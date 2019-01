Ouargla : 200 cadres formés mensuellement

Près de 200 cadres, tous paliers et grades confondus de l’éducation, bénéficient chaque mois d’une formation à l’Institut national de formation des cadres du secteur de l’éducation INFPE «Fodil El-Ouertilani» à Ouargla, a-t-on appris hier des responsables de cette institution. Ciblant les inspecteurs, proviseurs, directeurs, surveillants et économes, cette formation vise le perfectionnement des compétences professionnelles administratives des cadres de l’éducation, a précisé le directeur de l’INFPE, Adda Keddari.

L’institut accorde, dans le cadre de l’amélioration de ses performances, une importance particulière aux activités scientifiques des formateurs, à la faveur également de diverses manifestations académiques et professionnelles, conférences et journées d’étude, en plus des contributions scientifiques virtuelles à travers les réseaux sociaux, a-t-il ajouté.

Créé en 1972, l’INFPE, qui accueille des cadres des wilayas d’Ouargla, Ghardaïa, Tamanrasset, Adrar et Biskra, entend ouvrir un laboratoire de langues étrangères, en plus de la réalisation de quatre laboratoires d’informatique. Selon le même responsable, cette structure a été renforcée, au titre de la saison scolaire en cours, par la réception d’un nouveau siège d’une capacité de 700 places pédagogiques.

Occupant une superficie bâtie de près de 1.000 m2, l’institut dispose d’une série de structures socio-pédagogiques consistant en 20 salles de cours, 10 ateliers de formation, des amphithéâtres, une bibliothèque, un réfectoire, une salle de sports, un bloc administratif et une résidence de 400 lits.