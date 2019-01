L’Entrefilet : INFOX

« Les réseaux sociaux s’enflamment ! «(sic), lit-on tous les jours. Ça y est nous y sommes. Le temps où la source essentielle et souvent exclusive de la presse est le réseau social. C’est comme avouer que l’information prend sa source des brèves de comptoir, comme on disait avant. Avant que le commentaire du quidam ne s’érige en vérité biblique.

Entre la pure bêtise et le dessein savamment goupillé, la fake new fomentée fait des dégâts considérables au quotidien et avec différents niveaux de nuisance.

Le Net et sa liberté de broadcaster (diffuser des vidéos) a incontestablement permis au citoyen du XXIe siècle de briser d’une manière irréversible les lourdes et vermoulues chaînes de l’abjecte censure.

Mais la réalité est tout autre. L’humanité n’était pas encore préparée à cette interconnexion globale et presque incontrôlable qui transcende les rouages sécurisants du virtuel. Le surfeur lambda, donc nous tous, n’est pas assez outillé pour séparer le bon grain de l’ivraie en matière d’information.

Les subversifs et les charlatans rient sous cape. Quelle aubaine pour eux. Ceux-ci ont vite fait de maîtriser les ficelles d’Internet et en jouent magistralement. La masse et, maintenant, les professionnels de l’information relayent au quotidien les posts de facebook ou de twitter, sans que le moindre doute sur la véracité de l’information les effleure. Jusqu’où irons-nous ?

K. Morsli