Livraison de bus scolaires : Le chemin de l’école en toute sécurité

Global Motors Industries Al Djazair filiale de Global Group et représentant exclusif de Hyundai Truck & Bus en Algérie, procède à la livraison de cinquante bus pour le transport scolaire de type County au profit du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Selon un communiqué, cette troisième tranche succède aux deux précédentes, une première mise en main de deux cents bus scolaires au mois d’octobre et une deuxième de cent soixante livrés au mois de novembre, au profit des wilayas de Tamanrasset, Biskra, Illizi, Adrar, Tizi Ouzou, Ghardaïa et Laghouat dans le cadre de la politique de désenclavement menée par le gouvernement pour permettre à des milliers d’enfants de rejoindre le chemin des écoles en toute sécurité.

L’opération vient en ce début d’année soulager les écoliers des différentes régions de la wilaya de Batna, en cette saison hivernale, une dotation pour chaque localité, qui permettra le transport des élèves des différentes classes.

Global Motors Industries a haussé sa cadence industrielle pour être au rendez-vous de cette mise en main, assurant ainsi la disponibilité des bus pour répondre à cette demande spécifique.

Toujours dans le cadre de son expansion, GMI compte augmenter ses capacités de production pour l’année 2019, afin de satisfaire la demande locale et de répondre aux marchés limitrophes africains.