans les prochains jours et qui leur permettra également de soulever leurs préoccupations, qu'«ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays», a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Office de promotion culturelle et artistique (OPCA) d'Alger-Centre, Amine Zemam, a estimé que «le guichet unique permettra de mettre fin au long processus bureaucratique du traitement des dossiers», soulignant que «le traitement d'un dossier, qui nécessitait auparavant jusuq'à deux mois, ne prendra désormais que huit à dix jours». Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, avait donné mardi le coup d'envoi du projet «E-commune», au siège de la commune d'Alger-Centre.

Le ministre a affirmé que la concrétisation de l'«E-commune» appelle à «remporter la victoire dans la bataille contre la bureaucratie dont a pâti le citoyen, pendant de longues années», soulignant que le secteur est «sur la bonne voie, pour gagner cette bataille».