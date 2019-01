Tébessa : Réhabilitation de plusieurs établissements scolaires

Plusieurs établissements scolaires du cycle primaire ont été réhabilités en 2018 dans la commune de Chréa (45 km au sud de Tébessa), dans le but d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves, a indiqué mardi dernier, le président de l'Assemblée populaire communale de cette collectivité locale, Ahmed Ghribi. Le secteur de l'éducation, dans la commune de Chréa, a bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation des établissements scolaires, en particulier dans le cycle primaire, dans le cadre du programme national du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a indiqué à l’APS, l’édile.

Cette collectivité locale qui constitue le plus grand groupement d’habitations a également bénéficié de plusieurs projets de réalisation des salles de classe, a fait savoir le même responsable, soulignant que l’opération a nécessité la mobilisation d'une enveloppe financière de l'ordre de 7 millions DA. Les chantiers de ces nouveaux projets avancent à un «rythme acceptable», a-t-il ajouté, soulignant que ces salles de classe seront livrées «dans les plus brefs délais». En outre, les travaux de réalisation de 5 nouvelles salles de classe situées au niveau du nouveau pôle urbain de Chréa ont été lancés, a encore ajouté l’édile, relevant la mobilisation de 16 millions DA pour ce projet ainsi que l'acquisition, l'installation et la maintenance d'appareils de chauffage dans plusieurs écoles primaires. Sur un autre registre, une cantine scolaire d’une capacité de 200 repas par jour a été réalisée et mise en service en 2018 à Chréa, pour un investissement de l'ordre de 5,7 millions DA, a fait savoir le P/APC, ajoutant que près de 26 millions DA ont été mobilisés du budget de la commune pour la gestion des cantines scolaires de cette collectivité locale.