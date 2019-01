Mila : 40 artistes au 3e salon local d’arts plastiques

Le 3e Salon local des arts plastiques de Mila, abrité par la maison de la Culture de M’barek-El-Mili, du chef-lieu de wilaya, a débuté, mardi, avec la participation de plus de 40 artistes plasticiens venus des communes de la wilaya. Cet événement, d’une durée de deux jours, a été placé sous le thème «L’art plastique et le patrimoine amazigh», à l'occasion du nouvel an amazigh, auquel une semaine entière de célébrations a été consacrée, cette année, selon les organisateurs. Le programme de ce Salon, «devenu un espace de rencontre des artistes de la wilaya de Mila», à travers lequel ils exposent leurs œuvres artistiques et interagissent entre eux, relève l’artiste Rachid Zeddam, venu de la commune d’Aïn El-Beida Ahriche. De son côté, l’artiste Omar Ayoune, de la commune de Chelghoum-Laïd, estime que le thème de cette édition, dédiée au patrimoine amazigh, reflète l’identité et les différentes cultures de la société algérienne, dont la wilaya de Mila fait partie, appelant à pérenniser la créativité tout au long de l’année, car ce genre d’événements constituent le point de départ de l’activité artistique.