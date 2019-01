Dialogue/ Éducation nationale : Tous les syndicats associés

La ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, a affirmé, hier à Alger, que le ministère veillait «à consulter et à associer tous les syndicats aux séances de dialogue» autour des questions intéressant le secteur.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la célébration de la journée nationale de la Commune, à l'école la Liberté, Mme Benghabrit a indiqué que le ministère veillait «à consulter et à associer tous les syndicats aux séances de dialogue» autour des questions intéressant la famille de l'éducation et le secteur, affirmant que les portes du ministère demeuraient «ouvertes» à la concertation avec les partenaires sociaux autour de ces questions. Le ministère de l'Education n'opte pas pour un mode de «gestion unilatérale» du secteur, a-t-elle fait savoir, réaffirmant la pleine disponibilité de la tutelle «au dialogue et à la concertation» avec les syndicats de l'éducation, dont certains avaient appelé à une grève nationale, à partir de la semaine prochaine. «Près de 98% des propositions, pertinentes d'ailleurs, formulées par les syndicats ont été prises en considération», a souligné la ministre, relevant, toutefois, l'impossibilité de satisfaire certaines revendications. Pour rappel, le collectif des syndicats autonomes du secteur de l'Education, qui compte 6 syndicats, avait appelé, il y a 15 jours, à une grève nationale, le 21 janvier, suivie de plusieurs sit-in devant les directions régionales de l'éducation. Lesdits syndicats ont décidé de recourir à nouveau à la grève, arguant que le ministère avait refusé «le dialogue autour de la plateforme de revendications» portant essentiellement sur la révision du statut particulier du secteur, le respect de la liberté de l'activité syndicale et la révision de la loi sur la retraite.