Calendrier agraire amazigh 2969 : La fête tout en couleurs a bravé l’hiver 2019

Nous revenons après quelques jours sur la célébration de Yennayer ou le nouvel an berbère, institué depuis deux ans déjà par les plus hautes autorités de l’Etat comme l’un des segments fondamentaux de notre identité millénaire. Ce dernier requiert toute notre importance dans la mesure où il repose sur un socle commun à l’Afrique du nord depuis les temps immémoriaux quand celle-ci délimitait un vaste espace géographique appelé la Numidie. Alors que le pays connait une actualité qui va tous azimuts engageant mouvements et réflexions sur divers sujets sensibles de l’heure avec les préoccupations naturelles des citoyens, nous tenions ici à faire un flash-back sur un événement pas comme les autres, compte tenu de son caractère contemporain et largement ouvert à la dimension de la culture sous son aspect anthropologique et ce, contrairement à ce que d’aucuns seraient enclins à penser. Désormais inscrit officiellement comme partie intégrante de notre patrimoine national, il fut objet de revendications et de militantisme tenaces depuis l’indépendance de l’Algérie. L’appel des ancêtres aura été, à l’orée de l’année 2000, entendu après une décision mûre et réfléchie par le premier magistrat du pays, son excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a eu la grande sagesse d’intégrer le paramètre de l’amazighité dans le vaste ensemble d’une mosaïque civilisationnelle tridimensionnelle, qui a toujours été riche de sa diversité et de sa pluralité linguistique et qui, dans un élan de réconciliation, aura permis dans une action salutaire à tous de permettre, contre les exacerbations et les contradiction, d’apparaitre aux yeux de tout un chacun sous son vrai jour comme une réalité incontournable apaisant les esprits. Samedi 12 janvier alors que presque toutes les régions d’Algérie défiant le froid et la neige, signes du premier changement saisonnier que nos paysans de la plus haute Antiquité fêtaient dans la joie et l’allégresse augurant en offrande à notre bonne planète Terre, les semailles de la prochaine récolte pour assurer dans une attitude prévoyante la subsistance. Images revigorantes, grandeur nature de jeunes troupes multicolores de la capitale dansant quelques minutes avant la pluie, dans un long cortège de musiciens, créant en simultané l’événement dans les artères urbaines comme pour rappeler dans un ultime sursaut à la mémoire de nos jeunes générations une des traditions séculaires berbères, formant en vérité un tout. Une composante culturelle et identitaire qui, à l’image d’une toile de peinture, donne la parfaite description des différents détails de l’illustration, cette dernière étant prise dans l’intégralité de ses éléments constitutifs. Ainsi combien de « Assaguas Ameggaz « ont circulé en cette année de l’an grégorien 2019 de la rive nord, comme autant de promesses sur les Smartphones de notre époque, traçant la nouvelle voie qu’avaient emprunté les habitants autochtones de notre cher pays. Curieux et impressionnés, observateurs et attentifs aux airs de flûtes kabyles, le son pénétrant des bendirs, les habits d’un autre temps avec le noir bleuté de la tenue des targuis, les bijoux en forme de diadèmes posés sur le front d’une jeune fille juchée sur un cheval et accompagnée de son cavalier, tant de manifestations altières avaient de quoi émouvoir beaucoup d’entre nous, y compris les caméras étrangères. Défiant toutes les époques et même les inquiétudes de certains, Yennayer version 2969 a repris le chemin de nos avenues avec une allure de modernité qui sied bien à nos convictions. La fête ainsi reconnue et attestée sur papier a, le temps d’une matinée, repris la place qui lui revient de droit, se faufilant dans le calendrier de nos fêtes officielles et religieuses pour s’octroyer un jour férié, comme un phare montrant au monde entier nos origines à l’intérieur du vaste continent africain. Malgré les timings serrés des dates, la fête populaire a pu s’incruster dans le paysage algérien où auront été magiquement posées les différentes pièces du puzzle. Alger, ville en fête ?! Oui et malgré tout car plus personne ne manque à l’appel, nos valeureux soldats de l’ANP étaient également de la partie puisqu’ils ont présenté leurs vœux au peuple algérien en arabe, en kabyle et en chaoui et on oublie certainement toute la liste des parlers amazighes d’Algérie. Comme une voix autrefois sourde qui monte des tréfonds des âges, à l’instar du groupe Ithrene, surgissant de l’espace et qui traverserait les millénaires d’histoire, avec son chœur de voix impressionnantes sur les ondes de nos chaines radio, pour arriver jusqu’aux oreilles des nouvelles générations assoiffées de repères à même de garantir leur épanouissement qui ne peut être que résolument tourné vers l’avenir et non plus le désespoir.

Jeunes de tous bords qui ont aujourd’hui les possibilités de s’affirmer en pleine conscience à eux de s’impliquer à travers le patrimoine matériel et immatériel algérien pleinement dans leur culture.

Lynda Graba