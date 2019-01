Nouvelles de Mascara, Sécurité sociale : Journée d’étude sur la déclaration de la main-d’œuvre étrangère

Page animée par ABDELKADER GHOMCHI

La direction de la CNAS de la wilaya de Mascara a organisé, mardi dernier, une importante réunion sur la déclaration annuelle des salaires et des salariés, ainsi que la main-d’œuvre étrangère à la sécurité sociale, des obligations légales, thèmes de cette journée d’information à laquelle ont été invités tous les organes de la presse locale de la wilaya.

Conformément à l’instruction ministérielle, cette réunion a porté essentiellement sur la loi relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, qui stipule expressément l’obligation de l’affiliation à la sécurité sociale des personnes, quelque nationalité que ce soit exerçant en Algérie une activité salariée ou assimilée, à quels titre et lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs quelque soit le montant ou la nature de leurs rémunérations ou la validité de leurs contrats ou leur relation de travail, dira le chargé de la communication de la CNAS de la wilaya.

Les employeurs doivent engager des procedures légales relatives à la déclaration des travailleurs étrangers en déposant le dossier d’immatriculation et d’affiliation du contrat qui comporte entre autres aussi la copie du passeport, le justificatif en cours de validité délivré par la direction de l’emploi territorialement compétente, en l’occurrence le permis de travail, l’autorisation du travail temporaire justifiant la possibilité d’exercer une activité professionnelle en Algérie et une déclaration des travailleurs étrangers non soumis au permis de travail. Tous ces points ont fait l’objet de débats entre le chargé de la communication et le chef de service du recouvrement de la CNAS qui ont, tour à tour, explicité toutes les procédures légales concernant ces points, objets de cette journée d’études. Les intervenants ont mis en exergue l’impact de la sensibilisation et de la vulgarisation à grande échelle de la caravane et les journées portes ouvertes organisées par la CNAS. La télédéclaration des employeurs et le e-paiement, sont des systèmes de simplification des procédures mis en place pour une meilleure prise en charge de la cellule sociale et l’amélioration des prestations. Toutefois, beaucoup de problèmes subsistent dans ce domaine pour le non dépôt de la DASS, les pénalités et les amandes encourues et l’impact négatif en fin de carrière des salariés. Notre interlocuteur dira que le système du-e-paiement ne suscite pas un grand engouement et n’est pas généralisé contrairement à la télé-déclaration même si l’on enregistre, dira notre source, une nette amélioration pour les administrations et les entreprises publiques dont le taux dépasse les 60 %, et ce malgré la mise en place d’une assistance technique d’accompagnement par les services la CNAS

Faisant un tour d’horizon de tous les points soulevés au cours de cette réunion, un nombre de 753 mains- d’œuvre travaillent dans la cité selon les services compétents de la CNAS, dont en grande partie des personnes de nationalités étrangères optent pour le BTP.

VISITE DES CHANTIERS Du chef-lieu

Le wali de Mascara a effectué une visite d’inspection des chantiers au niveau de la commune de Mascara en présence du SG de la wilaya, les directeurs de l’exécutif, le chef de la daïra et le P/APC. Le wali s’est rendu au niveau du chantier des travaux d’aménagement d’un réseau d’évacuation des eaux usées vers l’oued d’El Kouaier, des travaux qui accusent un retard considérable.

Le Wali a ordonné la résiliation du contrat de l’entreprise et son remplacement par une autre qui respectera les délais surtout que ces travaux concernent un tronçon à grande circulation puisqu’il s’agit de la déviation reliant la RN 4 à la RN 14 et qui présente de grands risques pour les automobilistes. Ensuite, il a visité le jardin Pasteur au cœur de la ville où il effectué un tour a travers tout le jardin à pied. Il a instruit au P/APC d’exploiter ces lieux environnementaux importants qui représentent le poumon de la ville de Mascara et servira de lieu de distraction pour les familles, de l’attribuer a investisseur en mesure de l’exploiter convenablement avec un cahier de charges bien étudié.

Le wali a inspecté également le théâtre régional de la ville qui a fait l’objet d’une opération de réhabilitation ou il a donné l’ordre aux directeurs de la culture et du théâtre de se mobiliser pour achever les travaux restants dans l’immédiat pour être livrer aux artistes et aux publics dans les prochains jours. Après son inspection, le wali s’est rendu au niveau du quartier de Bab Ali, où un ancien site a été démoli.

Cet endroit devrait abriter un stade de proximité et un jardin pour les jeunes du quartier ; puis une virée au Vélodrome où il a malheureusement constaté des travaux à l’arrêt, faute de réévaluation financière. Le wali ordonné de suite au directeur de la planification du plan et du suivi de faire une lettre au ministère des Finances concernant la situation du projet.

HABITAT

Stabiliser les populations rurales

La wilaya de Mascara continue a miser sur l’habitat rural, un moyen pour stabiliser les ruraux dans les campagnes et redynamiser le développement local. L’ancien programme de la wilaya a connu une amélioration avec 42.204 unités dont 41.861 unités déjà achevées, 343 en cours de réalisation et 233 résiliations pour différentes causes. Le programme de 2000 à 2016 compte 2.000 unités, 118 achevées, 1730 en cours de réalisation. Le programme 2018 compte 3.000 unités, 10 achevées, 2.064 en cours de réalisation, soit un total, tous programmes confondus, de 47.204 unités (41.989 achevés, 4.137 en cours de réalisation et 233 résiliés). Pour le logement public locatif (LPL) un programme de 30.690 unités a été enregistré dont 19.526 unités achevées, 8.330 unités en cours de réalisation soit un taux de 63,62%.

Le logement promotionnel aidé (LPA) se caractérise par 1500 unités inscrites ; le nombre d’arrêté d’affectation est de 1.350. Quant à la formule locatif vente (LV) le projet comporte 5.960 unités, dont 1.400 achevés, 4.400 en cours de réalisation et 860 non encore lancés. Concernant le projet de 216 logements attribués dans le programme 2013 (LPP), ils enregistrent un taux d’avancement de seulement 4%.

Dans le cadre de l’aménagement des bâtisses précaires, 1.513 aides ont été attribuées, dont 1.440 ateliers achevés et 73 sont toujours en cours avec des taux d’avancement de 5 ateliers à 30%, 15 ateliers entre 30 à 60% et 53 pour plus de 60%. Le secteur de l’habitat connait ces derniers temps une amélioration à la grande satisfaction des citoyens qui demeurent en attente.

Voie d’évitement de la ville de Sig

Livraison fin janvier

La livraison de la voie d’évitement de la ville de Sig, un tronçon de 8 kilomètres, est attendue pour la fin de ce mois de janvier, a appris samedi l’Aps auprès du directeur des Travaux publics de la wilaya de Mascara, Tahar Nekkache. La date de livraison a été fixée lors de la visite d’inspection du projet effectuée par le secrétaire général du ministère des Travaux Publics, en présence du wali de Mascara.

Selon M. Nekkache, les travaux du pont ferroviaire, d’une longueur de 600 mètres, ont été parachevés ainsi que tous les ouvrages d’art situés sur la voie d’évitement, de même que le parachèvement total des travaux de bitumage de la route, alors que les terre-plein d’autres mini-travaux sont en cours. L’ouverture de cette voie à la circulation automobile se fera au mois de "février prochain", a-t-on précisé.

Une fois opérationnelle, cet évitement, très attendu par les usagers, devrait alléger la forte circulation routière qui engorge la ville de Sig occasionnée par des milliers de véhicules en provenance de la ville de Mascara et des wilayas des Hauts plateaux et du Sud-ouest, en direction de la wilaya d’Oran.

Cette voie d’évitement de la ville de Sig représente une partie du projet routier, reliant la ville de Mascara à l’autoroute Est-Ouest qui s’étend sur une distance de 43 kilomètres. Les travaux connaissent un taux d’avancement de 65 % et seront achevés à la fin 2019, a-t-on souligné de même source.

Cet important axe routier, à fort impact sur plusieurs wilayas des Hauts plateaux et du Sud-Ouest, pour lequel une enveloppe financière de 37 milliards DA a été débloquée, englobe 31 ouvrages d’art dont 9 viaducs parmi lesquels un pont d’une longueur de 1. 910 mètres situé entre les communes d’El Kort et Hassine, en plus de quatre échangeurs reliant El Kort, Hassine et Sig.

BOUHANIFIA

AFFICHAGE DE LA LISTE DES 215 LOGEMENTS

La liste des 215 logements LPL vient d’être affichée et pour laquelle un registre de doléances est ouvert durant 8 jours à la population pour les éventuels recours. Cette liste a été affichée pour une première fois par la daïra.

PESTE DES PETITS RUMINANTS

Campagne de vaccination

Plus d’un se pose la question sur cette maladie, pendant que d’autres craignent que la maladie touche la wilaya. En effet, l’on a appris ce mardi de la bouche du responsable de la Chambre de l’agriculture de la wilaya de Mascara que 31 cas de peste des petits ruminants ont été enregistrés ayant touché 210 têtes ovines a travers le territoire de la wilaya. 13 communes sont touchées par l’épidémie, 4 autres cas sont au stade des analyses. Les foyers des communes d’ Aouf et Bénian sont en nette diminution, ce qui a un peu apaisé la tension chez les fellahs. On apprend au niveau de la Chambre de l’agriculture que la campagne de vaccination débutera cette semaine, dès l’arrivée des vaccins, au niveau des communes atteintes par le virus ; ensuite elle sera généralisée à tout le territoire de la wilaya. Cette maladie virale et hautement contagieuse menace le cheptel algérien. Heureusement, selon des vétérinaires, les viandes bien cuites issues des ovins atteints, sont propres à la consommation car le virus de la peste des petits ruminants n’est pas dangereux pour l’homme. Mais, est-ce que les éleveurs de la wilaya ont pris les précautions qui s’imposent pour protéger leurs cheptels ? Les souks doivent en principe fermés aux maquignons, ainsi que le déplacement du cheptel d’une région. Ces derniers peuvent introduire des ovins d’autres wilayas pour les vendre dans le souk hebdomadaire de Ghriss ou Maoussa. Les marchés hebdomadaires de bétail durant cette période doivent être fermés, ainsi que l’interdiction du transport des ovins sans autorisation des services de l’abattoir, pour protéger le cheptel contre la propagation de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants. Cette maladie se propage par contact étroit entre animaux, notamment par inhalation de fines gouttelettes libérées dans l’air par la toux et les éternuements des animaux infectés. L’identification du virus et les tests sérologiques sont effectués dans les laboratoires, Quand la maladie apparaît dans une zone, la mise en quarantaine, le contrôle des déplacements, l’abattage sanitaire, ainsi que le nettoyage et la désinfection doivent être appliqués. En dehors de la vaccination et d’un traitement symptomatique visant à réduire la mortalité, aucun traitement curatif n’existe, explique un vétérinaire. nous dira que les services agricoles sont tous mobilisés ainsi que d’autres structures de l’agriculture pour lutter contre cette épidémie mortelle du cheptel.